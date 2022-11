Rapid-Fans: „Auswärtsspiele in Hartberg sind keine Selbstläufer…“

Der SK Rapid trifft im letzten Meisterschaftsspiel vor der Winterpause auf den TSV Hartberg und will sich mit drei Punkten eine gute Ausgangslage für...

Der SK Rapid trifft im letzten Meisterschaftsspiel vor der Winterpause auf den TSV Hartberg und will sich mit drei Punkten eine gute Ausgangslage für das Frühjahr schaffen. Was erwarten sich die Fans von der Mannschaft, die seit der Barisic-Übernahme spielstärker und erfolgreicher agiert als in den vergangenen drei Monaten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Erneut ein sehr, sehr wichtiges Spiel. So blöd es klingt, man kann sich da mit einem Sieg zumindest mal in eine brauchbare Ausgangslage bringen für das Frühjahr. Eventuell sogar nochmal den Abstand zum LASK verkürzen. Das hätte man so vor drei Wochen nicht mehr gedacht. Alles reinhauen und einen Dreier mitnehmen bitte. Egal wie.“

Lucifer: „Einfach genau so konzentriert auftreten wie zu Hause gegen den LASK und alles ist möglich. Erwartungshaltung ist meinerseits nicht sonderlich hoch, bin dennoch frohen Mutes, dass wir an den Aufschwung anschließen.“

TheMichii: „Ist vielleicht auch ein Vorteil für uns, dass Schmidt nach wie vor Trainer von denen ist und wahrscheinlich die Luft draußen ist. Aber in Hartberg ist es für uns immer enorm schwierig. Hoffe Grüll holt sich hier die Gelbe nicht ab. Denn im nächsten Spiel gehts gegen Sturm und da brauchen wir ihn.“

Boidi: „Nachdem Hartberg komplett außer Form ist, ist es ein Pflichtsieg. Damit kann man auch entspannt in die Winterpause gehen und fürs Obere Playoff schauts auch gut aus. Aufstellung würde ich nicht ändern. Eventuell Kühn statt Schick.“

Glaukom2: „Pflichtsiege sind bekanntlich die schwersten. Gegen Hartberg ist man haushoher Favorit. Da es derzeit super läuft gehe ich von einem ungefährdeten Sieg aus. Ein Sieg mit zwei Toren Differenz wäre wünschenswert. Anfangen würde ich mit der Mannschaft die gegen den LASK begonnen hat. Mein Tipp: 3:1 Alle Tore werden durch Rapidler erzielt. Kriwak erzielt den Ehrentreffer für die Steirer.“

derfalke35: „Hartberg ist bekanntlich kein Selbstläufer, das Nachtragsspiel haben wir aber dann recht deutlich gewonnen, ich hoffe auf einen Auswärtssieg, 3:1 mein Tipp mit Toren von Burgi, Grüll und Druijf, das wäre dann ein guter Ausklang dieser bisher doch schwierigen Herbstsaison.“

Longitudinal: „Ein Sieg ist fast Pflicht, auch wenn es kein Selbstläufer wird; aber mit dem Rückenwind der letzten Partien sollte ein Erfolg zu schaffen sein, er würde vor der Pause doppelt guttun und einiges aus der dunklen Vergangenheit vorweihnachtlich erhellen. Auf den Rapid-Sieg mit keinen Verletzten, Gemma boys in green and white.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg.