Rapid-Fans: „Aufgelegte Niederlage im Lavanttal“

Der SK Rapid trifft nach der Niederlage gegen Dinamo Zagreb auf den Wolfsberger AC, der zuletzt gegen den SK Sturm mit 3:0 gewann. Die Hütteldorfer haben insbesondere in der Abwehrzentrale einige Verletzunsgssorgen, weshalb wir gespannt sind, wie optimistisch die Fans vor diesem Spiel sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MarkoBB8: „Gutes Gefühl trotz schlechter Vorzeichen. Wird ein dreckiger Sieg.“

Zuckerhut: „Lust auf das Spiel gleich Null. Zum Glück ist danach Länderspielpause.“

chris843: „Ist ja fast wie Lotto spielen, wenn man aktuell unseren Spieltagskader erraten will. Kann Wimmer spielen? Sind Fountas und Stojkovic dabei? Wer bildet die Innenverteidigung? Wer spielt zentrales und defensives Mittelfeld? Ich hoffe, dass Moormann fit ist und sich heute beweisen darf. Der Junge hat ebenso Potential wie Querfeld und Dijakovic. Dass Koya bei den Amas spielt, trotz der personellen Lage ist schwer zu hinterfragen aber ja.“

oestl: „Keine Ahnung wer da auflaufen soll anstelle von Fountas und Ljubicic. Knasmüllner ist leider nichts, ich würde ja wirklich Wunsch nachnominieren.“

Starostyak: „Aufgelegte Niederlage, ein Punkt würde mich ehrlich überraschen. Die Vorzeichen stehen nicht gut.“

zidane001: „Ich hoffe das gewinnt man dort irgendwie. Realistisch gesehen wird der ausgeruhte WAC gewinnen. Tipp: 3:1.“

Lucifer: „Schon wieder Länderspielpause danach? Naja, egal welche Pausen, unsere brauchen sie dringend. Auswärts Lavanttal im November hat noch nie etwas gekonnt. Aber da wir wieder mal mit dem Rücken zur Wand stehen kann’s ja eigentlich nur ein Sieg werden… wenn nicht, haben ja wir ja die vielen Verletzten als Erklärung parat.“

since-1899: „Es wäre an der Zeit für den ersten Auswärtssieg und das erste Mal den 2. Sieg in Serie in der bisherigen Bundesligasaison. Mit dieser Personaldecke kann man auswärts beim WAC vielleicht auch mit einem Punkt zufrieden sein, wobei natürlich ein Sieg trotzdem das Ziel sein muss. Es wäre eine positive Überraschung, wenn es sich bei Stojkovic und Fountas irgendwie ausgehen könnte. Auf die Aufstellung kann man wirklich gespannt sein, durch die Ljubjicic-Sperre stellen sich Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld leider nicht von selbst auf und es gilt noch mehr zu improvisieren. Das Einzige was in dieser Partie übrigens für Knasmüllner spricht ist, dass er der ausgeruhteste Spieler sein muss der in Zagreb am Platz stand.“

Budmerice: „Auer statt Ullmann, der braucht dringend eine Pause, war gestern fix und foxi.“

derfalke35: „Ich hoffe schon dass wir aus Wolfsberg was mitnehmen, angesagte Niederlagen bleiben ja oftmals aus, aber es wird mit Sicherheit alles andere als einfach und vielleicht hat Wolfsberg mit Robin Dutt sogar einen Wettbewerbsvorteil.“

trifon1: „Der Schlüssel ist Liendl aus dem Spiel zu nehmen. Ob wir das 90 Minuten schaffen und wir die Kraft haben dagegen zu halten ist eher unwahrscheinlich. Der WAC kennt unsere Schwachstellen ganz genau.“

Canadien1978: „Man hofft natürlich immer auf ein positives Resultat,auch wenn es den unbefriedigenden Status Quo und das Weiterwursteln Kühbauers prolobgieren würde. Aber das wäre so oder so der Fall. Befürchte allerdings, so wie wir Standards verteidigen, dass Liendl da einen persönlichen Feiertag haben wird. Die einzige Hoffnung, die ich unter diesen Vorraussetzungen habe ist die, dass angesagte Niederlagen oft nicht stattfinden. Harkam Schiri und Schütti VAR garantieren wohl leistungsunabhängig wieder Diskussiosstoff en Masse.“

bronaldo: „Wäre für Kitagawa in der Startaufstellung, gegen den WAC auswärts hat Koya schon mal geglänzt.“

