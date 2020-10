Rapid-Fans: „Das war eine Machtdemonstration gegen den LASK“

Der SK Rapid bot gestern eine der besten Leistungen unter Trainer Didi Kühbauer und gewann gegen den LASK mit 3:0. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid bot gestern eine der besten Leistungen unter Trainer Didi Kühbauer und gewann gegen den LASK mit 3:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board zur Performance ihrer Mannschaft sagen.

Patierich: „Kara verkörpert einfach alle unsere Tugenden.“

Indyinho: „Bekritteln kann man nur, dass es nicht höher ausgegangen ist bzw. die ersten zehn Minuten in Halbzeit 2. Der LASK in allen Belangen unterlegen, überfordert und de facto nicht existent. Gratulation an Mannschaft und Trainerteam. Top Leistung.“

Ernesto: „Ein fast perfekter Auftritt von Rapid – mir fehlen die Worte. 80 Minuten sehr, sehr guten Fußball gezeigt. Kara ist eine Wucht – ich möchte ihn besonders hervorheben. Aber im Endeffekt waren alle Spieler heute extrem gut und giftig.“

TomTom90: „Was für ein Saisonstart. 10 Punkte nach 4 Runden, ein Torverhältnis von +7 und sechs Punkte Vorsprung auf den 7. Platz. Da können alle mächtig stolz drauf sein, leider kommt jetzt wieder die Pause. Aber ich bin wirklich zuversichtlich für die nächsten Wochen“

Fox Mulder: „Geil, geil, geil. Damit war nicht zu rechnen. Eine Traumpartie. Ich will heute keinen Spieler hervorheben, einfach eine Top Mannschaftsleistung UND eine Top Trainerleistung. Weiter so Burschen!!!“

ContractChiller: „Ganz starke Vorstellung von uns. Kompliment an die Mannschaft und an Kühbauer. Heute hat er alles richtig gemacht. Danke Rapid. Hofmann heute in Jaap Stam Manier. Ljubicic entwickelt sich zu einem Kapitän, Murg rennt und rennt, Kara extrem präsent, Fountas einfach mit Genius und Demir mit 17 schon ein echter Hingucker. Heut darf man mal echt zufrieden sein, Tempo, Aggressivität, Präzision und Wille…alles da heute.“

Chaostheorie: „Traumvorstellung heute von unserer Mannschaft. Heute haben wirklich alle Spieler eine Top Leistung gebracht. Hatte schon vor dem Spiel schon ein gutes Gefühl, weil uns der Lask einfach liegt und wir eine gute Truppe zusammen haben. Aber so eine klare Angelegenheit und totale Dominanz hätte keiner für möglich gehalten. Wahrscheinlich das beste Ligaspiel seit langem von Rapid. Die Mannschaft macht einfach sehr viel Spaß, hoffentlich passiert morgen nichts am Transfermarkt.“

Rapid_Wien: „Super Leistung von jedem Einzelnen heute! Der LASK bis auf 15 Minuten in der 2. Halbzeit chancenlos. Gott sei Dank hat sich Taxi bei dem Foul nicht verletzt!“

x_ndl: „Man kann ja zu Didi Kühbauer sagen was man will, aber er hat’s zu 100% geschafft ein Team zu formen wie wir es schon lange nicht mehr gehabt haben. Jeder kämpft für den anderen alle ziehen mit. Fountas, Kara, Grahovac, Hofmann und Barac wieder sehr stark, Demir zeigt was er drauf hat. Gerade Kara wird immer mehr zu Maschine vorne mit technischen Finessen, erinnert ein bisschen an Jelavic.“

#17: „Das war heute eine Machtdemonstration. Man war dem allmächtigen LASK in allen Belangen überlegen. Der LASK hat 10 Minuten Fußball gespielt, 60 Minuten geholzt und die letzten 20 Minuten aufgegeben. Ich möchte jetzt länger nicht mehr lesen, wie weit uns der LASK voraus ist. Ihr Kader ist deutlich schlechter (man schaue sich mal die Wechsel heute an – Andrade, Haudum und Plojer kamen beim LASK, Demir, Schick und Kitagawa bei Rapid, obwohl bei uns auch Dibon, Schobi und Greiml fehlen und man Schwab verloren hat!) und das Trainerteam hat man komplett umgekrempelt. Rapid hat jetzt viermal in Folge gegen den LASK gewonnen. Jedes Mal war man taktisch perfekt eingestellt und konnte körperlich mehr als nur mithalten. Es wurde längst wieder Zeit, dass man sich bei Rapid selbstbewusst aber nicht arrogant als klare Nummer 2 sieht und auch mit diesem Selbstverständnis in die Spiele geht. Die Lobhudeleien auf den LASK und WAC sollten jetzt zumindest vorübergehend mal vorbei sein. Ich würde mir wünschen, dass das auch unsere Fans mal so sehen und sich nicht weiterhin vor jedem Spiel vor einer Niederlage fürchten.“

schleicha: „Einfach bärenstark von Rapid. Selten so einen dominanten und in allen Belangen überlegenen Auftritt gesehen. Mir fällt es schwer einen einzelnen herauszupicken, denn jeder hatte seine starken Momente und eigentlich fiel keiner ab. Das war von vorne bis hinten einfach stark.“

