Rapid-Fans: „Die WSG Tirol hat uns vorgeführt…“

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol mit 0:3 und musste damit einen herben Rückschlag hinnehmen. Didi Kühbauer veränderte seine Mannschaft auf zahlreichen Positionen und musste wieder einmal Treffer nach Standardsituationen hinnehmen, wobei das Abwehrverhalten erschreckend naiv ausfiel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Wieder einmal sind es hausgemachte Probleme und in manchen Situationen auch pure Dummheit, die zu einer Niederlage führen. Man hat alleine gegen Ried, Austria und Hartberg vier Standardgegentore in 270 Minuten kassiert. Das Problem ist seit Monaten bekannt. Was passiert gegen Wattens? Man kassiert zwei weitere Treffer aus Standards. Es wirkt beinahe so, als würde dieses Problem gar nicht behoben werden wollen. So steht man vor Spielbeginn schon vor einer riesigen Herausforderung, wenn der Gegner eigentlich nur drei bis vier ruhende Bälle benötigt, um die Partie locker zu gewinnen. Dazu noch der völlig unnötige Torwartwechsel.“

Ipoua #24: „Ich weiß wir haben Personalsorgen und kann verstehen, dass es keine leichte Situation ist. Allerdings machen wir uns in den letzten Wochen alles kaputt, was man sich bis dahin erkämpft hat und das muss auch nicht sein. Man kann nur hoffen, dass man sich noch halbwegs positiv in die Winterpause rettet – wir brauchen sie dringend.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Erbärmlich. Gott sei Dank scheint das obere Playoff trotzdem abgesichert. Vielen fehlt echt noch einiges für die Bundesliga. Andere wiederum sind einfach nur biederer Durchschnitt. Wenn dann noch unsere wichtigen Spieler auslassen (Kara, Fountas, Tormann) reichts halt einfach nicht. Ich fordere jetzt nicht den Kopf vom Trainerteam aber es müssen klare Fragen gestellt werden. Standards verteidigen? Tormann, der mal an Ball hält? Was ist unsere spielerische Linie? Hohe Bälle auf Kara und dann mal schauen? Wieso können wir nicht normal rausspielen von hinten? Da fehlt unseren Innenverteidigern und defensiven Mittelfeldspielern extrem an Passqualität. Pressing? Was ist das bitte bei uns? Einer läuft halbherzig an und die Gegner lachen den aus… Kühbauer beantworten Sie das mal.“

ESC0BAR: „Mit Rapid hat das nichts mehr zu tun was da passiert. “

rabbitmountain: „Rapid schlechter als Hameter. Niederlage mit Ansage. Die Aufstellung ein Experiment, das mit hoher Wahrscheinlichkeit vollkommen daneben gehen würde und es auch tat. Nur damit wir gegen die Bullen sowieso ausscheiden – verstehe das, wer will. Ich tue es nicht. Das Spiel leider peinlich, eine einzige Demütigung. Die Wolfsberger erkämpfen nach EL-Spiel noch einen Dreier, nur falls so Punkte wie Wille/Leidenschaft nochmal Thema werden sollten.“

Ernesto: „Die Mannschaft ist leer – das merkt man doch eindeutig. Der Kader ist im Endeffekt zu klein, da darfst einfach keine Verletzten haben. Die vielen Jungen haben alle Potential, aber sind in meinen Augen noch keine vollwertigen Ersatzspieler. Jetzt muss man irgendwie in die Pause kommen und die Kräfte wieder neu bündeln. Es wird zwar nicht möglich sein, aber die eine oder andere Verstärkung im Winter würde uns natürlich sehr gut tun, aber dazu fehlen uns leider die mittel.“

irgendeiner: „Heute bin ich das erste Mal enttäuscht. Sonst war eigentlich immer auch was Positives zu sehen oder hat nicht so viel gefehlt (abgesehen von Molde). Fazit: Die Jungen sind noch nicht weit genug, die Aufstellung war zu riskant. Hoffentlich hat das für die nächsten beiden Spiele keine Auswirkungen im Kopf. Heute waren wir genauso weit weg wie in Molde von einem Punkt.“

MarkoBB8: „Der Schiri hat nicht alles richtig gepfiffen das ärgert mich auch, aber weder die Rote noch der angebliche Elfer hätten was geändert – wir waren über 90 Minuten unfähig und die WSG hat uns vorgeführt. Bei solchen Spielen sollten wir froh sein, dass keine Fans ins Stadion dürfen. Bin einfach nur angepisst und die Formkurve zeigt nach unten wir werden von Spiel zu Spiel schlechter und können weder verteidigen noch angreifen, da kann man schon einige Sachen hinterfragen.“

valery: „Heute waren wir chancenlos, das war eine grottenschlechte Leistung; Trotzdem war es erst die zweite Niederlage im elften Spiel; wir müssen uns in die Winterpause retten und im Frühjahr dann wieder angreifen.“

Mortal Enemy: „Hameter sicher in vielen Situationen jenseitig, aber die Niederlage gehört bestimmt nicht ihm. Das kann nicht Rapid sein, was wir da gerade gesehen haben. Die Verteidigung der Standards gegen uns nach wie vor eine Farce, wie wir diese „verteidigen“. Kriegst zweimal fast dasselbe Tor. Manche unserer Spieler können die einfachsten Bälle nicht stoppen. Völlig verdiente Niederlage, mit Pech fangen wir uns sechs bis sieben Trümmer. Dass Didi nach gefühlt jeder Niederlage sofort in die Katakomben verabschiedet und ein Handshake verweigert, find ich auch ein absolutes Unding, bei allem Verständnis für Emotionen.“

