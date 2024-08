Rapid-Fans: „Der Rapid-Express rollt weiter!“

Der SK Rapid setzte sich gestern in der Bundesliga souverän mit 2:0 gegen die WSG Tirol durch und zeigte dabei seine sehr ansprechende Leistung....

Der SK Rapid setzte sich gestern in der Bundesliga souverän mit 2:0 gegen die WSG Tirol durch und zeigte dabei seine sehr ansprechende Leistung. Wir wollen uns ansehen ob das die Fans der Hütteldorfer auch so sehen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Eine souveräne Vorstellung. Bereits zwei Heimsiege in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt nur vier Siege im Weststadion.“

Lichtgestalt: „Ein solides Heimspiel und hochverdiente drei Punkte. Der Sieg war am Ende ungefährdet, auch wenn es schwächere Phasen gegeben hat. Dennoch haben wir bis zur 70. Minute de facto nichts zugelassen, alles in allem souverän und grundsolide. Jansson war der beste Mann auf dem Platz, ich kann jede Woche weniger glauben, dass wir ihn für 250.000 Euro bekommen haben. Sehr gut gefallen haben mir auch Böckle, Bolla, Sangare und Raux-Yao, der seine starke Leistung mit dem Tor zum 2:0 gekrönt hat. Zum Elfmeter kurz vor Schluss sage ich nichts, VAR at its best. Absolut geile Woche jedenfalls. Und jetzt auf nach Portugal zur Bonusrunde.“

MarkoBB8: „Einfacher Sieg, finde es richtig leiwand, dass die Ersatzspieler ihre Leistung bringen, wenn sie benötigt werden. Wir haben 16 Stammspieler, und das ist essenziell für die Dreifachbelastung. Bravo, Burschen.“

bianco verde: „Achtes Spiel, siebter Sieg, drei Gegentore bislang, 17 Türln gemacht. Ein geiler Anfang!“

Doena: „Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber langsam stellt sich bei mir wieder dieses Gefühl ein, dass man bei einem Heimspiel gegen einen Gegner wie Wattens schon so gut wie die drei Punkte einrechnen kann, so wie es halt Ende der 2000er und Anfang der 2010er Jahre war. Meiner Meinung nach kommt dieses Gefühl zu früh, aber schön auch, dass es das noch gibt.“

Sirus: „Super, dass wir solche Spiele halbwegs trocken heimspielen und dabei auch noch gut durchwechseln können, um die Spieler etwas schonen zu können. So macht das Spaß.“

Starostyak: „Souveräner Sieg, genau das, was seit vielen Jahren nach Europacup-Einsätzen gefehlt hat. Die primären Erkenntnisse heute waren für mich, dass der 1,5. Anzug auch sitzt. Böckle und Oswald kann man bedenkenlos bringen, auch Maxi Hofmann war sehr brav. Lang kämpft sich zurück, auch das ist schön. Ab der 60. Minute muss man es besser ausspielen, so oft gut ins letzte Drittel kombiniert und dann versagt… aber das ist sehr leise Kritik. Drei Punkte, weiter geht’s.“

MarkoBB8: „Großes Lob an die Mannschaft und das Trainerteam. Rotation hin oder her, gewonnen, keine Verletzungen, scheinbar läuft es aktuell einfach in allen Bereichen. Freue mich auf Donnerstag, zum ersten Mal seit Klauß da ist ein Freischussspiel, sonst ist man nur Finalspiele gewohnt, das hat man sich hart erarbeitet.“

Sektion LE: „Jansson will ich heute extra hervorheben. Wie der sich schindet, in der Offensive wirbelt, Kilometer macht und in Zweikämpfe geht, ist unglaublich.“

RomanHammer: „Aus Stadionsicht eine staubtrockene Partie, in der wir auch das eine oder andere Tor mehr hätten schießen können. Und endlich kann man auch Spieler wechseln und der Rapid-Express geht weiter, auch wenn heute ein wenig der Faden verloren ging. Teilweise waren da echt Zuckerspielzüge dabei, schön anzusehen und habe ich in den letzten Jahren echt vermisst.“

Gargamel_1899: „Ja, ein Sieg der Kategorie: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Absolut verdient gewonnen, aber auch mit viel weniger Intensität. Solche Spiele sind oft nicht einfach und so wichtig, diese zu gewinnen. Das sind die Spiele, die in den letzten Jahren zu viele Punkte gekostet haben. Gut durchgewechselt und im richtigen Maß rotiert. Und seit acht Spielen ungeschlagen, sieben Siege und nur ein Unentschieden, das kann sich wirklich sehen lassen.“

LaDainian: „Mit einem Sieg nach einer Europacup-Partie kannst du eigentlich nicht rechnen, somit bin ich mehr als zufrieden mit den drei Punkten. Immer weiter, Rapid Wien.“

TomTom90: „Na no na ned war es heute eine zache Partie, keine Ahnung, was manche schon wieder für eine Erwartungshaltung haben. In einer Woche dreimal bei über 30 Grad Fußball spielen geht halt rein, probiert es selber mal, mal schauen, wie lange manche durchhalten. Überhaupt in unserem Stadion ist es am Platz extrem heiß. Aber trotz allem eine sehr souveräne Partie, gegen eine Mannschaft, die nach zwei Runden auch ihre vier Punkte auf dem Konto hatte. Und trotz dieser Temperaturen sind wir meiner Meinung nach konditionell in einem sensationellen Zustand, Gratulation an das Trainerteam. Drei wichtige Punkte heute!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Rapid-Fans nach dem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol.