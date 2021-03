Rapid-Fans: „Alles angerichtet für ein Offensiv-Spektakel“

Der SK Rapid trifft in der 22. Runde der österreichischen Bundesliga auf die WSG Tirol, die noch um einen Platz im oberen Playoff kämpft....

Der SK Rapid trifft in der 22. Runde der österreichischen Bundesliga auf die WSG Tirol, die noch um einen Platz im oberen Playoff kämpft. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was sich die Fans von diesem Meisterschaftsspiel erwarten.

revo: „Die Tiroler haben mit dem 5:3-Sieg beim WAC Selbstvertrauen getankt und sich in eine gute Position gebracht vor der letzten Runde. Wattens wäre mit einem Sieg fix im oberen Playoff und könnte sich an den Kärntnern vorbei auf den Playoff-Platz schießen, ein Unentschieden hätte keine Auswirkungen für sie, da sie ein um 16 Tore besseres Torverhältnis als Hartberg aufweisen, die einen Punkt hinter ihnen liegen in der Tabelle. Eigentlich alles angerichtet für ein absolutes Offensivspektakel.“

roman1972: „Hab mir deren Partie gegen den WAC angesehen und ich muss sagen, dass sie mich schwer beeindruckt haben. Extrem aggressiv, gutes Kombinationsspiel, Pressing und einen Klassestürmer mit Baden Frederiksen ganz vorne – den hätt ich gerne bei uns da vorne zusätzlich. Unsere Heimniederlage gegen die WSG war eine geradezu idente Partie wie am Sonntag deren Auftritt. Wir hätten damals gut und gerne noch zwei bis drei Treffer bekommen können, ebenso der WAC. Für mich ist diese Partie die bislang schwierigste. Von Beginn an musst 100%ig dabei sein, sonst wird es schwierig.“

weizi72: „Ein Unentschieden ist aufgrund der Punkteteilung fast genau so viel wert wie eine Niederlage und daher kann und muss es nur einen Sieg geben.“

Kitz3006: „Angesichts der anstehenden Länderspielpause muss die beste Elf spielen. Danach gibt es genug Zeit für Regeneration.“

grubi87: „Fürchte der Grunddurchgang endet mit einer „verschmerzbaren“ Niederlage. Die sind schon gut drauf und sind auswärts schwer zu bespielen.“

sulza: „Mit Stojkovic fehlt der charakterlich wichtigste Spieler unserer Mannschaft. Es wird also nicht gerade einfach.“

Hütteldorfer94: „Hoffe zumindest auf einen würdigen Abschluss des Grunddurchgangs.“

Steveme: „Bitte einen Sieg! Die Räume werden wir kriegen, hinten bombensicher stehen, so wie immer und nix anbrennen lassen. Wattens ist gut drauf, die wären im oberen Playoff eine zusätzliche Aufgabe. Darüber hinaus haben wir eine Rechnung offen. Der Ausfall von Stojkovic ist natürlich nicht leicht zu verkraften. Der isr eine Bank, unglaublich wie viel Sicherheit er uns hinten gibt. So wirds wahrscheinlich eine Dreierkette.“

Da Oide Bimbo: „Alle Spekulationen über Punkteverluste sind zu beenden. Wir bereiten uns auf das obere Playoff und die Chance auf den Titelkampf vor. Die Mentalität kann ab jetzt nur mehr auf gewinnen stehen. Allenfalls könnte man den einen oder anderen jungen Spieler testen, die in den nächsten Wochen helfen könnten, also etwa Sulzenbacher, Strunz, Schuster.“

Zuckerhut: „Auswärts tut sich die WSG diese Saison leichter. Zuhause hatten sie schon Niederlagen gegen Ried & St. Pölten dabei. Insgesamt sind sie eine Wundertüte und kann man überhaupt nicht einschätzen wie sie sich präsentieren werden.“

Phil96: „Muss man schon gewinnen, wobei ein X, bei dem der WAC nach unten rutscht, auch ganz nett wäre. Taxi und Ritzmaier bitte aus der Startelf raus, da haben Demir und Knasi zuletzt wirklich deutlich mehr gezeigt als die beiden.“

Glaukom2: „Das ist ein super interessantes Spiel. WSG ist bei einem Sieg durch. Bei Remis großes Zittern. Wenn sie verlieren sind sie sehr wahrscheinlich im unteren Playoff. Also die haben nix zu verlieren und werden wie gegen den WAC alles auf eine Karte setzen. Wird eine ganz andere Partie wie im Herbst, da die Formkurve bei uns derzeit nach oben zeigt. Ich erwarte mir ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren.“

steveme: „Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass Petsos eine Schwachstelle ist aber unter Druck setzen sollte man ihn schon, so ballsicher und flink ist er nicht. Wenn wir ihn daran hindern in Ruhe das Spiel zu lenken fehlt ihnen etwas.“

Pivarnik: „Mit einer soliden Abwehrleistung, einer Doppelsechs und guter Channcenauswertung sollte da ein Erfolg rausschauen.“

