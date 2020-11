Rapid-Fans: „Alles andere als Niederlage wäre überraschend“

Heute wartet das Spitzenduell der österreichischen Bundesliga auf alle Fußballfans. Der SK Rapid trifft auf RB Salzburg und könnte mit einem Sieg sogar die...

Heute wartet das Spitzenduell der österreichischen Bundesliga auf alle Fußballfans. Der SK Rapid trifft auf RB Salzburg und könnte mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Nach den letzten paar Spielen gibt es natürlich wenig Grund anzunehmen, dass dieses Mal die Salzburger fällig sind. Während wir gegen Molde und Dundalk Anti-Fußball wie in den schlechtesten Zeiten, haben die Salzburger in der CL zwar keine Punkte geholt, aber sowohl gegen Atletico als auch gegen die Bayern gute Leistungen gezeigt. Bin gespannt, ob es ein enges Match wie häufig wird, oder ob man eher an die letzte Partie anschließen wird.“

schleicha: „Erwartungshaltung ist wie immer gegen RB überschaubar. Sieg in der Hinrunde ist noch dazu auch nur die Hälfte wert. Also sehe ich das eher als Bonusspiel an. Klar ist für mich, dass das Team mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen wird und daher sicher nicht so aussehen wird wie gegen Dundalk. Jedoch wird viel davon abhängen was RB auf den Platz bringt – die waren in der Liga schon teilweise ein wenig unmotiviert. Dieses Auftreten haben sie gegen Rapid aber nur selten gezeigt – und dann wird es natürlich ungleich schwieriger was mitzunehmen. Wichtig sind keine Verletzten und persönlich würde ich mir Strebinger im Tor wünschen. Das mit Gartler hat einfach keine Zukunft und bringt daher nichts.“

Boidi: „Kann von einem umkämpften Unentschieden oder einer knappen Niederlage bis zu einem totalen Debakel wie beim letzten Spiel alles sein. Wenn man die Leistungen der letzten Spiele vergleicht wirds leider eher zweiteres. Würde auch mit Ljubicic in der Dreierkette beginnen und vorne auf Ritzmaier, Taxi und Kara hoffen. Demir wieder als Joker bringen in so einem Spiel. Gegen Ried kann er dann mal von Beginn an starten.“

Kitz3006: „Wir stehen vor einer Länderspielpause und Salzburg hatte zwei Tage mehr Pause. Die werden mit der Top-Elf auflaufen. Dass Daka fehlen wird ist wohl der einzige Vorteil. Hoffe, dass wir zumindest Fountas wieder bringen können, wenn auch nur für eine Halbzeit. Ansonsten können wir nur überraschen. So ehrlich muss man sein.“

Woid4tla: „Für beide Seiten ein sehr wichtiges Spiel, geht schließlich für beide um die Tabellenführung. Salzburg wird wie immer gegen uns bis in die Haarspitzen motiviert und klar im Vorteil sein. Hoffe, dass das kein Debakel wird.“

Hütteldorfer94: „Nach der Performance gegen die Iren wäre alles andere als eine Niederlage natürlich überraschend. Andererseits haben wir uns schon oft gegen die „leichteren“ Gegner schwerer getan als gegen ebenbürtige oder uns sogar überlegene Mannschaften.“

flanders: „Wir waren zwar in der Liga bis jetzt gut unterwegs, Red Bull aber noch besser. Kann mir da einfach nicht vorstellen, dass wir da was holen. Dazu ist Salzburg einfach zu stark und motiviert da nix anbrennen zu lassen, damit in der Liga auch der Abstand anwächst.“

steveme: „Mit einer taktischen Leistung wie gegen den LASK, vollster Konzentration im Verteidigen und Abschluss kann eine Sensation drinnen sein. Mit weniger als 100% wirds aber nicht gehen, dann fahren sie über uns drüber. Vor allem die ersten 20 Minuten in jeder Halbzeit werden ausschlaggebend sein, danach lassen sie dann meistens ein bisschen nach. Auch bei diesem Fitnesslevel der Spieler von RB muss man dem Tempo dann doch immer wieder für Minuten Tribut zollen. Dann müssen wir zuschlagen.“

Rapidler_1899: „Bin eigentlich optimistisch, dass nach der desaströsen Vorstellung in der Europa League ein annehmbares Spiel von uns folgen wird.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und RB Salzburg.

