Rapid-Fans: „Bitte kein Schicksalsspiel gegen den WAC“

Der SK Rapid empfängt heute mit dem LASK einen direkten Konkurrenten um die Europacup-Plätze. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans nach dem 3:2-Sieg gegen Sturm heute von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Mannschaft stellt sich wohl ziemlich von alleine auf. Einziges Fragezeichen ist meines Erachtens eine Offensivposition. Was man gegen den LASK jedenfalls braucht ist Kampfkraft und Lauffreudigkeit. Man muss sich wieder mit allem dagegenstemmen was man hat. Deshalb würde ich auf Kara setzen und Knasmüllner und Koya eher von der Bank bringen.“

Ernesto: „Über Aufstellungen nachzudenken ist sehr schwierig – die Fittesten müssen spielen. Ich habe kein Problem wenn Kara wieder von der Bank kommt. Das funktioniert sehr gut und man hat jemanden mit Qualität zum Nachlegen. So sehe ich das im Übrigen auch bei Demir. Aber wie gesagt, das oberste Kriterium muss sein, dass die fittesten Spieler in der Grundformation stehen.“

Rapidfan74: „Heute muss ein Sieg her, sonst haben wir ein Schicksalsspiel gegen den WAC. Die sind so nebenbei erwähnt mit Hartberg und Red Bull, eine Mannschaft die uns so gar nicht liegt.“

AC58: „Die 2.Halbzeit in Graz war weitgehend spielerisch unsere beste Leistung im oberen Playoff. Etliche Spieler waren in einen zügigen Spielaufbau eingebunden. Ohne die Statistik zu kennen waren für mich außergewöhnlich viele angekommene „schwere“ Pässe in die Tiefe dabei, eine Quote, die ich jederzeit als gelungen akzeptieren würde. Auch viele Querpässe nach vorne (und nicht OHNE Raumgewinn wie früher) von überall am Spielfeld, die man sonst nur von Barac kennt – abwechselnd mit starken „One-Touch-Kombinationen“. Ich würde es diesmal gegen den LASK durchaus etwas offensiver anlegen, vor allem wieder über die Außen. Trauner ist zwar aktuell der beste Innenverteidiger der Liga aber fürchten brauchen wir uns nicht.“

derfalke35: „Knasmüllner lässt immer wieder sein Genie aufblitzen, aber er schafft diesen letzten Punch nicht, hoffe noch immer, dass ihm so richtig der Knoten platzt.“

Boidi: „Wie schon gegen Sturm angemerkt, Knasi und Koya gemeinsam auf dem Platz ist im Moment einfach einer zu viel, der der Form hinterherläuft. Nachdem Koya eigentlich brav rackert sich gut bewegt und anpresst und die Mitspieler immer wieder gut in Szene setzt (gegen Sturm zweimal Knasi) würde ich ihn gern mal auf der 10 sehen. Zumal ein frischer Knasi (oder Demir wenn fit) glaub ich momentan mehr Input bringen kann als wenn er von Beginn an spielt. Ob Kara oder Arase ist Geschmacksfrage, beide hätten es sich verdient allerdings ist klarerweise Taxi gesetzt. Mit Kara könnte man Trauner ordentlichen beschäftigen bzw. auch in der Offensive zudecken. Mit Arase gehts halt zusammen mit Taxi und Koya Vollgas auf den Konter.“

Dogfather: „Mit einem einigermaßen ausgeruhten Taxi in das Spiel zu gehen, ist schon ein Luxus. Fand die Gelbe vor dem Sturmspiel eigentlich von Anfang an nicht so verkehrt. Im Nachhinein alles richtig gemacht.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Ich habe die letzten Wochen echt oft gegrübelt welche Endplatzierung ich mir mehr wünschen würde. Aufgrund der finanziell angespannten Situation, der Planungssicherheit und des verspäteten Einstiegs gewann der 3.Platz regelmäßig die Pro/Contra-Liste. Da ich aber nach jahrelanger, schmerzvoller Erfahrung Rapid in Wolfsberg, im Vorhinein, keinen fixen Sieg oder ein X zutrauen kann und mir das Ganze in der letzten Runde dort einfach zu heikel ist, müssen wir heute einfach den 2. Platz klar machen.“

