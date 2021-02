Rapid-Fans: „Der Teamgeist ist sensationell, alle wollen gewinnen“

Der SK Rapid gewann auch das fünfte Spiel in Folge gegen den LASK und hat in der Rückrunde bis dato das Punktemaximum herausgeholt. Wir...

Der SK Rapid gewann auch das fünfte Spiel in Folge gegen den LASK und hat in der Rückrunde bis dato das Punktemaximum herausgeholt. Wir wollen uns ansehen was die Fans im Austrian Soccer Board zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

sulza: „Gewissermaßen eine Genugtuung, nachdem man sich in den letzten Monaten immer wieder anhören musste, wer uns nicht aller wieder um Welten voraus ist. Und nein, natürlich ist Rapid den anderen jetzt auch nicht gerade um Welten voraus.“

ContractChiller: „Petrovic mit einer Top-Vorstellung. Heute waren wir auch in der Defensiv sehr stark, schön, dass es gegen den LASK so gut läuft. Wichtige Punkte, auch wenn es wegen der Halbierung nicht so ins Gewicht fällt. Wir spielen tatsächlich vorne mit, hätte ich mir nicht gedacht.“

Varimax: „Erste Halbzeit gut, in der zweiten hat man sich etwas zu sehr auf die Einfallslosigkeit der Linzer verlassen, zum Glück ist es gut gegangen.“

Fox Mulder: „Wie der Didi gegen den LASK immer wieder die richtige Spielidee hat, obwohl wichtige Spieler fehlen. Trainergott!“

Ernesto: „Schon ein etwas glücklicher Sieg, auch ein X wäre nicht unverdient gewesen für den LASK. So ehrlich muss man schon sein. Aber ich nehme den Sieg natürlich sehr gerne und gegen den LASK schmeckt es ja immer besonders gut. Wenn ich einem Verein eine Niederlage wünsche dann dem LASK.“

#17: „Es haben heute übrigens die ersten drei nominellen Kapitäne gefehlt. Ljubicic, Dibon, Hofmann. Dazu Schobi, Demir und Fountas. In Anbetracht dessen war die Leistung und auch das Ergebnis wieder mal top.“

Rapidler_1899: „Nach den ganzen Weltuntergangsszenarien vor dem Spiel hat uns unserer Rapid mal wieder überrascht. Souverän das 2:1 erkämpft. Was ist das für eine tolle, eingeschworene Mannschaft mittlerweile.“

Quaisar: „Gegen Sturm und LASK gewonnen, das ist schon ganz fein. Zweite Hälfte offensiv nicht mehr viel gelungen, aber sowas muss man auch mal über die Zeit bringen.“

LaDainian: „Ein Sieg nach meinem Geschmack, verbissen erkämpft und eine Spur unverdient. Niemand redet in ein paar Tagen über das wie. Mein Danke geht an die Mannschaft und das Bitte an Gruber und Werner.“

steveme: „Petrovic für mich „Man of the Match“, gegen Ende der 1. Halbzeit zwei absolute Weltklasse-Aktionen. Mit Fountas statt Kitagawa wäre die Partie sicher schon früher entschieden gewesen. Ohne Hofmann und Ljubicic so eine Mannschaftsleistung ist aller Ehren wert. Der Teamgeist ist sensationell, die Aktion zwischen Barac und Arase bewerte ich eher positiv. Alle wollen gewinnen, so solls sein. Kara hat das Passspiel von Trauner 90 Minuten aus dem Spiel genommen. Nur zwei Mal hat er ihn lassen und dann wars gleich gefährlich. Ich habe das von ihm gefordert und erwartet, war eine Topleistung.“

TomTom90: „Nach 15 Runden ein Punkt Rückstand auf Red Bull und fünf Punkte Vorsprung auf Sturm, sechs auf den LASK und 15 auf Platz 7 ist schon sensationell.“

AntiPessimist: „Richtig starke Leistung unserer Jungs heute und dass ohne den Capitano. Hervorragende Intensität sowie super kompaktes Defensivspiel waren heute der Schlüssel zum Sieg.“

Da Oide Bimbo: „Mann des Spiels war eindeutig der Kapitän. Graho, oft als spielerisch beschränkt verunglimpft, hat heute die Mannschaft zu einer tollen Mentalitätsleistung geführt. Gemeinsam mit Petrovic und Greiml hat er defensiv kaum etwas zugelassen. Und das, was durchgekommen ist, hat Strebinger entschärft. Schön war es nicht, aber richtig aufregend und wichtig.“

