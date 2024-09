Rapid-Fans: „Das beste Transferfenster seit 2014″

Das Sommer-Transferfenster ist geschlossen und wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Rapid-Fans mit der Arbeit von Sportdirektor Markus Katzer sind. Alle Kommentare stammen...

Das Sommer-Transferfenster ist geschlossen und wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Rapid-Fans mit der Arbeit von Sportdirektor Markus Katzer sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Elwood: „Paar Minuten verbleiben zwar noch, aber ich möchte schon mal/nochmal festhalten, dass diese Transferzeit die mit Abstand beste seit dem Sommer 2014 ist, als wir uns mit Beric, Schwab, Kainz und Dibon verstärkt haben. Danke Mecki und Team, danke Knipping und Team und vor allem danke dem Präsidium, dass all das eingeleitet und ermöglicht hat!“

pironi: „Bin auch sehr zufrieden. Gratulation an das gesamte Team. Ich glaube, das wird eine geile Saison, in der wir hoffentlich endlich mal verschont von vielen Verletzungen bleiben.“

bfmv19: „Finde die Arbeit von Mecki auch wirklich gut, da ist schon einiges gekommen an Spielern, die man gar nicht am Radar hatte. Jetzt hoffen wir nur, dass das alles keine Rohrkrepierer sind, aber bisher sieht es nicht danach aus. Und Gott sei Dank pfeift man fürs Erste auf den Österreicher-Topf. Ich finde es ja gut, dass man die einheimische Jugend fördern möchte, aber manche Qualitätsspieler kriegt man halt nur mit ausländischem Pass, wie einen Sangaré.“

moerli: „Bin auch komplett zufrieden. Nicht zu vergessen, dass unsere Zweier auch verdammt stark sein wird. Auch das Frauenteam wurde super verstärkt. Ich liebe meine Rapid, wie es derzeit läuft, egal in welchem Bereich.“

Juli93scr: „Wir sind mit Katzer und seinem Team endlich in der Moderne angelangt, nach den vielen trostlosen Jahren.“

chris843: „Danke, Mecki. Du hast eine Mannschaft geformt und den richtigen Mann auf die Bank gesetzt. Das war top. Jetzt gilt es aber schon, die Nächsten zu finden, denn aus dieser Mannschaft werden wir einige kommende Saison vermissen, wenn das so weitergeht. Dafür wird es dieses Mal Schotter geben. Und das vermutlich nicht zu knapp.“

Fox Mulder: „Man glaubt gar nicht, was plötzlich alles möglich scheint bei diesem Verein, wenn die richtigen Leute am Ruder sitzen und Entscheidungen treffen. Auch wenn die Saison noch nicht lange dauert, spürt und sieht man bereits, dass gute Arbeit geleistet wurde. Man stellt sich unweigerlich die Frage, was die Verantwortlichen vor Katzer und Klauß getan oder besser gesagt nicht getan haben, um den Unterschied zu heute derart eklatant werden zu lassen.“

MaSTeRLuK1899: „Hinter all dem steckt ein ganz klarer Plan von Katzer. Angefangen vom Grgic-Transfer vor einem Jahr, der Bestellung von Klauss, dem Kühn-Verkauf im Winter bis hin zum Sangaré-Transfer – Schritt für Schritt, jeder Schritt von vorne bis hinten durchdacht.“

derfalke35: „Mit dieser Transferperiode müssen wir in Summe eigentlich hochzufrieden sein… Katzer versteht sein Handwerk und das ist, worum es meiner Meinung nach im Endeffekt geht, er hat einen klaren Plan und den zieht er durch.“

tomstig: „Definitiv eine sehr gute Transferperiode! Was ich mich frage, ist, ob solche Transfers wie Bolla und Sangaré in Zukunft wiederholt werden können oder ob das jetzt ‚lucky punches‘ aufgrund der weiteren Einschränkung der Anzahl an Leihspielern waren.“

Gargamel_1899: „Transferperiode Sommer 2024 ist wirklich gelungen und wir können sehr zufrieden sein. Wer hätte gedacht, dass uns ein Grüll oder Querfeld so sehr nicht abgehen werden. Qualität der ersten Elf gehoben und mehr Qualität in der Breite. Ich muss gestehen, den Mayulu-Verkauf habe ich nicht befürwortet, aber schlussendlich war’s die richtige Entscheidung, würde ich meinen. Saisonstart geglückt und wir haben eine gute Ausgangsposition für die weitere Saison.“

Steffen GOATmann: „Jetzt liegt es an Klauß, die neuen Spieler optimal einzubinden und weiter an seinem 4-2-2-2-System zu arbeiten. Und an uns Fans: Lasst uns nicht gleich raunzen, wenn mal was nicht nach Plan läuft. Geduld zahlt sich aus. Danke an die sportliche Leitung des SK Rapid für dieses intensive und hoffentlich erfolgreiche Transferfenster!“

SCR1978: „Durch die gute Zusammenarbeit von Robert Klauß und Mecki wirkt es nach außen, als hätten die beiden schon zig Jahre gemeinsam gearbeitet – und genau das spürt auch die Mannschaft – macht sie stark, schweißt zusammen, es gibt kein Ich, sondern nur ein Wir… RAPID so und nicht anders. DANKE.“

