Rapid-Fans: „Arase Man of the Match, Kara Inbegriff des Rapid-Geists“

Der SK Rapid gewann am Sonntagnachmittag recht ungefährdet mit 3:1 in Hartberg. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Lichtgestalt: „Wichtige und höchstverdiente drei Punkte, ohne das Schiedsrichtertrio wäre Hartberg untergegangen. Guter Auftritt.“

Fox Mulder: „Bravo, wichtiger Sieg. Nach vorne aufgeschlossen, nach hinten abgesichert. Arase hat es heute seinen Kritikern mit einer bärenstarken Leistung gezeigt. Weiter so!“

TomTom90: „Wichtige drei Punkte, somit 11 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Nach den gestrigen Ergebnissen geliefert. Hartberg ist immer ungut zu bespielen. Ohne den Punktverlusten in Ried und im Derby würde man schön von der Tabellenspitze lachen, aber es war klar, dass wir bei diesem Monsterprogramm und den vielen Verletzten Rückschläge erleiden werden. Umso schöner ist der heutige Sieg. Bravo Männer!“

ImmerWiederRapidWien: „Ordentliche Leistung, man hat sich eigentlich eine einzige Unkonzentriertheit geleistet, die dafür mal wieder sehr unnötig bei einem Standard, sonst sehr seriös. Schiedsrichterleistung vom ganzen Team heute wahnsinnig schwach.“

Starostyak: „Drei Punkte nach einem EC-Auswärtsspiel Donnerstagabend, als leidgeplagter Rapid-Fan muss man damit zufrieden sein, ganz egal, wie die Umstände waren. Von daher: Gut is, voller Fokus auf Molde!“

Rapidler_1899: „Sieg extrem geil und wohltuend. Highlight aber heute sicherlich die Betreuerbänke und diverse Sätze vom Spielfeld. Bin voll auf meine Kosten gekommen.“

Adversus: „Wichtiger Auswärtssieg, Arase klar Man of the Match. Aber was haben’s dem Schiedsrichterteam zum trinken gegeben?“

dingo: „14:2 Torschüsse, 61% Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Mehr als verdienter Auswärtssieg in einem Stadion, wo wir schon so oft schlecht ausgesehen haben.“

Ipoua #24: „Irres Spiel wieder einmal. Das Schiriteam jenseits von Gut und Böse und zwar auf beiden Seiten. 2x gelb für Nimaga sehr hart wenn auch irgendwie noch vertretbar, wobei die zweite klar zu geben war. Schopp bei jeder Entscheidung gegen Hartberg ein Rumpelstilzchen der übelsten Sorte, ein Wunder dass der nicht auf die Tribüne geschickt wurde. Wenn dieses Match normal gelaufen wäre, gewinnen wir dort 4:0 oder höher, so hat man es zwischenzeitlich halt wieder spannend gemacht. Hartberg war im Pressing heute nicht schlecht, sie haben es uns lange schwer gemacht Räume vorzufinden und uns immer wieder zu überhasteten Aktionen gezwungen, dennoch ist unser Sieg hochverdient. Fand es war ein unterhaltsames Spiel, zwar von Kampf geprägt aber Zauberfussball habe ich gegen die Steirer nicht erwartet, da muss man einfach eiskalt die Punkte mitnehmen, egal wie.“

dingo: „1,5 Zähne verloren und trotzdem getroffen! Alles Gute & wenig Schmerzen, Ercan!“

Da Oide Bimbo: „Sehr hartes Spiel, aber letztlich souverän gewonnen. Alles bestens. Unterhaltung pur wie bei der Löwingerbühne.“

Bojack: „Es ist schon spannend, dass praktisch jedes Mal gegen Hartberg so eine absurde Schiedsrichterleistung abgeliefert wird.“

schimli: „In der 2. Halbzeit hat man das notwendigste gemacht und ohne Schiedsrichter wäre die Partie früher entschieden gewesen und auch nicht mehr kurzfristig knapp geworden. Man hatte am Donnerstag ein Spiel wo einige der Stammelf zumindest zum Teil zum Einsatz kamen und man spielt am Donnerstag ein wichtiges Spiel wo man alle fit braucht. Dazu hat man über 90 Minuten eigentlich keine Chance für Hartberg zugelassen.“

huiiiii: „1 Punkt mehr nach 10 Runden als letzte Saison und dass obwohl die Voraussetzungen dieses Jahr mehr als schwierig sind. Großes Lob an alle.“

MiKa7*8: „Letztlich ungefährdeter Sieg gegen Hartberg und ganz wichtige 3 Punkte. Interessant, dass wir unser System bei den Eckbällen umgestellt haben. Wir haben nicht mehr alle Spieler im eigenen Strafraum und da somit auch der Gegner Spieler abstellen muss haben wir nicht mehr so viel Traffic vor dem Tor. Ich finde, dass das schon eine Verbesserung gebracht hat. Jetzt noch bei den Freistößen besser werden und dann passt das wieder.“

schleicha: „Sehr gute und solide Partie mit dem hochverdienten Ergebnis. Schon vor der gelb-roten waren wir die ganze Zeit überlegen. Mehr kann man nicht erreichen. Genau so müssen wir auftreten, wenn wir unsere Spiele gewinnen wollen. Es fehlt nun noch Wattens um die Hinrunde des Grunddurchgangs abzuschließen – aber 21-24 Punkte sind alles andere als schlecht nach 11 Runden. Ansonsten heißt es jetzt volle Konzentration auf Donnerstag. Hoffentlich können wir den Schwung mitnehmen und starten ebenfalls so aktiv ins Match wie heute.“

Stanley-Stiff: „Alles in Allem ein großes BRAVO Rapid heute! Das hat richtig Freude gemacht, insbesondere auch wieder der Auftritt dieses Ercan Kara. Der Typ entwickelt sich für mich zu einem echten Publikumsliebling und kann dahingehend in große Fußstapfen treten. Einfach unwahrscheinlich leiwand, wie er sich und andere nicht aufs geringste schont, für unsere Rapid. Großes Kino, große Freude dabei zusehen zu können. Ein richtiger Rapidler der sich da gerade entwickelt, vor unseren Augen. Congrats auch an Kelvin, auch wenn nicht alles gelungen ist, sehr guter Auftritt wieder einmal von ihm, ich hoffe er kann das jetzt lansgam kontinuierlich kultivieren und die Ausreißer nach unten werden weniger, dann kann er noch sehr wichtig werden, für unser Spiel. All in all, ein sehr freudiger Nachmittag heute, aus grün-weißer Sicht. Hoffen wir, dass es am Donnerstag genauso weiter geht.“

AC58: „Hartberg hat heute sein Heil von Beginn an in körperbetontem Spiel gesucht und hat es in den ersten 15 Minuten deutlich übertrieben. Sehr im Gegensatz zu Ried haben wir heute richtig reagiert und absolut dagegen gehalten. Und so möchte ich das auch sehen! Polemisch gesagt, können wir nicht nur besser Fußball spielen sondern auch besser hart spielen als Hartberg. Um auf dem Niveau spielerisch zu brillieren, dafür fehlen uns tatsächlich einige Verletzte.“

AntiPessimist: „Guter Sonntag für uns. Besonderes Lob meinerseits geht an Kara, der die Essenz des Rapidgeistes darstellt, on & off the pitch. Ebenso an Knasi, der sich zurzeit wirklich zerreißt und enorm wichtig fürs offensive Passspiel ist. Als dritten Spieler möchte ich trotz kurzer Einsatzzeit Koya nennen, der heute wieder in vielen kleinen aber entscheidenden Momenten gezeigt hat, wie viel Potenzial in ihm steckt… toller Fußballer.“

TomTom90: „Wir spielen einen sehr starken Herbst unter Umständen, die es noch nie gegeben hat. Seit Mitte September haben wir 17 Spiele absolviert. Das ist eine ungeheure Belastung und an ein normales Training ist seit Wochen nicht zu denken. Dazu haben wir mit Ljubicic, Petrovic, Dibon, Schobesberger und Velimirovic fünf Ausfälle, die extrem schmerzen. Und trotz allem stehen wir bei 21 Punkten nach 10 Runden und sind nur 1 Punkt hinter Red Bull, die diese Belastung auch spüren. Und hätten wir in Ried das X über die Zeit gebracht und der Austria ein zweites Tor geschossen, würden wir bei 24 Punkten stehen. Die zwei Partien sind wirklich unglaublich blöd gelaufen. Einzig die Schwäche bei Standards ist ein Wahnsinn und da muss man sich dringend was einfallen lassen. Und den Umgang mit Strebinger finde ich auch fragwürdig, aber ich hoffe, dass hier intern Klarheit herrscht. Aber ansonsten gibt es nichts zu rütteln. Die Mannschaft spielt offensiv, erzielt viele Tore (die zweitmeisten der Liga) und hätte wohl viele Spiele noch höher gewinnen können bzw. müssen (Derby).“

valderama: „Chabbi mit einem Mutter Spruch zum Wachler, Swete betitelt einen Gegenspieler als Eierschädel und Schopp schreit durchgehend wie ein Irrer herum. Das arbeitet Sky sicher ähnlich auf wie Marek vs. Struber…“

