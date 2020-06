Peter Stöger: „Wir sind zurecht in der unteren Gruppe“

Sport-Vorstand Peter Stöger, Trainer Christian Ilzer und Christoph Monschein sprechen über die 0:2-Heimniederlage gegen Altach in der 25. Runde. Sport-Vorstand Peter Stöger: „Es ärgert...

Sport-Vorstand Peter Stöger: „Es ärgert mich, dass man die Anfangsphase total verschläft, dann ein bisschen eine Reaktion zeigt und danach so einen Ausschluss kassiert. Enttäuscht bin ich, wie die zweite Halbzeit beim 0:2 abgelaufen ist – das war einfach viel zu wenig. Wir sind zurecht in der unteren Gruppe. Die Zielsetzung muss sein, die Qualigruppe zu gewinnen. Wenn von den Rängen nichts an Emotion und Kritik kommen kann, dann muss die Motivation aus der Mannschaft herauskommen. Das habe ich heute sehr vermisst.“

Trainer Christian Ilzer: „Altach hat aufgrund der vielen Torchancen verdient gewonnen. In der Phase ab der 15. Minute bis zum Ausschluss hatte ich schon das Gefühl, dass wir das Spiel drehen können. Der Ausschluss hat das Spiel unheimlich schwer gemacht. Wir müssen unsere Wunden lecken und am Samstag in Mattersburg gewinnen. Wir müssen uns jetzt nicht groß in Erklärungen verlieren, sondern am Samstag in Mattersburg am Platz eine Reaktion zeigen.“

Christoph Monschein: „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Wir bringen einfach nicht auf den Platz, was wir uns vornehmen. Wir sind mit der ersten Aktion in Rückstand geraten und waren dann auch recht schnell ein Mann weniger – dann war es schwer für uns. Es ist meine Aufgabe, vorne Lösungen zu finden – das ist mir diesmal nicht gelungen. Ich hoffe, wir machen es im nächsten Spiel besser.“

Quelle: Pressemeldung Austria Wien