Rapid-Fans: „Der GAK ist stärker als es die Tabelle vermuten lässt“

Der SK Rapid trifft am Sonntag auf den Grazer AK, der unter der Woche einen Trainerwechsel vollzog. Das Spiel gegen den Tabellenletzten, der noch immer auf den ersten Sieg wartet, wird keine einfache Aufgabe für die Hütteldorfer werden, da die Mannschaft beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Noah gegen Ende einen etwas müden Eindruck machte. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Steirer erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

motzmf7: „Das Spiel wird nicht leicht werden, GAK wird auf den Trainereffekt hoffen. Wenn die Mannschaft 100% gibt, wird es jedoch ein Sieg. Knapp könnte es aber werden. Ich tippe 2:1 oder 3:1 für uns.“

Starostyak: „Wird schwierig gegen die Roten, auch, weil kein einziger Verletzter retour kommt. Sangaré muss eigentlich durchbeißen, der muss dann im Cup geschont werden. Statt Lang hätte ich gerne Bischof gesehen, und statt Burgstaller, der mir gestern sehr müde vorgekommen ist (merkbar bei den vielen technischen und Abspielfehlern), Wurmbrand vorne drin, damit wir auch ein wenig mehr Tempo in die Tiefe haben. Der Rest muss beißen, es ist halt wirklich brutal, dass mit Oswald und Børkeeiet die zwei primären Optionen im zentralen Mittelfeld hinter Grgic/Sangare fehlen, und auch beide Optionen für außen (Schaub & Jansson) nicht verfügbar sind. Den GAK kann ich überhaupt nicht einschätzen, die Punkteausbeute mag gering sein und sie waren defensiv sicher sehr anfällig, aber ausgeruht, neuer Trainer, und abgeschlagen sind sie im jetzigen Modus noch lange nicht. Am Papier ein Pflichtsieg, aber wenn dann mit Sicherheit hart erkämpft, und ein Xerl würde mich nicht wundern.“

Mecki: „Schüttengruber macht den wohl größten Fehler heuer im VAR-Kammerl beim Klagenfurter Handspiel gegen die Austria und darf sich dennoch eine Woche später wieder ins Kammerl setzen, als wäre nichts gewesen.“

pkr1728: „Ich denke, das wird ein klassisches Xerl werden. Wir müde mit ausgedünntem Kader nach dem Europacup. GAK mit neuem Trainer und Spielern in der Pflicht. Wenn wir schnell in Führung gehen, könnte auch ein Sieg rausschauen.“

MarkoBB8: „Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, sorry, aber der Trainereffekt ist ein Mythos, die haben in der Bundesliga noch gar kein Erfolgsergebnis gehabt und spielen gegen Rapid (womöglich das formstärkste Team der Liga). Eine Woche später wird’s nicht leichter werden.“

Patrax Jesus: „Im Grazer Derby hat man sehr gut gesehen, wozu der GAK imstande ist zu leisten, obwohl das Ergebnis eine andere Sprache spricht. Jetzt nach dem Trainerwechsel ist es leider noch schwieriger, sich einen Eindruck zu verschaffen. Ich hoffe, die Spieler regenerieren gut, weil gegen GAK eine höhere Intensität zu erwarten ist als gegen Noah.“

Hiasl99: „Der GAK ist mit Sicherheit stärker, als es die Tabelle vermuten lässt. Hinten aber immer wieder für Slapsticks gut, das darf sich gerne noch eine Woche weiterziehen. Wird ein ganz grausliches und höchst unverdientes 1:0 für uns – Torschütze eh kloa.“

Mecki: „Schwierig, ob wir etwas rotieren sollten, immerhin bietet sich das Spiel ein paar Tage später bei Stripfing eher dafür an. Außerdem sind ja einige Optionen verletzt, hoffe aber, dass Schaub wieder dabei sein kann. Die Abwehr würde ich so lassen, Schaub statt Lang, wenn er wieder fit ist, und Bischof statt Burgstaller. Sangaré je nachdem, wie es ihm geht, eventuell Kaygin statt ihm.“

Tobal12345: „GAK wird eine Reaktion zeigen wollen, aufgezuckert sein und alles reinhauen. Find, man merkt unseren Spielern in gewissen Situationen schon an, dass a bisserl die Spritzigkeit fehlt, hoff, da kann genug erholt werden. Wären sehr wichtige drei Punkte, tabellarisch betrachtet die ‚einfachsten‘ – solange wir nicht wie gegen BW Linz auftreten, muss uns aber erst einmal wer besiegen, Sonntag 14:30 ist meiner Meinung nach eine Top-Zeit!“

Stehplatzschwein: „Mein oberflächlicher Eindruck ist, dass sie vorne sehr gefährlich sind, sich aber hinten auch extrem blöd anstellen. Somit wird es diesmal ganz besonders auf die Chancenverwertung ankommen. Mit nur einem erzielten Tor werden wir, denk ich, sicher nicht zu drei Punkten kommen.“

Boidi: „Mal schauen, wer fit ist. Würde Burgi schonen und Bischof von Beginn an bringen, evtl. Böckle statt Auer. Ansonsten mit der A-Elf. Durch die Verletzungen kann man hier kaum anderes spielen.“

Schwemmlandla3: „Richtig. Das wird nicht schön anzuschauen sein. Wir müssen hoffen, dass wir bis Minute 70 jedenfalls in Führung sind. Am besten mit zwei Toren (was bei uns ziemlich unrealistisch erscheint). Irgendwie gewinnen und die Hinrunde im Grunddurchgang mit gewaltig starken 24 Punkten und einem Schnitt von über zwei abschließen. Bitte, danke.“

bw_sektionsbg: „Kein gutes Gefühl. Trainerwechsel jedes Mal bevor Rapid kommt, ist doof. Ein Sieg und Spiel wie gestern und ich bin zufrieden. Drei Punkte wären wichtig, die Wochen drauf mit Sturm und RB away werden schwierig und könnten, wenn’s blöd läuft, auch mit zwei Nullern enden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen den GAK.