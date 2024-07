Rapid erwartet Kroaten-Mittelstürmer Beljo zum Medizincheck

Sowohl kroatische, als auch deutsche und österreichische Medien berichten es bereits unisono: Rapid erwartet seinen neuen Mittelstürmer Dion Beljo heute zum Medizincheck. Spätestens morgen...

Sowohl kroatische, als auch deutsche und österreichische Medien berichten es bereits unisono: Rapid erwartet seinen neuen Mittelstürmer Dion Beljo heute zum Medizincheck. Spätestens morgen soll dann alles durch sein und der 22-Jährige soll ins Rapid-Trainingslager nach Bad Leonfelden nachreisen.

Rapid wird den zweifachen kroatischen Teamstürmer leihen – Sportchef Markus Katzer hat eine Kaufoption ausgehandelt, die allerdings unterhalb der von „Sky“ kolportierten sieben bis neun Millionen Euro liegt und zwar teuer, aber im Erfolgsfall durchaus leistbar ist. Die Kaufoption soll auch der Grund gewesen sein, wieso die Vollzugsmeldung noch ein wenig auf sich warten ließ.

Top-Stürmer in Kroatien, zuletzt harte Zeit in Augsburg

Beljo zählte 2021 und 2022 zu den besten Stürmern der kroatischen Liga, ging dabei leihweise für den NK Istra und den NK Osijek auf Torjagd, erzielte in der höchsten Spielklasse des Landes 23 Tore in 1 ½ Jahren. Danach wechselte der 195cm große Angreifer um drei Millionen Euro nach Augsburg, wo er zunächst auch gute Ansätze zeigte, dann aber stark unter dem Trainerwechsel von Enrico Maaßen auf Jess Thorup litt und in der Stürmerhierarchie ein wenig zurückrutschte.

Auch kroatische Topklubs waren an Beljo dran

Zunächst war Beljo als Leihkandidat beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb und beim Vorjahresdritten Hajduk Split im Gespräch. Allerdings ist die Konkurrenzsituation bei diesen Teams ausgesprochen hart, zumal Dinamo mit Bruno Petkovic, Sandro Kulenovic und Fran Brodic drei starke Mittelstürmer im Kader hat, Hajduk mit Marko Livaja den besten Knipser der Liga. Auch das könnte ein Faktor dafür gewesen sein, dass sich Beljo schlussendlich für Rapid entschied, wo er sich seines Platzes im Team wohl sicher sein kann.

Katzer „vorerst fertig“

Die Hütteldorfer sollten mit diesem Transfer wohl für die Saison gerüstet sein, nachdem zuvor bereits Schaub, Bolla, Böckle, Raux Yao, Sangaré und Schöller verpflichtet, sowie bei Jansson die Kaufoption gezogen wurde. Ein weiteres Nachrüsten in Grün-Weiß wird wohl erst stattfinden, wenn man fix in einer europäischen Gruppenphase steht.