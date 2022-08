Rapid-Fans: „Der LASK war in allen Belangen besser“

Der SK Rapid verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen den LASK mit 1:2. Trainer Feldhofer gönnte zahlreichen Spielern eine Pause und lief mit vielen Akteuren...

Der SK Rapid verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen den LASK mit 1:2. Trainer Feldhofer gönnte zahlreichen Spielern eine Pause und lief mit vielen Akteuren auf, die vergangenes Jahr noch in der zweiten Mannschaft zum Zug kamen. Was sagen die Fans zur starken Rotation und zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

grubi87: „Verdiente Niederlage aber gut zu sehen, dass es mit drei bis vier Stammspielern dann wieder anders aussieht. Sie landen am Ende hinter uns.“

Ernesto: „Sehr, sehr schwaches spiel, ich bin enttäuscht. So unterzugehen schmerzt. ich habe nur ein kurzes Aufbäumen erlebt, der LASK war in allen Belangen besser als wir.“

Fox Mulder: „Ich will gar nicht allzu viel über das Spiel sagen. Mir war bereits klar, dass das heute nichts wird, als ich die Aufstellung gesehen habe. Von konkurrenzfähig waren wir heute ein gutes Stück entfernt. Mit so einer starken Rotation tut man den Spielern keinen gefallen, was das „Einspielen“ betrifft. Sollten wir nun allerdings in die ECL-Gruppe einziehen, kann man sagen, das Risiko hat sich gelohnt. Dass diese Gruppe im Moment Priorität Nummer 1 hat ist klar. Wenn wir in der Gruppe sind, möchte ich so etwas wie heute dann allerdings nicht mehr sehen.“

bronaldo: „Im Endeffekt knapp gewesen. Warum man aber mit der B-Elf startet und dann sowieso alle Stammspieler einwechselt versteh ich dann doch nicht ganz.“

Bojack: „Leider waren sie heute um das bisschen besser. Sie haben uns am Anfang mit der Intensität überrollt, entscheidend das zweite Tor – kommen wir mit dem 1:0 in die Pause, geht wohl noch etwas. Soll so sein, der LASK hat eine starke Truppe und ist gut drauf, da kann man schon mal verlieren.“

Koogie: „Unverständlich, wie man zu so einem Zeitpunkt der Saison, gegen den LASK mit so einer Aufstellung spielen muss. Rotation schön und gut, punktuell hätte es wohl auch genügt. Da wäre weit mehr möglich gewesen. Und über die Schiedsrichter möchte ich gar nichts mehr sagen.“

Zuckerhut: „Hochverdiente Niederlage. Offensiv viel zu wenig und defensiv sind wir grundsätzlich zu schwach besetzt.“

Tomy14: „Schwache Vorstellung, die Mannschaft heute zu Tode rotiert.“

lagon: „Den Vorwurf, dass wir dieses Spiel von Anfang an gewinnen wollten, brauchen wir uns heute jedenfalls nicht gefallen lassen!“

Stanley-Stiff: „Vier Runden gebraucht um sich wieder auf Platz 5 einzureihen. Mit dieser Startaufstellung war es offensichtlich unmöglich dort zu punkten. Zu viel gesteuert, die Belastung, lieber Ferdl. Zu wenig. Bis zum nächsten Mal.“

LiamG: „Die waren heute weit weg von stark. Wir waren einfach in der ersten Hälfte schlecht. Keine Ahnung warum man hier nicht ausgeglichener rotieren kann. Dass wir das heute verloren haben nervt einfach nur“

Sheizzn: „Das war eine absolut verdiente Niederlage. Da war absolut kein Plan dahinter. Wir picken auf den Flügeln fest und kriegen keinen Ball in die Mitte. Wir hatten bisher Glück mit dem Spielplan, gegen qualitativ bessere Mannschaften fehlts vor allem im zentralen Mittelfeld einfach an Qualität im Spielaufbau. Sonst müssen sie uns nur giftig angehen, uns zustellen und auf Fehler hoffen.“

eeelias: „Feldhofer sagt also er wollte nicht so viel rotieren, sondern war aufgrund von Ausfällen und fehlender Fitness dazu gezwungen. Und jetzt wirft man ihm vor zu viel rotiert zu haben? Man regt sich auf, dass die A-Mannschaft nicht jede Partie spielt, beschwert sich aber gleichzeitig über die Verletzungen? Man freut sich über den Weg der Jungen, aber beschwert sich, wenn diese die Chancen erhalten, die sie benötigen um sich zu entwickeln? Man freut sich über die Transfers und den großen Kader, aber beschwert sich, wenn dieser dann auch genutzt wird? Man ist sich einig, dass die EC-Gruppe aktuell das wichtigste ist, aber beschwert sich, wenn man sich darauf fokussiert?“

gloggi99: „Rapid beginnt mit den Ausreden heuer recht früh. Die Doppelbelastung ist seit Saisonbeginn Thema – schon bevor die erste Partie gespielt war. Rapid hatte bislang keine echten Prüfsteine: Regionalligist Treibach im Cup. Ried, Klagenfurt und Lustenau in der Meisterschaft. Gdansk und Baku im Europacup. Schon bislang war klar: Rapid hat grobe taktische Probleme. Nicht Müdigkeit aufgrund von Überspieltheit (wenn das nach wenigen Wochen überhaupt möglich wäre). Nun traf Rapid auf den ersten ernsthaften Gegner, den LASK, und war deutlich unterlegen. Rapid blickt bereits aufs EC-Spiel am Donnerstag gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein, der in der 2. Schweizer Liga spielt.“

valderama: „Kriwak, Oswald, Querfeld und natürlich auch Zimmermann haben in meinen Augen alle ihre Berechtigung in unserem Kader, aber es ist nicht wirklich sinnvoll alle vier zusammen aufs Feld zu schicken, wenn dann noch dazu von den restlichen sechs Feldspielern vier Neuzugänge sind. Da haut man sich mit offenen Augen ins Schwert. Aber es ist klarerweise auch nichts Schlimmes passiert und da wir in die Gruppenphase einziehen werden und nebenbei noch Sturm schlagen, werde ich den September mit einem Lächeln begrüßen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Rapid gegen den LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!