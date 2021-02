Rapid-Fans: „Beim Grüll-Transfer hat Zoki alles richtig gemacht“

Der SK Rapid gab bekannt, dass Ried-Stürmer Marco Grüll ab dem kommenden Sommer die grün-weißen Farben tragen wird. Der junge Angreifer, der in dieser...

Der SK Rapid gab bekannt, dass Ried-Stürmer Marco Grüll ab dem kommenden Sommer die grün-weißen Farben tragen wird. Der junge Angreifer, der in dieser Liga-Saison sechs Tore und zwei Assists beisteuerte, wechselt ablösefrei nach Hütteldorf. Ein Verkauf im Wintertransferfenster stand ebenfalls im Raum, doch die beiden Klubs wurden sich nicht einig, sodass Grüll erst nach Saisonende zum SK Rapid stoßen wird. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit diesem Transfer sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

derfalke35: „Freu mich sehr auf diesen Spieler und bin überzeugt, dass er unsere Mannschaft verstärken wird, wir machen in Summe aktuell sehr viel richtig, muss auch mal erwähnt werden.“

Dansch10: „Ein paar sehr interessante Infos aus den OÖ Nachrichten. Man bot „nur“ 100.000 Euro was Ried zu wenig war. Am letzten Tag ging man auf 150.000 Euro hoch. Ried wollte 350.000 Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung. Sollte Rapid Grüll erst ab 7.Juli beim Verband anmelden, erspart man sich sogar die rund 100.000 Euro Ausbildungsentschädigung. Da Marco am 6. Juli 23 wird und dann keine mehr fällig ist.“

Flo14: „Respekt an Zoki! Ich hätte mir auch einen Grüll bereits im Winter gewunschen. Aber es war richtig, die kolportierten 350.000 plus Weiterverkaufsbeteiligung auszuschlagen.“

RapidDevelopment: „Bin sehr erleichtert, dass das geklappt hat. Könnte mir vorstellen, dass das gut passt. Alles Gute bei Rapid!“

Ipoua #24: „Ein besseres Paket wird es nicht mehr geben für einen aufstrebenden Kicker. Ablösefrei, Österreicher, hat bereits Erfahrung in der Liga gesammelt und Potential in den Beinen – mehr geht nicht. Ich habe ihn nicht so verfolgt, diesmal auch bewusst keine Highlights angesehen und lasse mich überraschen, wie er sich bei uns entwickeln wird und vor allem wie man ihn einsetzen möchte. Es ist gut, dass er noch bei Ried bleibt und dort noch in seiner gewohnten Rolle Spielpraxis bekommt, das finde ich wertvoller als hätten wir ihn jetzt auf Krampf geholt. Herzlich Willkommen, auf eine schöne Zeit bei Rapid und hoffentlich viele magische Abende.“

grubi87: „Alles richtig gemacht bei den Ried-Forderungen so kurz vor Vertragsende.“

baeckerbua: „Würde nie behaupten, dass Zoran Barisic der Heilsbringer ist, aber resümierend bin ich sehr zufrieden Stand heute.“

Doena: „Die Weiterverkaufsklausel bei so wenigen Monaten Restvertrag ist natürlich ein Scherz, das darf man auf keinen Fall annehmen. Alles richtig gemacht.“

Gunner: „Da bin ich mit meiner Vermutung bzgl. Weiterverkaufsbeteiligung scheinbar richtig gelegen. Habe ich mir schon gedacht, nachdem Kühbauer von einem „Paket“ gesprochen hat, das nicht gepasst hätte. Die Ausbildungsentschädigung soll man bitte zahlen, auf irgendwelche gefinkelten Tricks zur Umgehung sollte man sich nicht einlassen, das haben wir trotz Corona nicht notwendig. Und man sieht sich immer zweimal im Leben.“

Boidi: „Ich kann die Rieder gut verstehen. Für 150.000€ hätte ich einen meiner wichtigsten Spieler im Abstiegskampf auch nicht gehen lassen. Da kommt ein Abstieg deutlich teurer.“

flo_gw: „Vorab schon mal herzlich Willkommen beim geilsten Verein der Welt! Ich halte es auch für gut, dass er die aktuelle Spielzeit in Ried zu Ende spielt; um im Sommer dann topmotiviert in Richtung Hauptstadt zu übersiedeln. Ich bin auf seine Entwicklung in den nächsten Jahren gespannt.“

TheReaper: „Was mir auch oft vergessen wird in der Diskussion um Grüll ist seine Staatsangehörigkeit. Im Endeffekt sind wir auf das Einhalten der Legionärsregel finanziell angewiesen, da ist ein ablösefreier (!) 22-jähriger Österreicher der im Jugend-Nationalteam spielt eigentlich der logischste Transfer den man tätigen kann. Außerdem kennt er die Liga mittlerweile. Ist mir zigmal lieber als eine Wundertüte aus dem Ausland die zwar einschlagen kann, aber meistens eher unter den Erwartungen bzw. dem Wert der Ablöse liegt.“

Grimey: „Falls Grüll dann auch über links kommen sollte, stelle ich mir diese Seite mit Ullmann und Grüll davor sehr spannend vor.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Grüll-Transfer zum SK Rapid Wien.

