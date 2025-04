Rapid-Fans: „Die Mannschaft wirkt ohne Selbstvertrauen“

Der SK Rapid verlor auch das zweite Spiel im Meisterplayoff mit 0:2 und verlor nach der Niederlage in Graz komplett den Anschluss nach oben....

Der SK Rapid verlor auch das zweite Spiel im Meisterplayoff mit 0:2 und verlor nach der Niederlage in Graz komplett den Anschluss nach oben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hyks: „Maximal unglückliche Niederlage gegen eine Sturm-Mannschaft, die definitiv schlagbar war. Erste Halbzeit wieder mal komplett hergeschenkt ohne einen Torschuss. Oswald sowie die komplette Abwehr maximal unglücklich beim Gegentor. Zweite Hälfte doch die aktive Mannschaft gewesen und mit den Riesen-Chancen von Bejlo sowie Auer dem Ausgleich näher gewesen als Sturm dem 0:2. Ein Unentschieden wäre ok gewesen. Es spiegelt unsere Situation, die sich mittlerweile seit Mitte Herbst wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Man versucht alles, hat gute Chancen und verliert trotzdem. Das ist der Grund, warum wir im Moment dort stehen, wo wir stehen. Mittlerweile ist es nur noch schwer zu ertragen. Unsere Europacup-Saison kaschiert es ein wenig. Aber in der Liga ist es für unseren Kader und unsere Ambitionen viel zu wenig.“

Stehplatzschwein: „Das Spiel war eigentlich eine Zusammenfassung unseres Jahres 2025: fragwürdige Aufstellung, der angesagte Eigenfehler wird gemacht. Kläglich vergebene Megachance. Gegner macht aus zwei Chancen zwei Tore. Mit viel Pech vergebene Megachance. Niederlage mit deutlich höherem xG-Wert. Ich fand ja die Wechsel/Umstellung eigentlich sehr gut in der zweiten Halbzeit, aber uns klebt halt tatsächlich auch die Sch**** am Fuß.“

Jackson: „Eigentlich machen wir ein gutes Spiel, ich kann ehrlich nicht sagen, woran es liegt. Klar, Chancenverwertung und Eigenfehler. Aber das sind doch nur Symptome, die Frage ist, warum treten die auf? Spielerisch sollten wir um den Titel mitspielen. Es ist wirklich schräg.“

ppg: „Immerhin gute zweite Hälfte, aber wie so oft haben wir uns nicht belohnt.“

AC58: „Das Problem im Sturm ist, dass du mit immer denselben Leuten nicht effektiver wirst, wenn sie es einfach nicht sind. Zum Knoten-platzen-lassen hätten wir heuer bereits mehrmals die Chance gehabt (Altach, Borac, GAK). Das funktioniert einfach nicht mit dieser Haltung. Und dass das Selbstvertrauen nicht da ist, daran sind wir selber schuld. Wir haben es in den guten Zeiten verkommen lassen, leichtfertig. Es sind einfach zu viele labile Typen und im Moment nicht ein einziger, der das Charisma hat, etwas herumzureißen.“

DonAndres: „Behäbiges Herumtrotten, nach Ballverlusten nicht nachgehen, null Ideen und kein Mut. Zu weit weg vom Gegner, und die erste gelbe Karte erst nach einer Stunde sagt einiges. Wenn wir eine Statistik anführen, dann die der leeren Kilometer aufgrund dümmster Ballverluste. Ich könnte als leidgeprüfter Rapidler damit leben, aber mir geht nicht ein, wo die Mannschaft von Saisonbeginn hin ist.“

Manfredo75: „Die Mannschaft wirkt mit wenig Selbstvertrauen. Jeder möchte, aber es läuft wenig zusammen. Wir wollen schön spielen und machen es dem Gegner einfach, zu Toren zu kommen. Und vorne spielen wir zu kompliziert. Es geht nur über Kampf, zweite Bälle, Tore erzwingen und hinten null Risiko.“

Starostyak: „Rational betrachtet war das wieder eine vermeidbare Niederlage, denn Sturm war auch nicht viel besser als wir. Im Gegensatz zu uns haben sie aber wieder konsequent ihre Chancen verwertet. Rein emotional gesehen hasse ich es extrem, dass ich diese Kicker am Donnerstag und Sonntag kommende Woche supporten muss. Von mir aus können sie außer Cvetkovic alle scheißen gehen. Die schaffen es tatsächlich, nicht mal den Europacup zu erreichen.“

thomasSCR: „Stöger bringt es wirklich perfekt auf den Punkt. Es ist nicht alles schlecht, der Trainer kann für einiges einfach nichts dafür. Natürlich ist es viel zu wenig… aber momentan auch maximal unglücklich.“

Mani1610: „Mag vielleicht keine beliebte Meinung sein, gerade so kurz nach dem Spiel, aber ich fand das Spiel grundsätzlich gar nicht so schlecht, definitiv besser als das gegen Salzburg. Die Top drei werden nicht mehr drinnen sein, die Spiele gegen den WAC und BW Linz werden entscheidend um den Europacup, und ich glaube, wenn wir so spielen wie heute, sollte da doch was gehen. Nicht viel zugelassen, Sturm zum 0:1 eingeladen und das 0:2 aus einer Ecke. Wieder zu wenig nach vorne gemacht, wobei Sturm auch eine gute Defensive hat, und wir gegen Ende schon auch besser wurden, was die Offensive angeht. Am Ende war es dann doch immer noch Sturm, die wittern natürlich jetzt auch wieder die Chance auf den Meistertitel, auch wenn sie heute durchaus schlagbar gewesen wären. Jetzt voller Fokus auf den EC, die Derbies und die BW Linz- und WAC-Matches. Sollte es am Ende der Saison Platz vier werden und das Europacup-Halbfinale, wäre ich nicht unzufrieden.“

flonaldinho10: „Eh brav und durchaus verbessert im Vergleich zum Salzburg-Spiel, aber um einen brutal effizienten Doublesieger auswärts zu gefährden, fehlt halt von allem irgendwie ein Eutzerl. Da darfst keine Fehler machen und musst selber jede Chance reinhauen. Die Top drei sind damit wohl abgefahren, jetzt kommen die Spiele, wo man im Kampf um Platz vier punkten muss.“

