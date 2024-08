Rapid-Fans: „Der Rasen hat 90 Minuten lang gebrannt“

Der SK Rapid gewann gestern Abend gegen den SK Sturm Graz mit 1:0 und startete damit nach dem klaren Heimsieg gegen Wisla Krakau perfekt...

Der SK Rapid gewann gestern Abend gegen den SK Sturm Graz mit 1:0 und startete damit nach dem klaren Heimsieg gegen Wisla Krakau perfekt in die neue Saison. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. In den kommenden Tagen sollte übrigens der Verkauf von Nikolas Sattlberger über die Bühne gehen. Der Kurier hat dazu einige Informationen zusammengetragen.

pironi: „Grandios, einfach nur grandios. Unglaublich, wie wir Sturm in der zweiten Hälfte beherrscht haben. Mehr gibt es zu dieser Leistung nicht zu sagen. Kann mich nicht erinnern, wann ich eine Rapid-Mannschaft mit einem solchen Einsatz gesehen habe. Was für ein wunderbarer Sonntag. Was zur Hölle ist mit Burgi los. 94 Minuten Vollgas. Danke Jungs!“

Lichtgestalt: „Was für ein Saisonauftakt, was für ein sensationeller Sieg, was für hochverdiente drei Punkte. Jeder Einzelne kann heute stolz auf sich sein, wir haben den regierenden Meister von Minute Eins an unter Druck gesetzt und über weite Phasen des Spiels in allen Belangen dominiert. Ich habe unsere Mannschaft seit Sommer 2015 nicht mehr so stark, giftig, selbstbewusst und taktisch und spielerisch klug gesehen – unfassbar.“

dortmund_borussia: „Ich bin einfach nur unfassbar stolz auf jeden einzelnen. Der Rasen hat 90 Minuten gebrannt.“

Fox Mulder: „Was für ein geiles Spiel gegen den Meister und Cupsieger. Ich empfinde heute nur Liebe und Stolz für unsere Jungs und bin in froher Erwartung der nächsten Partien. Bravo Mr. Klauß, unfassbar wie wir geschlossen und kompakt in der Defensive agieren. Was hat Burgi vor dem Spiel gegessen? Der rennt wie ein Waglhund.“

TwoPointFifty: „Endlich ein gelungener Auftakt gegen einen direkten Konkurrenten. Bin so hyped auf Donnerstag.“

Zidane85: „Das ist Rapid! So will ich Rapid sehen und so habe ich Rapid schon jahrelang nicht mehr gesehen!“

Ernesto: „Vor allem die zweite Halbzeit war eine Machtdemonstration – da haben wir Sturm nach Belieben dominiert. wirklich tolle Leistung und Gratulation an die Mannschaft und das Trainerteam.“

gw1100: „Wahnsinn, Halbzeit 2 war eine Vorführung. Gratulationen an Mecki und Klauß, innerhalb wenigen Monaten die Mannschaft dermaßen weiterentwickelt, sehr, sehr geil.“

Doena: „Schwer bei diesem Saisonauftakt am Boden zu bleiben aber ich versuche es trotzdem. Gutes Spiel, starke Leistung.“

TomTom90: „Machtdemonstration, was anderes fällt mir nicht ein. Den Meister in der zweiten Halbzeit phasenweise deppert gespielt, normalerweise wird das ein 3:0 oder 4:0.“

Longitudinal: „Top-Auftakt gegen einen Gegner, für den das Ergebnis letztendlich schmeichelhaft war. Möchte niemand hervorheben, aber Burgi heute überragend.“

Starostyak: „Die Art und Weise schmeckt am meisten. Lassen wir die katastrophale Chancenauswertung außen vor, war das eines der stärksten Spiele der letzten Jahre. Tolles Pressing, im Zentrum mit dem überragenden Sangaré gut dagegengehalten, Sturm das Spiel nicht machen lassen.“

schleicha: „Wow. Das war über ein ganzes Spiel die meiner Meinung nach beste Leistung seit langem. Sturm war ja nicht extrem schlecht, sondern hatte einfach keine Meter. Hochverdienter Heimsieg der eigentlich noch deutlich höher ausfallen hätte müssen. Sangaré ist ein Wahnsinn.“

alfman: „Kurz zusammengefasst: Überall dahin, wo die sturm hinspielen wollte, waren schon Rapidler! Keine wirklich freie Anspielstation gelassen, das war kämpferisch, läuferisch, taktisch und auch technisch überlegen von unserer Rapid. Keine Euphorie, zuerst Gruppenphase und Punkte in der Meisterschaft sammeln. Im Frühjahr sehen wir dann, wohin es gehen kann.“

Woody: „Das war heute eine verdammt starke Leistung von uns über 90 Minuten. Vielleicht eine der besten seit langer Zeit. Hinten steht unsere Abwehr mit unseren beiden Hühnen bombensicher. Raux-Yao scheint hier echt ein Goldgriff gewesen zu sein, der auch bereits ab Tag Eins funktioniert. Und nach vorne haben wir die Lücke des Grüll-Abgangs gut schließen können. Wir sind sowohl durch die Mitte als auch über die Flügel permanent gefährlich gewesen und in Summe für den Gegner sicher auch schwer auszurechnen. In Summe muss man bei aller Freude aber die Euphorie noch etwas dämpfen. Der Start in die Saison ist gelungen, aber im Endeffekt war das nicht mehr als ein erster kleiner Schritt. Aber Ergebnisse sowie Leistung machen jedenfalls mal Spaß!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weiter Fanmeinungen zum 1:0-Sieg des SK Rapid gegen den SK Sturm Graz.