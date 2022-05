Rapid-Fans: „Das allerletzte Aufgebot hat das gut gemacht“

Der SK Rapid gewann das erste Aufeinandertreffen im Playoff gegen die WSG Tirol auswärts mit 2:1 und sorgte damit für eine gute Ausgangssituation vor...

Der SK Rapid gewann das erste Aufeinandertreffen im Playoff gegen die WSG Tirol auswärts mit 2:1 und sorgte damit für eine gute Ausgangssituation vor dem Rückspiel. Der Sieg wurde allerdings von einer schweren Verletzung überschattet, den Rapid-Innenverteidiger Maxi Hofmann zog sich einen Jochbein-, Kiefer- und Augenhöhlenbruch zu. Weiters gab es erneut eine VAR-Fehlentscheidung zulasten der Hütteldorfer. Was sagen die Fans zu diesem turbulenten Abend? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsabend.

Lichtgestalt: „Eine punktuell verstärkte Rapid II gewinnt in Innsbruck trotz skandalöser Schiedsrichterleistung mit viel Kampf, Einsatz und phasenweise erschreckend wenig Beitrag der arrivierten Profis (Knasmüllner, Kitagawa). Besonders positiv herausstreichen möchte ich Querfeld und Oswald. danke, Buben.“

Fox Mulder: „Keine schlechte Ausgangsposition mit den beiden Auswärtstoren. Jetzt muss man zum Rückspiel schauen, dass man einigermaßen eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommt.“

nopowertothebauer: „Zokis Kader war heute wieder sichtbar. Was soll man sagen, gut gekämpft, aber die Qualität ist halt nicht (mehr) da.“

Silva: „Ersten 30 Minuten sehr gut, danach ziemlich mies. Aber man hat dieses Mal die Chancen am Anfang genutzt und der Gegner hat etwas weniger effizient agiert. Wenn man bedenkt, dass bei uns am Ende nur mehr fünf Spieler am Platz standen, bei denen man am Anfang der Saison von Spielern der Kampfmannschaft gesprochen hätte, dann muss man mit dem etwas verkrampften Ende zufrieden sein. Schön zu sehen, dass einige der jungen Spieler ihre Chance nutzen und zeigen, dass man mit ihnen die nächsten Jahre planen kann. Besonders Querfeld, Oswald und Fallmann haben ihre Sache sehr gut gemacht. Wenn man dann sich selber häufig ausknockt, dann muss man sicher nicht negativ in die Zukunft sehen. Knasmüllner ein Schatten seiner selbst, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er sich nicht hängen lässt und habe da doch die Hoffnung, dass er aus diesem Loch hinauskommt. Er wird sicher kein Führungsspieler mehr, aber dass er es kann, hat er ja schon oft gezeigt. Keine Ahnung, wieso es aktuell so gar nicht mehr klappen will. Dafür ist Kitagawa einfach irgendwas. Wenn Binder, der zwar bemüht, aber nicht wirklich gut, deutlich besser ist, dann ist das einfach nur enttäuschend.“

Doena: „Tolles Ergebnis für uns, ein Auswärtssieg ist natürlich mehr als die halbe Miete. Dass man das Duell schon in Hälfte eins hätte entscheiden können ist eine andere Sache. Am Ende ist man doch wieder etwas eingebrochen, aber die nominelle Mannschaft am Schluss hat ja natürlich wenig zu tun mit einer Traumelf.“

Zuckerhut: „Stark angefangen und dann wieder typisch Rapid. Ergebnis ist gut, durch sind wir aber noch lange nicht. Alleine schon wegen der Personalnot.“

Hugo_Maradona: „Das allerletzte Aufgebot siegt in Tirol. Spielerisch teilweise spektakulär schlecht, aber darum geht es in einem KO-Duell einfach nicht. Hoffen wir, dass wir am Sonntag genügend Spieler (die wollen und können) finden, dann wird alles gut.“

since-1899: „Diese VAR-Fehlentscheidung bei Grüll kann man nicht unter den Teppich kehren.“

Da Oide Bimbo: „Mit dem Ergebnis kann es am Sonntag ein schöner Saisonabschluss im Stadion werden. Auch um zu feiern, dass man einige Spieler nicht mehr in Grün-Weiß sehen wird. Ein Extralob für unsere Jungen. Die haben uns heute tapfer rübergerettet. Querfeld, Oswald, Auer möchte ich bald wieder in der Kampfmannschaft sehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Auswärtssieg des SK Rapid gegen die WSG Tirol.