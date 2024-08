Rapid-Fans: „Auch die sogenannten Pflichtsiege einfahren“

Nach dem gewonnenen Hinspiel gegen Trabzonspor trifft der SK Rapid heute auswärts auf Austria Klagenfurt. Wie viel Rotation wünschen sich die Fans, die hoffen,...

Nach dem gewonnenen Hinspiel gegen Trabzonspor trifft der SK Rapid heute auswärts auf Austria Klagenfurt. Wie viel Rotation wünschen sich die Fans, die hoffen, dass ihre Mannschaft die Siegesserie fortsetzen wird? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

hyks: „Hoffentlich nehmen wir den Schwung aus den letzten Pflichtspielen mit. Gegen die neu zusammengewürfelte Mannschaft von Peter Pacult darf man gespannt sein. Dennoch hoffe ich, dass wir weiterhin unsere Form bestätigen können. Kann mir gut vorstellen, dass wir den einen oder anderen Neuen in der Startelf sehen werden.“

ImmerWiederRapidWien: „Ich hoffe, man findet die richtige Mischung aus Rotation und Eingespieltheit und kann mit Selbstvertrauen an die letzten Spiele anschließen!“

TheMichii: „Der Sieg gegen Sturm ist nur viel Wert, wenn man auch die sogenannten Pflichtsiege einfahren muss, wenn man nicht mehr um das obere Playoff zittern will. Hoffentlich bekommt Bischof mal seine Chance. Dursun bei der Zweier für das Selbstvertrauen vor dem Tor. Kann mir sehr gut vorstellen, dass Oswald im zentralen Mittelfeld einen der beiden in der Startelf ersetzen wird und Böckle ebenfalls starten wird.“

Ernesto: „Auf jeden Fall Hofmann, Bolla und Schaub reinrotieren.“

noname1899: „Wie viel für uns in dieser Saison möglich ist wird meiner Meinung nach davon abhängen wie gut unser zweiter Anzug in der Liga gegen kleinere Teams performt und wie klein wir die Liste mit den Verletzten halten können. Rechne am Sonntag mit einer starken Rotation, mögen wir trotzdem drei Punkte mitnehmen.“

Indurus: „Ich hoffe, dass wir nicht jetzt schon wegen des Trabzon-Rückspiels wild zum Durchrotieren beginnen. Doppel-, Dreifach oder was auch immer Belastung darf jetzt noch keine Ausrede sein. Wir sind im Saft und müssen dort unbedingt auch bleiben. Punktuell darf gerne getauscht werden, aber wir sollten nicht wieder die Fehler der Vergangenheit begehen. Am liebsten wäre mir, wenn wir uns mit der Einsergarnitur in Halbzeit 1 einen Polster zum aktiven Erholen in Halbzeit 2 erspielen. Von Abschenken oder Halbgas wegen dem so wichtigen Donnerstag mag ich nix hören. Wenn wir es schaffen jede Partie so ernst zu nehmen, wie die bisherigen, dann wird das eine fantastische Saison!“

grubi87: „Wird herausfordernd die Balance zu finden. Würde aber mit Schaub, Bolla, Lang, Hofmann und Bischof rechnen.“

Gulaschfredl: „Meiner Meinung nach sollte man Burgi auf jeden Fall schonen. Nicht speziell wegen Donnerstag, aber mit 35 muss er dann doch nicht alle drei Tage spielen, vor allem bei seiner intensiven Spielweise. Würde ebenfalls Seidl, Cvetkovic und Auer eine Pause gönnen. Der Rest sollte unverändert bleiben.“

derfalke35: „Der Peda wird die Messer schon wetzen, in Klagenfurt haben wir uns oftmals schwergetan, bitte einfach drei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Hiasl99: „Am Sonntag zählt natürlich nur ein Dreier. Klagenfurt aktuell nicht in Form, wir mit breiter Brust. Erwarte kein Feuerwerk, sondern will einfach eine taktisch disziplinierte und spielfreudige Mannschaft sehen.“

eeelias: „Bei unserer Kadertiefe mache ich mir auch bei stärkerer Rotation keinerlei Sorgen. Schaub, Bolla, Hofmann, Lang, Böckle, Bischof; Man könnte die halbe Mannschaft austauschen und hätte weiter eine richtig gute Qualität am Platz. Hoffentlich motiviert der Sieg heute noch ein paar zusätzliche Auswärtsfahrer.“

Mecki: „Solche Spiele, wo zu viel rotiert wurde sind oft nicht gut gegangen – aber ich würde trotzdem sicher auf vier bis fünf Positionen etwas verändern, nächster Donnerstag ist zu wichtig und wird wieder extrem intensiv. Hofmann, Bolla, Schaub und einen Stürmer rein. Vielleicht auch noch Böckle oder Lang. Bin schon sehr gespannt wer da spielen wird.“

Djfun78: „Denke wir haben so viele Leute auf der Bank die aufzeigen wollen, dass eine Rotation mit dem Kader viel leichter ist als die Jahre zuvor.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auswärtsspiel des SK Rapid gegen Austria Klagenfurt.