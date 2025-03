Rapid-Fans: „Die Mannschaft braucht jetzt ein Erfolgserlebnis“

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt steht der SK Rapid heute gegen den SCR Altach unter Druck und sollte unbedingt die ersten Punkte im neuen...

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt steht der SK Rapid heute gegen den SCR Altach unter Druck und sollte unbedingt die ersten Punkte im neuen Kalenderjahr einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hyks: „Ich erwarte mir am Samstag die drei Punkte daheim gegen das Tabellenschlusslicht aus Altach. Sangaré, Beljo und Hedl sind wieder spielberechtigt. Falls wir das auch verlieren sollten, dann brennt der Hut. Mir komplett egal wie. Auch wenn es ein dreckiger Sieg wird, die drei Punkte brauchen wir, um das obere Playoff nicht in Gefahr zu bringen.“

Gargamel_1899: „Mit etwas Abstand kann ich nun auch behaupten, die Mannschaft lebt und es wurden ja sogar Adaptierungen vorgenommen. Man versucht also eben nicht nur stur den Stiefel runterzuspielen. Es liegt jetzt am gesamten Staff, die Spieler wieder so herzurichten, dass sie auch wirklich alles geben und somit die Trendumkehr eingeleitet wird. Schaffen sie es, wird Altach unser Aufbaugegner, schaffen sie es nicht und es kommt wieder Slapstick dazu, werden wir der von Altach. Würde mir Radulovic vom Start weg wünschen und ich würde sogar Seidl aufstellen, ich glaube, er hat es mittlerweile kapiert und haut sich wieder voll rein. Bolla muss auch starten, er hat sich auch gesteigert und mir ist aufgefallen, es geht jetzt auch endlich mehr über rechts. Auf Sangaré bin ich auch gespannt, vielleicht hat ihm die Sperre auch geholfen und er kann wieder befreiter aufspielen, who knows. Trainer sollte jetzt auf jeden Fall mal bis zur Teilung auf der Bank bleiben, wie brenzlig es ist, weiß er selbst. Wir kommen schon noch aus dem Tal heraus, kann ja nicht ewig so weitergehen, und ich finde, wir brechen sehr wohl alte Muster auf. Andere Trainer wären schon lange weg. Vielleicht klappt’s ja und man kann diesen Teufelskreis damit beenden.“

26A: „Hoffentlich können wir mit dem Druck umgehen und werden nicht noch mehr verunsichert. Aber auch sonst erwartet sich jeder gegen Altach, noch dazu daheim, drei Punkte von Rapid. Wenn es wirklich ein Unentschieden oder gar eine Niederlage wird, ist die sportliche Krise wieder einmal perfekt und Klauß sehr angezählt.“

miffy23: „Würde mal sagen, sowohl EC-Achtelfinale als auch die nächsten drei Partien sind die Galgenfrist. Wenn das obere Playoff und Viertelfinale gegen völlig schlagbare Gegner versemmelt werden, gibt’s wirklich keine Chance, Klauß zu halten – Sympathie hin oder her. Bewährungsprobe für die Spieler und den Trainer.“

Crüehead: „Die letzten sechs Spiele gegen Altach zu Null gewonnen. Wenn die Serie reißt, braucht man keine Gründe oder Ausreden mehr suchen. Das ist so ein Spiel, wo mein Torjubel verhalten ausfallen würde, zu deprimierend die letzten Wochen.“

schleicha: „Natürlich muss es der Anspruch mit dieser Mannschaft sein, dass man aus den nächsten drei Liga-Spielen neun Punkte holt. So kann man sich im Kampf um die Europacup-Plätze ordentlich positionieren und muss dann im oberen Playoff zeigen, dass man es besser kann als bisher. Zwei Heimspiele gegen Altach und GAK sind nichts anderes als Pflichtsiege. Und bei Hartberg müssen wir eben auch mal zeigen, dass wir solche Partien für uns entscheiden können. Das wird sicher ganz eng.“

Zuckerhut: „Zuhause gegen Altach rechne ich dann doch mit einem Sieg. Die sind offensiv noch mehr am Sand als wir. Irgendetwas zwischen 1:0, 2:1 oder 2:0.“

Phil96: „Absoluter Pflichtsieg – sowohl für unsere Zukunft im oberen Playoff als auch für die Zukunft unseres Trainers.“

Phisch1981: „Je länger die Altacher es schaffen, den Bus zu parken, desto nervöser werden unsere Jungs werden. Wichtig wäre mal ein sehr früher Führungstreffer, Spielkontrolle und vor der Halbzeit ein zweites Tor nachlegen. Egal wer spielt, es muss möglich sein.“

derfalke35: „Ich wünsche mir, dass wir in Führung gehen und es dann wirklich einmal staubtrocken runterspielen. Ob wir unsere Führung durch einen abgefälschten Schuss oder durch eine überragend herausgespielte Aktion erzielen, ist mir vollkommen egal. Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis, und zu Null spielen wäre auch wieder einmal enorm wichtig. Damit sollten wir meiner Meinung nach dann so gut wie fast fix fürs obere Playoff qualifiziert sein. Auch für die nächsten Spiele wünsche ich mir einfach eine konzentrierte, staubtrockene Leistung, that’s it. Spektakel kann’s geben, wenn wir mal mit drei Toren Unterschied führen, aber bis wir dort sind, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen.“

XxKakaduxX: „Emotional und psychisch noch nicht bereit, das nächste Match zu sehen. Nicht einmal ein frühes Tor tut uns gut. Ich erwarte mir absolut nichts, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Es braucht auf jeden Fall einen positiven Knackpunkt, damit diese Verunsicherung bei einigen Spielern verschwindet.“

Patrax Jesus: „In der aktuellen Situation bin ich mir sicher, dass wir Altach nicht unterschätzen werden. Jedenfalls hat sich Altach die letzten Spiele sehr gesteigert und wird selbstbewusst auftreten. Wird ein sehr schwieriges Spiel.“

b3n0$: „Gefühlt könnte es im Falle einer frühen Führung für uns vom erlösenden schiachen Kantersieg, wo sich einige richtig austoben und der Ball fünfmal von der Stange reingeht, bis zum eierlosen nächsten 1:2 wieder alles spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Heimspiel gegen den SCR Altach.