Rapid-Fans: „Badji konnte die Erwartungen nie erfüllen“

Laut zahlreichen Medienberichten steht Rapid-Stürmer Aliou Badji kurz vor einem Transfer. Der 41-fache ägyptische Meister Al Ahly hat die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt...

Laut zahlreichen Medienberichten steht Rapid-Stürmer Aliou Badji kurz vor einem Transfer. Der 41-fache ägyptische Meister Al Ahly hat die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt und ist wohl bereit eine siebenstellige Ablösesumme für den Senegalesen zu bezahlen. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zu einem möglichen Abgang sagen und ob sie nun auf einen Ersatz für Badji hoffen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rabbitmountain: „Schade, dass das Kapitel Badji so unschön geendet ist. Kann mich noch an seine ersten Kurzeinsatz gegen Red Bull Salzburg erinnern. Da hat er wuchtig, giftig und entschlossen gewirkt und ich habe mich damals tatsächlich auf mehr von ihm gefreut. Leider konnte er diese positive Erwartungshaltung praktisch nie erfüllen. Er reiht sich somit in eine Liste relativ erfolgloser klassischer Mittelstürmer der letzten Jahre bei Rapid ein.“

schleicha: „Sehr schön, dass das ein Ende findet. Alles Gute Aliou – vielleicht klappt es ja in Kairo.“

Jackson: „Ich bin zwar froh, dass er geht, weil er bei uns total verunsichert wirkt und sich dumme Aktionen geleistet hat – Der Fußballer Badji hat aber meiner Meinung nach schon durchaus Potential nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Ich hab selten so eine Wucht vor dem Tor bei uns gesehen in den letzten Jahren, besonders eben in seiner Anfangszeit bei uns. Je länger er hier war desto unsicherer wirkte und spielte er, aber ein Badji mit Selbstvertrauen kann für viele Vereine eine Verstärkung sein.“

gruenes_blut: „Es wäre im Frühjahr schwierig für ihn geworden bei uns. Weniger wegen der Trikotgeschichte (die aber auch alles noch schwieriger gemacht hätte), sondern wegen seinem tatsächlich schwachen Herbst.“

TatarFredl: „Badji brachte wahrlich Tugenden mit, die sehr, sehr interessant und im heutigen Fußball gefragt waren. Leider wiegt dies die andere Seite schwer auf, dafür war der Mangel an der Ballkontrolle einfach zu groß. Ich hätte ihn ja noch nicht abgeschrieben, aber aufgrund der Vorkommnisse und der Unzufriedenheit des Spielers macht ein Wechsel wohl den meisten Sinn.“

McKenzie1983: „Das Beste am Badji-Abgang, oder sagen wir das Interessanteste wird wohl ob, bzw. wen Zoki statt ihm holt. Wenn einer dafür ein Näschen hat, einen Knipser zu angeln, dann wohl Barisic.“

DAN: „Glaub Didi will statt Badji schon zumindest eine „robustere“ Variante für vorne haben. Möglicherweise hat es nicht mehr diese Priorität für ihn, weil die „agile“ Variante oft gut funktioniert hat. Könnte mir deshalb vorstellen, dass man eine günstigere Lösung anstrebt. Also irgendeinen jüngeren Österreicher…“

Pivarnik: „Gute Sache der Abgang, er wollte anscheinend nicht zu 100% bleiben. Alles Gute! Ich hoffe Rapid verdient später nochmal mit.“

flonaldinho10: „Die Frage wird sein, ob man generell ein System mit zwei Stürmern plant fürs Frühjahr, dann wäre man mit Taxi, Koya und evtl. Arase recht dünn besetzten, spielt man konsequent mit einem Stürmer reicht das aktuelle Personal wohl.“

Homegrower: „Das größte Problem ist einfach, wenn einer von sich aus nach einer Halbsaison, die nicht ganz so gelaufen ist wie gewünscht, mit Nachdruck das Weite sucht. Das Problem nimmt er eben auch mit, egal wo er hin geht, sollte uns aber nicht mehr belasten. Sportlich wäre schon noch was gegangen meiner Meinung nach, es haben schon schlechtere Fußballer ihre Tore gemacht. Wenn die Summen halbwegs stimmen, muss man zufrieden sein, spannend, dass man doch so viel bekommen kann.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu Aliou Badjis möglichem Abgang