Rapid-Fans: „Der ultimative Mentalitätstest für die Mannschaft“

Der SK Rapid trifft nach dem Aufstieg ins Conference-League-Finale heute auf den Grazer AK und kann sich mit einem Sieg aus eigener Kraft für das obere Playoff qualifizieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DeePi: „Das wird wieder eine zähe Partie, traue mir da gar nichts zu sagen. Könnte fatal werden, aber wenn wir denselben Kampfgeist wie gegen Banja Luka zeigen, dann holen wir den Dreier.“

Green_White Anfield Devil: „Unteres Playoff wäre, trotz des Erfolges gegen Banja Luka, ein Horror! Der benötigte Kraftakt über 120 Minuten ist natürlich kein gutes Vorzeichen, aber ich rede mir mal ein, dass die Euphorie und die Belohnung des Kampfgeistes überwiegen.“

DAN: „Ich hoffe, dass am Sonntag dem gesamten Anhang klar ist, dass wir da einen großen Teil dazu beitragen können, dass wir ins obere Playoff kommen. Wenn wir es, wie am Donnerstag schaffen, dass bis zum Schluss daran geglaubt wird und nicht schon in den ersten fünf Minuten und beim ersten Fehler im Spielaufbau das Geraune und Gepfeife losgeht. Wenn wir der Mannschaft dabei helfen, bis zum Schluss mit Selbstbewusstsein zu spielen, obwohl es vielleicht lang 0:0 steht – dann packen die Jungs das! Also reißen wir uns bitte zusammen.“

Rapid_Wien: „Unser Kader ist mittlerweile groß und gut genug, um das auffangen zu können und um trotzdem noch eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die qualitativ deutlich über dem GAK steht. Wenn die Spieler so konzentriert und mit so einer Leidenschaft wie gestern auftreten, dann wird der Sieger Rapid heißen. Wenn wir so wie gegen Hartberg auftreten, dann kann uns eh keiner helfen. Ich bin optimistisch – Gemma Rapidler!“

Phil96: „Das wird richtig zach und der ultimative Mentalitätstest für unsere Mannschaft. Ein Verpassen des oberen Playoffs nach dem Einzug ins ECL-Viertelfinale wäre irgendwie typisch für uns heuer, aber irgendwie muss man das gegen den GAK doch packen.“

Djfun78: „Hoffe, man nimmt die Euphorie mit, das wäre ein zu großer Dämpfer, wenn wir da ins untere Playoff müssen. Wird von der Chancenverwertung abhängen, die doch bitte einmal endlich sehr gut sein soll. Wir hatten in der Saison so oft, so viele Chancen, das reicht normal für mehrere Saisonen.“

buffalo66: „Es wird von der Chancenauswertung abhängen. Wir werden sie 1. Halbzeit herspielen. Ein frühes 1:0 oder 2:0 wäre Gold wert. Je länger es aber 0:0 steht, desto schwerer werden die Beine. Ihr dürft nicht vergessen: Auch das gestrige Match wäre nach regulärer Spielzeit 1:1 ausgegangen.“

Tobal12345: „Daheim haut’s heuer eigentlich gut hin, auswärts schaffen wir’s nie, uns zu motivieren. In der Heimtabelle wären wir sogar Dritter. Zeigen wir das Gesicht mit Feuer, Leidenschaft und Vollgas von gestern, mach ich mir keine Sorgen. Zeigen wir unser anderes Gesicht – lethargisch, gewinnen keine Zweikämpfe, Stehfußball – wird’s sehr schwer gegen den GAK.“

katnikpauer: „Alles andere als das obere Playoff wäre ja der absolute Wahnsinn. Ein Sieg am Sonntag ist Pflicht, wären immerhin 1,5 Punkte für die Meistergruppe.“

Patrax Jesus: „Der GAK wird sich genau anschauen, wie Hartberg agiert hat und über 90 Minuten jeden Zentimeter beackern. Hier eine Balance zu finden, wird extrem schwierig, weil man mit unserem langsamen Ballbesitzfußball gegen defensive Mannschaften nichts ausrichten kann, aber blind in die offene Klinge zu laufen wäre genauso fatal. Auch nicht einfacher macht es die Tatsache, dass es ein Pflichtsieg werden muss. Ich weiß, das liest sich sehr pessimistisch, aber spätestens mit dem absoluten Minimalziel oberes Playoff, wäre das alles weggewischt.“

ImmerWiederRapidWien: „Aufstellungstechnisch muss man eine gute Balance finden und schauen, wer fit ist. Wir haben aber inzwischen einen Kader, in dem wir qualitativ ruhig ein paar Spieler reinrotieren können, nur dass Schöller und Amane fehlen, ist schade. Seidl, Radulović und Auer kann man sicher reinrotieren. Grgić, wenn der vorgestern keine Verletzung davongetragen hat, sollte das fitnessmäßig auch schaffen. Oswald muss rechts hinten spielen, da haben wir keine Alternative, aber er kommt mir auch fit vor, der sollte die Belastung ohne Probleme wegstecken, hat ja auch Sonntag nicht gespielt. Kara mag ich eigentlich nicht in der Startelf sehen, aber bei Beljo glaub ich am ehesten, dass der nicht fit sein wird für die Startelf am Sonntag (Schaub auch nicht). Kara sehe ich dann doch vor Bischof, aber sicher bin ich mir nicht. Daneben soll Wurmbrand starten, eine Halbzeit wirbeln und dann von Jansson ersetzt werden (oder umgekehrt). In der Innenverteidigung sollten beide eigentlich fit sein, und ansonsten haben wir da mit Ahoussou eine gute Alternative.“

hyks: „Ich würde auch nicht viel rotieren. Die, die fit sind, sollen spielen. Zu wichtig ist dieses Spiel. Wenn man ungefährdet führt, kann man noch immer den einen oder anderen auswechseln. So wie man liest, erwartet man um die 1000 GAK-Fans. Die Stimmung wird sicher gut werden. Auch wenn ich die Roten Teufel sehr schätze und für sie Sympathie hege, hoffe ich dennoch auf die 3 Punkte. Noch so eine Herzinfarkt-Partie wie am Donnerstag brauch ich persönlich nimmer.“

