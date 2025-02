Rapid angelt nach montenegrinischem Teamspieler Radulovic

Am letzten Tag der Transferzeit könnte der SK Rapid noch einmal doppelt zuschlagen. Neben Ercan Kara, der aus Samsun nach Wien zurückkehren konnte, steht...

Am letzten Tag der Transferzeit könnte der SK Rapid noch einmal doppelt zuschlagen. Neben Ercan Kara, der aus Samsun nach Wien zurückkehren konnte, steht serbischen Medienberichten zufolge auch Andrija Radulovic von Vojvodina Novi Sad bei den Hütteldorfern hoch im Kurs.

Laut dem serbischen Portal „Meridiansport“ soll der 22-jährige Montenegriner, der bereits fünf Länderspiele für sein Land bestritt, per Leihe mit Kaufoption nach Wien wechseln. Der Rechtsaußen stammt aus dem Nachwuchs von Roter Stern Belgrad und galt einst als Megatalent, an dem etwa Tottenham, Manchester City, Inter Mailand und der AC Milan Interesse hatten.

Über Umwege in die Spitze der serbischen Liga

Nach einer schweren Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber im Frühling 2021 kam seine Karriere ins Stocken und Radulovic spielte fortan leihweise in der zweiten serbischen Liga für Graficar, sowie in der höchsten Spielklasse für Mladost und Radnik Surdulica, ehe er im Sommer 2023 zu Vojvodina Novi Sad wechselte, wo er gemeinsam mit dem jetzigen Wolfsberg-Spieler Dejan Zukic in der starken Saison 2023/24 zu einer Stütze reifte.

Gute Schusstechnik, starke Standards

In Serbiens höchster Spielklasse bestritt Radulovic 82 Spiele, erzielte dabei 17 Tore und neun Assists. Er gilt als inverser Rechtsaußen, der gerne und häufig mit seinem starken linken Fuß abschließt und zudem ausgezeichnete Standardsituationen tritt. Zudem ist Radulovic gerade in statischen Eins-gegen-Eins-Duellen ein starker Techniker mit guter Dribbelquote.

Verstärkung für die Schaub-Position?

Bei Rapid würde er am ehesten auf die Position passen, auf der Louis Schaub im Herbst regelmäßig spielte. Aber seine Lieblingsposition deckt sich auch mit der, auf der Christoph Lang, der vor einem Abgang zum LASK stehen soll, bei Rapid spielte. Der Transfer muss aufgrund des Schließens des Transferfensters noch am Donnerstag über die Bühne gehen.