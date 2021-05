Rapid-Fans: „Die Innenverteidigung bereitet Kopfschmerzen“

Der SK Rapid trifft nach den Niederlagen gegen den WAC und RB Salzburg auf den SK Sturm Graz und sollte zumindest ein Unentschieden einfahren,...

Der SK Rapid trifft nach den Niederlagen gegen den WAC und RB Salzburg auf den SK Sturm Graz und sollte zumindest ein Unentschieden einfahren, wenn der zweite Platz abgesichert werden soll. Wir sehen uns an was sich die Fans von der Partie gegen die Blackies erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Die Situation in der Innenverteidigung bereitet mir Kopfzerbrechen. Am einfachsten wäre es wohl, das per Dreierkette mit Ljubicic zu kompensieren, auch wenn der dann im Zentrum fehlen wird. Ansonsten würde ich Schuster und Demir, Grahovac und Knasi vorziehen. Das hätten sich die beiden nach dem Auftritt gegen Red Bull verdient. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit Ritzmaier starten werden. Auf jeden Fall müssen wir an der Intensität aus der ersten Halbzeit gegen Red Bull anschließen, sonst fressen sie uns.“

Boidi: „Sturm hat noch nicht gegen uns gewonnen und das wird auch so bleiben. Rechne mit einer Leistungssteigerung und einem X. Durch die Rotation gestern sollten wir offensiv auch fit genug für 90 Minuten sein, defensiv ist halt etwas problematisch. Bin für eine Dreier-Abwehrkette, einfach weil ich glaube das Dejan so seine Stärken besser ausspielen kann als in einer Viererkette wenn er in der Innenverteidigung spielen muss. Schuster war gestern ganz klar besser als Graho und sollte das gegen Sturm auch wieder zeigen dürfen. Auf der Bank hat man dann noch immer Demir, Schick, Kitagawa und Ritzmaier zum nachlegen.“

Manuel20: „Gut, ohne die gesperrten Barac und Hofmann glaube ich nicht an einen Dreier. Dafür putzen wir den LASK in der letzten Runde 3:0.“

Woody: „Diese Saison ist emotional für mich eine Achterbahnfahrt. Nach guten Phasen, gibts wieder unnötige Aussetzer. Aber bitte macht am Sonntag den Deckel drauf uns sichert uns den 2. Platz. Auch wäre dann das letzte Spiel gegen den LASK vor 3000 Fans ein super Saisonausklang, wo man nix mehr verlieren kann. Denke, dass es auch schon richtungsweisend für die kommende Saison wäre, ob man mit einem Erfolgserlebnis als Vizemeister in die Vorbereitung startet oder als jemand, der in den letzten vier Spielen durch vier Niederlagen den fast schon sicheren 2. Platz wieder hergeschenkt hat.“

schleicha: „Denke das wird eher nichts werden. Sturm ist derzeit meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Zuletzt auch schon zu zehnt gegen uns stärker als wir. Da sehe ich wenig Licht für uns am Sonntag mit den Umstellungen. Die können nur gewinnen und Rapid alles verlieren.“

steveme: „Ich erwarte mir aber eine topkonzentrierte Leistung. Die letzten Spiele gegen Sturm waren von unserer Seite schon noch nach dem Motto „schau ma mal“. Diesmal werden wir von Beginn an 120% da sein.“

Rapidler_1899: „Wenn mir heute jemand sagen würde, dass das Spiel Unentschieden ausgeht, würde ich fragen, wo ich unterschreiben darf.“

Ernesto: „Sturm will natürlich Platz 2 und dazu müssen sie gewinnen. Sie werden nicht mit letzter Konsequenz von Beginn weg angreifen, aber mit Fortdauer immer mehr nach vorne werfen.“

Schwemmlandla3: „Dejan ist in der Innenverteidigung alternativlos am Sonntag. Dass wir ihn im Mittelfeld nicht ersetzen können weiß man sowieso. Aber aufgrund des Ausfalls des Stamm-Innenverteidiger-Duos, brauchen wir ihn dort. Das ist wie gesagt alternativlos bzw. alles andere noch riskanter als ein Duo Ritzmaier/Petrovic davor.“

Jonny Weissmüller: „Gegen Sturm wird sich zeigen ob Rapid Zweiter werden will oder nicht. Ich erwarte mir vollsten Einsatz von jedem Kicker von uns, denn auch die Grazer werden alles geben und uns unbedingt schlagen wollen!“

steveme: „Wird zach. So unnötig die Niederlage am Sonntag gegen den WAC! Das Momentum ist eher auf Seiten von Sturm. Ich hoffe wir können mit mehr Frische punkten und die Ausfälle in der Innenverteidigung kompensieren.“

mrneub: „Sturm war doch gegen Wattens bei weitem nicht superstark. Das wird ein X und LASK verliert, dann ist alles durch.“

