Rapid-Fans: „Die fehlende Präzision ist das größte Problem“

Der SK Rapid gab zum ersten Mal in dieser Saison Punkte ab und kam im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Schade! Ich hatte schon in Minute 65 das Gefühl, dass wir an diesem Tag kein zweites Mal treffen. Manchmal weiß man so etwas einfach. Der VAR mal wieder mit sehr eigenartigen Entscheidungen auf beiden Seiten, man muss aber sagen, dass uns in Halbzeit 2 einfach die Präzision und die Zielstrebigkeit gefehlt haben. Dazu eine mangelhafte Chancenverwertung, zum wiederholten Male. Klagenfurt kämpferisch stark, da kann man nur gratulieren.“

Lichtgestalt: „Schade, es war viel mehr drinnen trotz der sehr durchwachsenen letzten halben Stunde. Zweimal Alu, Elfer nicht gegeben, dafür das Rot-Geschenk bekommen. Kein Weltuntergang, aber hoffentlich ein Dämpfer zur rechten Zeit. Abhaken und am Donnerstag die Gruppe fixieren.“

Djfun78: „Vielleicht der richtige Moment, um zu erkennen, dass nicht alles leiwand und einfach rennt.“

Hugo_Maradona: „Wir sind sicher nicht so gut, wie wir am Donnerstag bei Schlusspfiff gedacht haben. Gleichzeitig sind wir aber definitiv nicht so schlecht, wie es sich vielleicht gerade bei dem einen oder anderen anfühlt.“

SandkastenRambo: „Schade, es wären genug Chancen da gewesen. Nächstes Mal einfach besser machen.“

schleicha: „Das Schlimmste war heute der VAR – ansonsten müssen wir unsere Chancen einfach verwerten. Der Ball von Beljo kann auch reingehen, genauso muss Burgstaller beim Corner nach 30 Sekunden am Feld das Tor treffen. Das war ja auch fast ein Elfmeter, ganz allein perfekt auf den Kopf. Aber hilft alles nichts – Mund abwischen, und am Donnerstag muss man zeigen, dass man es besser kann. Und für die Zukunft – sollte es Dreifachbelastung geben – sollte man auch gewarnt sein, dass man mental voll auf der Höhe sein muss. Gleichzeitig merkt man schon, dass wir noch ein bis zwei Spieler gut vertragen könnten – einer in der Zentrale und ein Flügelstürmer würden uns in der Breite schon helfen bei der Rotation.“

Mecki: „Die Rotation war schon in Ordnung, wir haben erst Donnerstag am Schwarzen Meer gespielt und heute war es irre heiß. Zudem war keiner derer, die dann gekommen sind, wirklich gut heute. Mich ärgert das X auch sehr, aber was soll’s, gewinnen hätten wir das locker müssen.“

Starostyak: „Den Sturm-Sieg durch Dummheit entwertet, Beljo und Hofmann die Hauptgründe für den Punktverlust. Normal musst du 5:1 gewinnen, aber die falsche rote Karte wurde direkt bestraft, indem der klare Elfmeter nicht gegeben wurde. Typisch Rapid, immer bereit dafür, die kleinste Mini-Euphorie mit solchen Spielen gegen einen kaputten Gegner zu zerstören.“

rabbitmountain: „Schön, wenn wir gegen Sturm gewinnen. Bringt uns aber wenig, wenn wir die Pflichtsiege auslassen. Vor allem war unser Offensivspiel in der 2. Halbzeit schon sehr durchschaubar und leicht zu verteidigen. Schade um die zwei Punkte.“

mrneub: „Wie auch schon gegen Trabzonspor ist die fehlende Präzision leider eines unserer größten Probleme. Teilweise sehr gefällig, aber dann vielleicht auch schon zu sehr in Gedanken an Donnerstag. Ein zusätzlicher Stürmer wäre wohl auch nicht der verkehrte Gedanke.“

GI242: „Das Spiel war gut genug, um es locker zu gewinnen, nur muss man seine Chancen halt auch verwerten. Und warum es da keinen Elfer gab, weiß wohl auch nur der Schiri.“

Gargamel_1899: „Es scheiterte NUR an der Chancenauswertung und den Standards und an sonst gar nichts. Schiri, VAR komplett egal. Wir hatten die spielerischen Lösungen und hatten den Siegtreffer oft genug auf Fuß und Kopf, man muss halt einfach eines mehr als der Gegner schießen, haben wir heute nicht geschafft. Klar ärgert mich das X heute, weil ein Sieg mehr als möglich war, aber es lag heute nicht an der Rotation oder sonst was.“

qlias: „Und da ist der erste Dämpfer. So unnötig, nach dem Sieg gegen Sturm heute in Überzahl nur ein X zu holen. Der absolute Wille, dieses Spiel zu gewinnen, hat mir heute gefehlt.“

ND_Crew: „Schließlich und endlich am eigenen Unvermögen vor dem Tor gescheitert. Wenn’s dem Gegner nur noch darum geht, keins mehr zu kriegen, musst halt irgendeinen von den Chancen, die sich da noch bieten, auch machen. Und diese waren da. Die Rote natürlich lächerlich. Genauso der On-Field-Review bei Burgi und den Elfer nicht zu geben. Desaströses Schiedsrichterteam! Sei’s drum, schlecht war das ganz sicher nicht. Kann nicht immer alles klappen, aber ich seh keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Zumindest sofern sich die Chancenverwertung normalisiert.“

Zidane85: „Zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich keine Angst, dass wir irgendwen nicht schlagen können oder bei einem Rückschlag nicht mehr die Kondition haben, zurückzukommen. Wir sind am Anfang der Saison und die 2. Garnitur spielt kaum anders als die erste bis auf den EINEN Fehler in der Abwehr zu Beginn. Sonst haben wir wieder nichts zugelassen. Ich denke, man kann durchaus zufrieden sein. Donnerstag Trabzonspor biegen und Sonntag die WSG daheim schlagen, und das war ein sehr guter Saisonstart. Man erkennt endlich wieder eine Handschrift und was wir spielen wollen.“

