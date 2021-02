Rapid-Fans: „Als Außenseiter nicht viel zu verlieren“

Der SK Rapid ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen und gab bislang nur ein Unentschieden gegen Altach ab. Nun folgt die bislang schwerste Aufgabe...

Der SK Rapid ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen und gab bislang nur ein Unentschieden gegen Altach ab. Nun folgt die bislang schwerste Aufgabe im Jahr 2021, denn die Hütteldorfer sind bei RB Salzburg zu Gast. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans ihrer Mannschaft zutrauen. Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Es wäre schon ein Erfolg, wenn wir uns in Salzburg zur Abwechslung einmal nicht überrollen lassen würden. Es gilt mit Härte dagegenzuhalten, den kleinsten sich aufbauenden Druck irgendwie durch Unterbrechungen zu stoppen und schlau zu spielen. Erwarten darf man sich genau gar nix.“

Flo14: „Die Partie wird uns besser liegen. Dreierkette, Schick und Ullmann über den Flügel und vorne mit Taxi einen schnellen Zielspieler in die Tiefe. Dazu Kara, der Ramalho bearbeitet und Räume öffnet. Rechne mit zumindest einem Punkt.“

b3n0$: „Salzburg ist heuer nicht (ganz so) übermächtig, die WSG hat letzte Runde lange dagegengehalten und sogar die Austria hatte kürzlich 60 starke Minuten gegen sie. Hinzu kommen das 1:1 aus dem Herbst, in dem wir über 90 Minuten betrachtet ebenbürtig waren und die EL- Partie unter der Woche.“

steveme: „Das wird ein schweres Spiel, no na, aber eher wieder nichts zu holen. Auch wenn unsere zwei Schlüsselspieler, Maxi und Dejan, zurückkommen sollten, wird ihnen der Rhythmus fehlen. Gegen die Bullern muss alles top laufen.“

Da Oide Bimbo: „Es beginnt bei 0:0, insofern ist alles möglich. Natürlich ist RB Favorit, aber heuer erstaunlich verwundbar. An einem guten Tag ist etwas drinnen, wenn wir das Zentrum gegen ihren Tiefenpässe und -läufe dicht bekommen. Das geht die Herren Ljubicic, Petrovic und eventuell Grahovac. Deren Stärke in den letzten Spielen sowie unsere Innenverteidigung sprechen eher für uns. Und offensiv ist das ein Fall für Zwei – Taxi und Kara, speed und body. Wir sind nicht Favorit, aber wir haben unsere Chancen.“

Schwemmlandla3: „Ich gehe auch von einer Niederlage aus. Für die Birne unserer Spieler wäre es halt enorm wichtig dort mal irgendwie was mitzunehmen. Zu sehen wir können die auch schlagen. Das würde enorme Kräfte freisetzen für die restliche Saison. Leider wird das aber realistischerweise nicht eintreten. Ich denke wir werden das Spiel relativ offenhalten können, am Ende aber als Verlierer vom Platz gehen. Dafür ist RB gegen uns immer viel zu motiviert. Um die zwei Klassen an höherer Qualität kompensieren zu können, bräuchte man wohl einen unmotivierten Gegner und im Gegenzug selber einen super Tag.“

Glaukom2: „Ich kann diese Schwarzmalerei nicht mehr sehen. bzw. hören. Ist ein neues Spiel – beginnt bei 0:0 – wird sind der Außenseiter – haben nichts zu verlieren – unser Vorteil RB hat Euroapcup gespielt – denke, dass zumindest ein Remis wenn nicht ein knapper Sieg drinnen ist.“

skyline: „Für mich eine ganz richtungsweisende Partie, die wirklich zeigen wird, ob heuer eine kleine Chance besteht oder nicht. Die Voraussetzungen sind, so wie wir es uns immer gewünscht haben: wir ausgeruht und wenige Verletzte (ich hoffe Maxi und Dejan schaffen es, es sieht glaube ich gut aus), RB Salzburg hatte am Donnerstag ein wichtiges Europa-Spiel und das sollte man auch am Wochenende noch merken. Die letzten hohen Niederlagen gegen RB Salzburg tun noch immer extrem weh, so darf man sich einfach nicht zerlegen lassen. Ich erwarte mir eine Kampfpartie auf Augenhöhe. Sollte uns RBS herspielen, können wir das Thema #mission33 endgültig ad acta legen.“

chris843: „Ein Punktgewinn wäre in meinen Augen schon ein Erfolg. Davon ausgehen darf und kann man leider nicht. Und vom Meistertitel zu träumen, ist vermessen. Das kann man dann machen, wenn wir drei Runden vor Schluss im OPO gleichauf liegen und noch ein direktes Duell ins Haus steht. Und selbst dann ist immer noch Salzburg unser Gegner. In diesem Sinne, bitte keine Abfuhr, damit das Selbstbewusstsein der Spieler nicht leidet.“

