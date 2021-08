Rapid-Fans: „Aiwu ist ein Top-Transfer“

Einen Tag vor dem Schließen des Transferfensters wechselte Admira-Innenverteidiger Emanuel Aiwu nach Hütteldorf. Der U21-Teamspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023/24 und bringt trotz...

Einen Tag vor dem Schließen des Transferfensters wechselte Admira-Innenverteidiger Emanuel Aiwu nach Hütteldorf. Der U21-Teamspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023/24 und bringt trotz seines jungen Alters bereits einiges an Bundesliga-Erfahrung mit. Was sagen die Rapid-Fans zu diesem Transfer? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

derfalke35: „Nachdem RB Salzburg voriges Jahr trotz eines 2-Millionen-Offert plus Bonuszahlungen abgeblitzt ist, hätte ich nie gerechnet, dass wir ihn verpflichten könnten.“

Boidi: „Den Jungen wollte ich schon vor zwei Jahren bei uns haben, ein absoluter Toptransfer. Die Ablöse auch fast ein Schnäppchen. Falls Greiml bleibt hat man wohl das talentierteste Innenverteidiger-Duo in der Liga. Toll wäre es halt wenn er auch den Sechser so spielen kann wie wir es brauchen, kann ich allerdings nicht wirklich einschätzen.

neuland: „Glaube man benötigt Aiwu nicht unbedingt, geht aber davon aus, dass Greiml im Winter bzw. spätestens im Sommer weg ist. Meiner Meinung nach zu dem Preis ein geniales Investment.“

sulza: „Es wundert mich fast, dass Aiwu selbst für Rapid erschwinglich war. Im letzten Jahr war von deutlich höheren Summen die Rede. Bei einer halbwegs normalen Entwicklung sollte sich diese Verpflichtung zukünftig auch finanziell auszahlen.“

schleicha: „Absoluter Top-Transfer! Bin ziemlich begeistert.“

ImmerWiederRapidWien: „Ich bin einmal gespannt. Aiwu ist ein sehr starker Spieler, allerdings sind wir auf der Innenverteidiger-Position gut besetzt, bin gespannt, wo er bei uns eingesetzt wird.“

Glaukom2: „Aiwu ist in Spieler mit sehr viel Erfahrung für sein Alter. Bei Spielern dieser Qualität, wäre es fahrlässig nicht zuzugreifen. Auf geht`s, ab ins Training und Leistung bringen für Rapid. Ein Spieler den ich gern schon früher bei Rapid gesehen hätte. Dass er sich jetzt wirklich für Rapid entschieden hat ist für mich einfach großartig. Hätte es gestern noch nicht für möglich gehalten, dass er für Rapid unterschreibt.“

since-1899: „Greiml ist früher oder später sowieso nicht mehr zu halten, im Hinblick darauf ist Aiwu natürlich ein klasse Ersatz, der jetzt schon da ist. Er hat top Anlagen, umsonst hätte Red Bull im Februar 2020 keine 2-3 Millionen für ihn auf den Tisch gelegt. Dazu ein Backup für Stojkovic als Rechtsverteidiger und eine zusätzliche Alternative im zentralen defensiven Mittelfeld zu Petrovic und Grahovac.“

AC58: „Wir sind uns einig, dass der Transfer von Aiwu ein guter ist und eigentlich schon überfällig. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wirklich, warum er nach dem Interesse von RBS und dem Ausland dann doch noch bei uns gelandet ist. Aber mir solls recht sein. Er zeigt schon seit Jahren deutlich auf. Was die Begleitumstände des Wechsels betrifft, hätte ich gerne einmal Aiwus Sicht gehört, bevor wir ihn abwerten.“

Wurmi12: „Wenn´s stimmt, dass er auf mehreren Positionen einsetzbar ist und gute Leistung bringen kann ist´s ein Top-Transfer! Wenn man ihn jetzt ohne weitere Abgänge ein halbes Jahr aufbauen kann, bin ich überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird.“

Silva: „Herzlich willkommen. Der Abgang bei der Admira hat zumindest einen fairen Beigeschmack, aber die Aussagen von Herzog waren deutlich weniger schlimm als die Berichterstattung. Wäre schön, wenn Sky und Co nicht immer selbst so viel die Meinungen beeinflussen wollen. Dass Spieler rund um Verhandlungen immer wieder nicht spielen ist ja grundsätzlich nicht außergewöhnlich. Trotzdem wäre es interessant, ob er damit etwas erzwungen hat oder ob auch mit einem Einsatz gegen Sturm heute bei uns wäre. Begeistert bin ich davon sicher keinesfalls wie es abgelaufen ist und ich hoffe, dass man seitens Rapid sich sicher ist, dass allen, die alle Details kennen es ebenso als nicht so tragisch sehen. Wir müssen keine Freundschaft mit der Admira pflegen, böses Blut braucht es aber auch nicht.“

El_aurare: „Wir brauchen zwar gerade auf dieser Position nicht unbedingt jemanden, aber wenn man an diese Art von Spieler zu diesem Preis kommt MUSS man zuschlagen – genau solche Transfers will ich bei Rapid sehen!“

