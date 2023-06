Pikanter Bruch mit Lustenau: Guenouche vor Wechsel zu Austria Wien

Der französische Linksverteidiger Hakim Guenouche war sicher einer der Gewinner der soeben endenden Bundesligasaison. Nun fiel der 23-Jährige bei Austria Lustenau aber in Ungnade und wird nicht mehr für die Vorarlberger auflaufen. Der Defensivmann dürfte zur Wiener Austria wechseln.

Guenouche brachte es in der Saison 2022/23 auf 32 Pflichtspiele für Austria Lustenau, erzielte dabei einen Treffer und bereitete vier vor. Im Sommer 2021 war der ehemalige U17-Nationalspieler Frankreichs als vereinsloser Spieler nach Lustenau gewechselt, wo er seine Profikarriere nach missglückten Aufenthalten beim FC Zürich und dem KFC Uerdingen in Schuss brachte.

Beim Abschlusstraining vor dem „kleinen EC-Playoff“ gegen den Wolfsberger AC fehlte Guenouche unentschuldigt. Der algerisch-stämmige Franzose befand sich bereits in Wien und verhandelte um einen neuen Vertrag, was die Lustenauer erzürnte und eine Suspendierung für die restlichen Saisonaufgaben nach sich zog.

Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt:

„Wir sind sehr enttäuscht und sauer, wie sich der heutige Tag entwickelt hat. Hakim ist heute unentschuldigt und somit ohne offizielle Erlaubnis des Vereins dem Training ferngeblieben, um sich in Wien aufzuhalten. Dieses Verhalten können wir – speziell im Hinblick auf die historische Chance, die wir als Verein in dieser Woche durch die Teilnahme am Conference League Playoff haben –nicht tolerieren. Auch wenn Hakim ein junger Spieler ist und man diesen hin und wieder Fehler in der Einschätzung bestimmter Situationen zugestehen muss, muss ihm und sonst seinem Umfeld klar gewesen sein, dass er damit den Verein und speziell seine Mannschaft total im Stich lässt. Zudem finden wir es absolut unglücklich und unverständlich, dass so ein Vorgang vier Tage vor einem möglichen direkten Duell vom potenziell aufnehmenden Verein billigend und ohne vorherige Kontaktaufnahme – in der verifiziert wird, ob eine Trainingsfreigabe erfolgt ist – in Kauf genommen wird. Aus unserer Sicht hätte man hiermit auch gut und gerne bis nach dem letzten Meisterschaftsspiel warten können. Ich denke es ist klar, dass Hakim nach diesem Verhalten die letzten Spiele nicht mehr im Kader stehen wird.“