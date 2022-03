Rapid-Fans: „Der Angriff auf die Top 3 kann beginnen“

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 3:0 und qualifizierte sich damit für das Meisterplayoff. Wir wollen uns ansehen was die...

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 3:0 und qualifizierte sich damit für das Meisterplayoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen, bei der unter anderem der junge Doppeltorschütze Bernhard Zimmermann herausstach. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Genauso will ich Rapid immer sehen. Kampf, Biss, Laufbereitschaft, Einsatz. Das war großes Kino, auch wenn wir in zwei Szenen ziemlich Schwein hatten. Men of the match: Hedl und Zimmermann. Und ich gönne es den beiden so sehr. Ich freu mich aufs obere Playoff, die letzten Ligaspiele waren sehr ermutigend.“

orßit: „Stark, sehr stark! Bravo Rapid! Bravo Zimmermann und Hedl!“

Ernesto: „Tolles Spiel, auch wenn wir vor dem 2:0 etwas unkonzentriert agiert haben. Da kamen die Klagenfurter auch zu guten Gelegenheiten. trotzdem war es insgesamt sehr gut, was wir hier gezeigt haben. Zimmermann natürlich absolut top und bester Mann am Spielfeld. Ich sehe die Mannschaft gerüstet für das obere Playoff. Ich denke wir werden auch den internationalen Startplatz fixieren.“

Tommyboy: „War heute eine gute Leistung, vor allem von Zimmermann und Hedl. Mit so einem klaren Ergebnis hätte ich nicht gerechnet.“

mido456: „Kein Fountas, kein Problem, wir haben Zimmermann. Kein Strebinger, kein Problem, wir haben Hedl. Mir taugt eine Rapid mit so vielen Eigenbauspielern.“

TomTom90: „Zeigt wie brutal gut die letzten Jahre hier gearbeitet wurde. Egal ob bei Rapid II oder in der Akademie, von den Trainern angefangen bis zu den „Masterminds“ Schuldes und Hofmann, der auch einen großen Anteil am Output hat. Man muss auch Rückschläge in Kauf nehmen, aber ich denke, dass dieser Plan, den Zoki, Ferdl & Hofmann für Rapid entworfen haben uns sehr viel Spaß bereiten kann.“

Ipoua #24: „Das war heute eine geile Vorstellung von allen, so muss es sein. Herausstreichen möchte ich trotzdem Hedl, Zimmermann und auch Druijf der sich wirklich zerrissen und sich sein Tor redlich verdient hat. Auch Ljubicic war abgesehen von seinem Fehler in der Anfangsphase stark unterwegs. Bravo Jungs“

Doena: „Bis zum 2:0 sehr stark, danach wieder etwas zu passiv, gefährdet war der Sieg aber nie. Brav Burschen.“

daAnzige: „Was mich neben dem Erreichen des oberen Playoffs und dem geilen Match noch besonders freut ist, dass es endlich wieder mal Spaß gemacht hat der Mannschaft zuzusehen. Gerade gestern werden einige Personen aufgrund der Mitgliederaktion zum ersten Mal im Stadion gewesen sein. Ich denke man hat gestern die beste Werbung dafür abgeliefert, dass einige der Neulinge öfters ins Stadion kommen werden.“

Fox Mulder: „Bravo Jungs! Der Angriff auf die Top 3 kann beginnen!“

LaDainian: „Das ist Rapid, so und nicht anders hat eine Rapid aufzutreten! Das war eine wahnsinnig intensive und geil anzusehende Partie. Verdammt starker Auftritt von Hedl, Moormann, Zimmermann und Petrovic. Grüll ist eine Maschine, Druijf ebenso – sichert so viele Bälle und leitet verdammt gut weiter – wenn er vor dem Tor nur nicht immer so draufhauen würde. Ljubicic manchmal zu schlampig, trotzdem auch heute stark.“

fuck forever: „Am Geburtstag des Panthers stieg ein neuer Hütteldorfer Panther empor. Super Leistung Niklas.“

ContractChiller: „Bravo. Über 70 Minuten hinweg eine gute Leistung, vor allem die Jungen konnten überzeugen. Das macht natürlich etwas Mut für die Zukunft.“

Phil96: „Geile Partie! Hedl und Zimmermann super, Moormann straft mich Lügen und spielt ein staubtrockenes Match, Druijf endlich auch in der Liga erfolgreich, und Schobesberger schaut tatsächlich wieder wie ein nützlicher Teil des Kaders aus! Der Ausgang vom Grunddurchgang passt schlussendlich auch so, natürlich wäre es lustig gewesen, wenn die Austria wieder runtergerutscht wäre, aber zwei weitere Derbies sind auch leiwand, und, so ehrlich muss man sein, damit sind wohl die sechs spielstärksten Teams im oberen Playoff. Ich denk, da wirds im Frühjahr viele geile Partien geben!“

