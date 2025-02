Rapid-Fans: „Da passt gar nichts mehr zusammen“

Der SK Rapid musste auch gegen den LASK eine Niederlage einstecken und verlor damit alle drei Spiele zum Frühjahrsauftakt, was einen historischen Negativ-Rekord bedeutet....

Der SK Rapid musste auch gegen den LASK eine Niederlage einstecken und verlor damit alle drei Spiele zum Frühjahrsauftakt, was einen historischen Negativ-Rekord bedeutet. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Spiel und zur Niederlage ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Die nächste spielerische Bankrotterklärung, vor allem in der zweiten Hälfte. Ein verdienter Sieg für den LASK, der sich selbst in einer Krise befindet/befand. Wenn das Spiel 1:3 oder 1:4 ausgegangen wäre, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Ich fühle mich einfach nur verarscht von dieser Mannschaft. Klauß ist schwer angezählt. Hier kann man nichts mehr schönreden. In der Form sehe ich auch für den Europacup schwarz. Und auch der Platz im oberen Playoff wackelt gewaltig.“

Lichtgestalt: „Der ansatzlose und völlige Zerfall dieser Mannschaft in der zweiten Halbzeit war beängstigend. Hochverdiente Niederlage, hätte auch 0:4 ausgehen können.“

Ernesto: „Das war schon sehr bitter heute. Eigentlich haben wir ganz gut angefangen, ohne wirklich zwingend zu werden, aber mit dem Genickschlag des Gegentors sind wir leider schwächer geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann wieder mal vogelwild präsentiert. Das verstehe ich gar nicht. Da liegt man 0:1 hinten und man sollte meinen, dass wir aus der Kabine kommen und alles fressen wollen. Das ganze Gegenteil ist der Fall und in der Phase hätten wir locker noch zwei, drei Tore kassieren können. Da waren wir extrem schlecht. Unfassbar schlecht. Man konnte fast nicht zusehen. Am Schluss wurde es bisserl besser, aber zwingend wurden wir eigentlich nie. Den Anschlusstreffer haben wir aus einer individuellen Einzelaktion erzielt. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Aber es müssen Gespräche geführt werden. Ich weiß nicht, wie wir aktuell Spiele gewinnen sollen.“

Starostyak: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der LASK-Sieg klar in Ordnung. Ich will gar nicht viel schreiben, aber unser Kapitän ist ein Sinnbild für den Zerfall: langsam, behäbig, körperlos, führungslos, ohne ausreichende Qualität für die Ansprüche, die der Verein definiert hat. Ich weiß nicht, wie man hier weiter machen soll – wäre ich Katzer, würde ich eine Nacht drüber schlafen und dann entscheiden, ob ich morgen den Trainer freistelle. Wahrscheinlich würde ich Klauß aber noch das Spiel gegen Altach geben, vielleicht platzt der Knoten ja doch. Um nicht komplett negativ zu sein: Es waren wieder Ansätze vorhanden, man war zumindest in Halbzeit eins klar in den Zweikämpfen, und es mangelte wieder im letzten Drittel. Was in der Pause dann passiert ist – keine Ahnung, alles fiel auseinander. Sehr brav war Pauli Gartler, den einzigen Schnitzer selbst ausgebessert, ansonsten 100 % tadellos!“

Sektion LE: „Wir sind die Lachnummer der Liga. Zum Schämen. Da passt gar nichts mehr zusammen.“

Manfredo75: „Zuerst mal Gratulation an den LASK – hochverdienter Sieg. Und Schopp hat beinahe eine makellose Weste gegen Rapid – kein Zufall. Man spürt die Verunsicherung von Rapid. Einfaches Pressing reicht und man führt. Rapid oft planlos, dieses schön spielen ist oft zu langsam und zu ungenau. Peter Stöger hat es letzte Woche bei Talk und Tore gut angesprochen, Rapid muss jetzt schmutzig gewinnen, über Kampf. Nur wir denken immer noch, es geht mit schön spielen. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt bedarf es kampfstarke Spieler, kein Schaub. Klauß wird jetzt Antworten am Platz bringen müssen, mit der Schönrederei ist es vorbei. Fakt ist, Rapid hat sich in diesen drei Runden verabschiedet vom Titelrennen. Jetzt heißt es kämpfen für die Top sechs und der Europacup-Quali.“

Adversus: „In der ersten Halbzeit war man nicht schlecht unterwegs, dann schießt du dir so einen Bock und bist hinten, was dann aber in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist eine Bankrotterklärung. Das war bis auf den Anschlusstreffer katastrophal.“

Dingo: „Desaströs, erbärmlich, Rapid-unwürdig. Altach wird entscheidend fürs obere Playoff, gewinnen wir da nicht, sind wir meinem Gefühl nach unten.“

LaDainian: „Und wieder eine Partie, die du nie im Leben verlieren darfst, die du aber verlierst, weil du EINEN depperten Fehler machst und im Mittelfeld und vorne zu schwach bist, um ihn auszubügeln. Diese Mannschaft bäumt sich nicht auf und baut null Druck und Geschwindigkeit nach vorne auf. Mental bereitet mir dieses Team auch Sorgen. Danke für nichts.“

Wolti: „2024 der Aufstieg von Rapid, überall Euphorie, international überwintert, kommt sogar der erste Titel? 2025: Das Ende ist nah. Genauso wie 2024 nicht alles top war, ist 2025 nicht alles schlecht. Es muss sich jetzt was ändern, gewaltig, alle sind angezählt, wirklich alle.“

LVT1993: „Ich habe nichts mehr zu sagen. Schmerzhaft, diesen Kick jede Woche zu sehen. Katzer setzt hoffentlich die richtigen Schritte. Lichtblick Radulovic, der wird uns noch richtig Freude bereiten.“

Wuifal: „Ich werde in einer Woche 40. Ich habe schon schlimmere Zeiten erlebt. Aber kaum ärgerlichere als die letzten Wochen. So viel Qualität im Kader, so wenig rausholen. Das frustriert ungemein.“

Mrneub: „Klauß angezählt, trotz Sympathie. LASK, WAC und auch die Austria hat man selber stark gemacht. Jedes Gegentor heuer ist durch einen Eigenfehler entstanden. Oswald spielt zurecht nicht.“

Hyks: „Es ist wie beim letzten Spiel, bessere Mannschaft, dummer Fehler, der zum Gegentor führt. Danach hat die Mannschaft sich nicht erholt. Man merkt leider, dass die Mannschaft verunsichert ist. Unsere Standards sind ein kompletter Witz, da frage ich mich doch, warum man Hicke Jr. eigentlich entlassen hat. Viele Akteure, die im Herbst geglänzt haben, sind derzeit komplett außer Form. Allen voran unser Kapitän. Wir schaffen es immer wieder, ‚tote Gegner‘ wiederzubeleben. Natürlich trifft unser Ex-Spieler gegen uns. Jeder Fehler wird bestraft. Höchst effizient und eiskalt. Es nervt nur noch.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Rapid gegen den LASK.