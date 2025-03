Rapid-Fans: „Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung“

Der SK Rapid trifft zwischen den Europacup-Partien gegen den FK Borac Banja Luka auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft...

Der SK Rapid trifft zwischen den Europacup-Partien gegen den FK Borac Banja Luka auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft drei Punkte gegen die Steirer einfährt. Wir wollen uns ansehen, wie die Rapid-Anhänger die Chancen vor dem Spiel einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hiasl99: „Unter Schmid ist Hartberg definitiv eine andere Mannschaft. Aktuell sicher einer der dankbarsten Aufgaben in der Liga. Müssen drei Punkte sein!“

Phil96: „Ich bin sehr skeptisch, was das wird. Auswärts in der Provinz nach einem schweren Europacup-Spiel, das noch dazu nicht so gelaufen ist wie gewünscht, ist normalerweise kein Erfolgsrezept bei uns. Aufstellungstechnisch muss man meiner Meinung nach ein bissl rotieren, Grgic und die Außenverteidiger wären primäre Kandidaten für eine Pause, und vorne werden wohl Jansson und Seidl wieder reinkommen, wenn alle fit sind.“

Hiasl99: „Bin auch mit einem ernudelten 1:0 zufrieden, aber erwarte mir ehrlicherweise doch eine dominante Vorstellung. Hartberg in der aktuellen Verfassung darf einfach kein Stolperstein sein – den Anspruch müssen wir schon haben.“

schleicha: „Keine Ahnung ob man den Anspruch haben muss, dass man dominant einen Sieg holt. In unserer Verfassung sehe ich das eher nicht so. Weil nur dominant waren wir in den meisten Spielen im Frühjahr, gewonnen haben wir halt trotzdem nicht. Wir müssen uns da meiner Meinung nach eher rausarbeiten und da ist für mich der Kampf/Krampfsieg auch absolut ok. Hartberg wird das nicht schlechter machen als Banja Luka. Dass wir – wenn wir eine geschlossen gute Mannschaftsleistung abliefern – dort im Normalfall gewinnen, ist natürlich außer Zweifel. Aber da müssen alle defensiv wach sein und offensiv konzentriert im Abschluss…Es musste doch jedem klar sein, dass das ein „holpriger“ Weg zurück wird nach dem Frühjahrsstart wo aber definitiv auch nicht alles schlecht war. Wenn wir gegen Hartberg den Sieg holen, ob verdient oder nicht, dann ist alles in bester Ordnung damit wir unsere Saisonziele erreichen. Uns fehlt nicht so viel wie manche meinen. Wir haben gestern unglücklich im Europacup-Achtelfinale ein Unentschieden geholt. Es gab schon schlimmere Zeiten als Rapidler.“

Greana Weana: „Hartberg hat abgesehen vom Cup dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen und erst ein Tor erzielt. Alles andere als ein Sieg ist inakzeptabel und wäre eine Enttäuschung. Aufstellungstechnisch sollten wir nicht zu viel experimentieren, das geht bei uns selten gut. Schöller ist auf Grund von der Cvetkovic Sperre in der Innenverteidigung gefordert, also werden wohl auch Auer und Bolla auf den Außenverteidigerpositionen gesetzt sein. Sofern Jansson fit ist würde ich sehr gerne die Achse Radulovic-Seidl-Jansson sehen. Freue mich auf das Spiel, wird tatsächlich endlich mein erstes Mal in Hartberg!“

b3n0$: „Irgendwie taugt’s mir gar nicht, dass wir vor Borac ausgerechnet noch nach Hartberg müssen. Dazu Cvetkovic gesperrt. Nehme jedes Ergebnis mit Handkuss, bei dem wir nicht verlieren.“

Crüehead: „Verstehe ich gar nicht, wie man mit einem X zufrieden sein sollte. Da hat jeder seine eigene Messlatte, ich sehe alles als einen Sieg als verschenkte Punkte.“

Tobal12345: „Wären bei einem Sieg wichtige 1,5 Punkte, die uns keiner mehr nehmen kann und die wir im Rennen um die Europacupplätze brauchen werden! Hartberg sehr schwer einzuschätzen, mal sind sie gut, mal sind sie nicht gut – eh ähnlich wie bei uns.“

Zuckerhut: „GAK haben wir nach vier Niederlagen am Stück auch wieder erweckt, können wir gut. Tippe auf ein X.“

