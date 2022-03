Rapid-Fans: „Arase hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“

Kelvin Arase wird seinen auslaufenden Vertrag beim SK Rapid nicht verlängern sondern wechselt im Sommer zum Karlsruher SC in die zweite deutsche Bundesliga. Wir...

Kelvin Arase wird seinen auslaufenden Vertrag beim SK Rapid nicht verlängern sondern wechselt im Sommer zum Karlsruher SC in die zweite deutsche Bundesliga. Wir sehen uns an was die Rapid-Fans dazu sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Ich war zwar sicher nicht immer begeistert von seinen Leistungen, aber ich habe seine Bereitschaft sich auch in den Dienst der Mannschaft zu stellen, immer geschätzt. Vielleicht kein Stammspieler, aber als Kaderspieler kann man solche Spieler immer brauchen. Vor allem wenn sie aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Alles Gute in Karlsruhe. Ich hoffe, dass die Fans ihn dort mehr schätzen können.“

since-1899: „Von seinen Anlagen war definitiv viel mehr drinnen. Er hatte immer wieder sehr starke Aktionen, er ließ immer wieder aufblitzen, dass es zu einer Stammkraft bei Rapid reichen könnte. Man wartete aber immer auf die Leistungsexplosion. Man wartete immer auf Konstanz. Leider wartete man vergeblich. Er hatte immer wieder schlechte Tage und Verfassungen, obwohl er immer alles gegeben hat, am Einsatz oder am Kopf scheiterte es bei ihm nie. Daher aus sportlicher Sicht auch absolut verständlich und nachvollziehbar, sich hier nicht um eine Verlängerung zu bemühen. Die Überlegungen von Feldhofer bzgl. Raute kommen natürlich noch dazu. Arase war lange bei Rapid, Arase hat viele Spiele für Rapid gemacht. Er hat immer alles gegeben. Er war immer, auch wenn ihm nichts aufging, aktiv, einsatzfreudig und positiv. Von daher: Danke für alles, dem Rapidler Arase!“

Starostyak: „Seas Kelvin. Immer alles gegeben, auch wenn es qualitativ nie für den großen Durchbruch gereicht hat. Es ist definitiv die richtige Entscheidung, dass sich die Wege trennen.“

P200E: „Sympathisch, keinen Meter gescheut, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Einsatzzeiten und Scorerpunkte einer „Stammkraft“ sehen aber anders aus. Ich wünsche ihm alles Gute und bin mal gespannt, ob er es körperlich in D2 packt.“

Boidi: „Den Sprung zum absoluten Stammspieler hat er nie geschafft…Hat immer alles gegeben und gerade defensiv war er sich für keinen Sprint zu Schade. Dennoch glaube ich, dass eine Luftverändeurng sicher nicht schlecht ist für Kelvin. In diesem Sinne danke für alles und alles Gute für die Zukunft.“

Doena: „Alles Gute in Deutschland, mögest du mehr Titel gewinnen wie bei Rapid.“

gloggi99: „Man kann ihm nur alles Gute wünschen. Hat mich hin und wieder zum Verzweifeln gebracht, aber Einstellung Einsatz waren immer in Ordnung.“

DMA RAPID: „Kein Edeltechniker aber einer der reinhaut und immer alles gegeben hat. Danke Kelvin. Alles Gute!“

teamplayer78: „Ein Eigengewächs auf das man stolz sein darf. Hat selten „wow“ gespielt, hatte aber trotzdem immer wieder sehr gute Momente. Sah aber oftmals in diversen Aktionen weniger gut aus, daher auch „nur“ Kaderspieler und nicht Stammelfspieler bei Rapid. Hat sich niemals hängengelassen oder gejammert, kam auch nie mit „pain“ und anderen seltsamen Krankenständen daher. Mannschaftsdienlich, konnte der Mannschaft als Wechselspieler dank seiner Physis viel helfen. Wird eine Lücke hinterlassen, weil wir gerade rechts auf der bahn nicht so viele alternativen vorhanden haben.“

oestl: „Schade – fand ihn nicht schlecht und auch sehr sympathisch. Alles Gute!“

SandkastenRambo: „Bin echt gespannt auf seine Entwicklung und ob er sich im Scorerbereich steigern kann. Hat immer alles für den Verein gegeben und nie für schlechte Stimmung im Team gesorgt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Arase-Transfer zum Karlsruher SC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!