Rapid-Fans: „Der LASK ist der klare Favorit“

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK, der im Europa-League-Playoff gegen Sporting Lissabon eine beeindruckende Vorstellung ablieferte und nach dem 4:1-Auswärtssieg in der Europa-League-Gruppenphase steht. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

RapidDevelopment: „Der LASK hat einen Lauf gestartet, sie sind jetzt voll da und haben eine extrem breite Brust. Noch dazu ist deren Offensive mit Balic – Raguz – Gruber (tut mir jedes Mal weh das sagen zu müssen, aber die beiden Flügel sollten bei uns sein) momentan echt gut und das wird sehr schwer zu verteidigen. Grahovac, Barac und Hofmann haben am Sonntag 100% ein Fixticket für die Startelf. Von Überraschung bis ordentlich Prügel ist da alles drinnen, dennoch sind wir klarer Außenseiter. Aber fix ist wohl, dass wir das Spiel nicht machen werden.“

derfalke35: „Für mich gibt es in der Partie nicht wirklich einen Favoriten, der LASK ist zweifelsohne brutal stark, vor allem dass auch Michorl geblieben ist, ist schon ein klares Zeichen. Die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass wir dem entgegenhalten konnten, es wird ein spannendes Spiel, das in jede Richtung bezüglich Ergebnis gehen kann. Mein Tipp, ein Xerl.“

Jonny Weissmüller: „LASK ist der klarer Favorit am Sonntag. So wie die zurzeit im Vergleich zu Rapid auftreten. Einen Punkt zu ermauern ist für mich das höchste der Gefühle und wohl auch Didis Taktik. Fünferkette und dann lange Bälle nach vorne dreschen.“

Lucarelli99: „Tolle Leistung des LASK gegen Sporting, muss man neidlos anerkennen. Dass es ein schweres Spiel wird, das wussten wir vorher auch schon und dennoch, unsere Jungs werden am Sonntag gewinnen!“

MarkoBB8: „Wir sind halt nicht so lauffreudig wie der LASK, vor allem die Laufwege ohne Ball. da sind die Jahre vor uns, ich habe das Gefühl der Ballführende hat immer zwei bis drei Optionen und nicht wie bei uns als einzigen Ausweg ein langer hoher Ball oft zum Gegner.“

MiKa7*8: „Vor jedem Spiel gegen den LASK beginnt hier das große Zittern. Ich bin kein Freund von Kühbauers Außenseiterspielstil, aber er ist erfolgreich und für ein Spiel wie dieses wie gemacht. Es wird ein enges Spiel und wir werden auch nach dieser Partie erster Verfolger von RB sein.“

Chaostheorie: „Auf ein faires, spannendes Match – und keine unschönen Nebengeräusche auf Ebene der Verantwortungsträger, da sollten beide Seiten kein Öl ins Feuer gießen.“

Tribal: „Gerade in solchen Spielen wird uns Schwab am meisten fehlen mit seiner “Körperlichkeit“ und Steilpässen im Konterspiel. Wie wir uns gegen die Kleinen (SKN + Admira) ohne ihn angestellt haben, bin ich sehr zufrieden. Schau ma mal wie das am Sonntag wird.“

bruno_conte: „Der Didi wird´s machen wie immer gegen die guten Vereine in der Liga. Massive Abwehr und Konterspiel vulgo schnelles Umschalten. Das gibt der Kader her und kann ganz erfolgreich sein. Am Ende nudeln wir dem LASK das Siegestor rein und gewinnen als schlechtere Mannschaft. Warum nicht – hat schon so oft funktioniert.“

