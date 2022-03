Rapid-Fans: „Das Tor zur Meistergruppe steht weit offen“

Der SK Rapid trifft heute auf Austria Klagenfurt und kann mit einem Sieg fix das obere Playoff erreichen. Wir wollen uns ansehen ob die...

Der SK Rapid trifft heute auf Austria Klagenfurt und kann mit einem Sieg fix das obere Playoff erreichen. Wir wollen uns ansehen ob die Fans an drei Punkte gegen Peter Pacults Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Ein Spiel, das für den Verein so wichtig ist, wie die EC-Qualifikationsspiele im Sommer bis zur Fixierung der Gruppenphase. Bin gespannt, ob die Mannschaft mit dem Druck umgehen kann. Gut, dass wir jetzt eine Woche Pause hatten und so ein bisserl Wundenlecken konnten.“

LaDainian: „Um es auch hier gleich festzuhalten: Alle ins Stadion – dieses Spiel benötigt eine ordentliche Kulisse, die Mannschaft muss zum Sieg getragen werden!“

since-1899: „Jetzt haben wir auf Grund des Sieges gegen Wattens eine tabellarisch gute Ausgangsposition und der ganz große Druck ist weg. Wir können uns in Ruhe eine ganze Woche auf das Heimspiel gegen Klagenfurt vorbereiten. Das Tor zur Meistergruppe ist weit offen, da darf einfach nichts mehr schief gehen. Personell lichtet sich auch alles: Stojkovic ist wieder zurück und Auer wird auch wieder von Beginn an spielen könnnen. Arase ist wieder in Form und Schobesberger eine echte Option von der Bank. Sobald Hofmann wieder zurück ist, haben wir durch Aiwu auch im defensiv-zentralen Mittelfeld wieder mehr Möglichkeiten. Und irgendwann muss doch Demir auch wieder einmal ein Level erreichen, dass für die österreichische Bundesliga reicht.“

Green_White Anfield Devil: „Hoffentlich bereu ich diese Worte nicht, aber das werden wir einfach nicht versauen! Mit dem Sieg in Wattens bin ich doch wesentlicher entspannter, als ich es noch am Donnerstag war.“

DonJunior: „Ich gehe davon aus, dass wir es verkacken werden. Da aber Ried gegen Sturm verliert, trotzdem oben bleiben werden.“

Jonny Weissmüller: „Ich schätze die Chancen auf 55/45 für einen Sieg ein. Klagenfurt wird alles reinhauen um Rapid eventuell ins untere Playoff befördern zu können und Pacult schwört deren Truppe dermaßen auf uns ein als ob es kein Morgen geben wird. Bin gespannt wie unsere mit dem Druck umgehen können, denn wir MÜSSEN. Wird sehr hart denke ich, obwohl wir vor vollem Haus normalerweise niemals Angst vor Klagenfurt haben sollten.“

zidane001: „Do or die – jetzt gehts um ALLES. Der Sieg muss gelingen. Ich hoffe das dies auch passieren wird.“

chris843: „Schade einfach, dass Hofmann ausfällt. Gerade mit Ihm könnte Aiwu den Sechser geben und im zentralen Mittelfeld mit Ljubicic und Oswald wäre auch genug Kreativität da hinter einem Freigeist auf der 10.“

Hanza72: „Freue mich schon riesig auf dieses Match. Bin mir sicher, dass eine hervorragende Stimmung herrschen wird und beim ersten Rapid-Tor wird das Stadion beben! Eine Alternative will ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir als Fans endlich die Möglichkeit unsere Rapid zu einem Sieg zu treiben!!!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Rapid und Austria Klagenfurt.