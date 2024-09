Rapid-Fans: „Die zweite Halbzeit war ein Rückfall in alte Muster“

Rapid wartet weiterhin auf den ersten Ligasaisonsieg in der Ferne. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum,...

Rapid wartet weiterhin auf den ersten Ligasaisonsieg in der Ferne. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, nach dem 1:1 beim Wolfsberger AC eingeholt.

Fox Mulder: „Katastrophale 2. Halbzeit. Wir haben uns mit so einer Leistung einen Sieg schlicht und ergreifend nicht verdient. Ich bin heute richtig enttäuscht von der Mannschaft und hätte nicht gedacht, dass uns die Ausfälle derart schwächen. Ich hoffe die verletzten Offensivkräfte kommen rasch retour. So will ich diese Mannschaft nicht sehen, sie müsste viel stärker sein.“

Waldi_SCR: „Wieder mal durch fahrlässige Chancenverwertung in der ersten Halbzeit einen Sieg hergeschenkt. Schaub tut mir leid, aber wennst nicht einmal den machst, wird’s halt eng.“

Green_White Anfield Devil: „Wie ich die Saison schön öfters gesagt habe, jedes Erfolgserlebnis genießen! Denn es wird heuer noch öfters die klassischen Rapid Partien geben. Zweite Halbzeit war irgendwas, Schaub hätte man um diese Bezüge echt nie holen dürfen.“

Starostyak: „Wie schon in Klagenfurt einfach nur zwei verschenkte Punkte. Zur Pause muss das Spiel vorbei sein, danach lässt man zehn Minuten die Zügel schleifen, sehr viel mehr war vom WAC auch nicht zu sehen – von uns aber in Halbzeit 2 viel zu wenig. Das ist schade und ärgerlich, denn so schön Siege wie gegen Sturm und Salzburg sind, sind zwei Punkte aus Klagenfurt, BW Linz und WAC auswärts einfach ungenügend, insbesondere mit Blick auf die liegengelassenen Chancen in den Spielen gegen die Kärntner Vereine.“

Hiasl99: „Da braucht man sich auch gar nicht groß über den Schiri beschweren. Alles im Griff, gute Abläufe, souveräne Zweikämpfe in Hälfte eins und dann scheißt man so rein im zweiten Durchgang. Egal. Ab sofort voller Fokus aufs Derby. Drei Punkte sind Pflicht!“

Adversus: „Erste Halbzeit für die Verhältnisse sehr gut gespielt, in der zweiten Halbzeit ging dann der Faden komplett verloren und man kassierte dann auch verdient den Ausgleich. Auf die Erklärung, warum da Atanga TROTZ VAR Intervention nur gelb sah, darauf bin ich gespannt.“

LaDainian: „Die drei Punkte hätte man heute im Sack gehabt. Die Chance von Schaub muss einen 98er xG wert gehabt haben. Sowas darfst du nicht liegen lassen, wenn du oben mitspielen willst.“

mrneub: „Auswärts beim WAC darf man schon mal mit einem X heimfahren (besonders bei den Verhältnissen). Schade, dass man sich mit der Chancenauswertung selber so „bestraft“.“

Mecki: „Zweite Halbzeit natürlich sehr mäßig, aber in Anbetracht aller Umstände ist das Unentschieden schon in Ordnung. Die Partie war so ähnlich wie ich es mir erwartet hab. Schwierig zu bespielender Platz, Bälle verspringen dauernd, vorne fehlen die Optionen – wobei unsere zwei Stürmer heute eh mit die Besten bei uns waren. Hinten raus auch nicht mehr richtig zulegen können, WAC war dann unangenehm und giftig, wir etwas ungenau, sowohl beim Abspiel als auch bei der Annahme.“

b3n0$: „Starke 1. Halbzeit, Totalausfall nach Wiederbeginn. Das Muster kennen wir leider zu gut, und man merkt leider nicht wirklich, dass sich bei diesen Partien etwas zum Positiven entwickelt. Die Chancen, das Spiel in Halbzeit eins bereits zu entscheiden, wurden wie so viele Male davor nicht genützt und dann endet es eben wieder nur 1:1. Diese Punkteverluste, wie auch das X in Klagenfurt, ärgern mich eigentlich mehr als das 0:3 bei BW Linz, weil man wieder an der eigenen Unfähigkeit scheitert.“

Mecki: „Wir können froh sein, dass er Sangare nicht vom Platz gestellt hat. Da war zwar kein klares Gelbfoul dabei, aber doch einige Kleinigkeiten die in Summe zu einem Platzverweis hätten führen können. Ich hätte ihn viel früher ausgetauscht.“

The Wizzard: „Frechheit war es definitiv keine und im Vergleich zu vergangenen Saison ist das insgesamt ein großer Schritt – auch ergebnistechnisch. Zum Glück agieren unsere Verantwortlichen nicht derart überhitzt, wie es manche Fans nach einem 1:1 beim WAC und insgesamt gelungenem Saisonstart machen. Wir haben international bisher sehr stark performt, in der Liga Siege gegen Sturm und Salzburg geholt. Und ja, die Punktverluste gegen Klagenfurt, BW Linz und heute sind unnötig und das gehört definitiv verbessert, denn sonst bringen uns auch die starken Leistungen zuhause nicht so viel, wie sie eigentlich wert sein sollten.“

P200E: „Vor dem Spiel wär man natürlich mit einem X unter den Vorzeichen und gerade beim WAC durchaus einverstanden gewesen. Und wäre die Torfolge umgekehrt gewesen, auch. So wie der Spielfilm des Spieles war ist es natürlich schade um die zwei Punkte, die man sich in Halbzeit eins souverän erarbeitet hat, und dann mit einer ganz schwachen 2. Halbzeit vergeigt hat. Wurmbrand sehr stark, der hat mir gefallen. Aus einem Rückfall der gesamten Mannschaft stachen leider Schaub und Bolla in negativem Sinn nach der Pause noch heraus. Sangare macht so viel für unser Spiel, aber den muss man früher früher rausnehmen, je müder er wird, desto riskanter spielt er die Pässe und es kommt zu vielen gefährlichen Gegenstößen.“

rabbitmountain: „Unsere Auswärtspartien sind leider schauderhaft. Grundsätzlich hätte ich uns heuer im Meisterrennen mit dabei gesehen – mit den ständigen Punkteverlusten in der Provinz wird das aber eher nix. Warum Atanga nicht mit Rot vom Feld muss, weiß wohl nur der Schiri. Wurmbrand top – verstehe überhaupt nicht, warum er runter musste. Hätte Beljo gegen Lang getauscht. Schaub leider bislang kein Leistungsträger seit seiner Rückkehr. Zum wiederholten Male äußerst unglücklich vorm Tor und das hat uns heute auch den Sieg gekostet.“

Da Oide Bimbo: „Angesichts der vielen Ausfälle ist es gar kein so schlechtes Ergebnis. Insbesondere Jansson ist nicht zu ersetzen, obwohl Wurmbrand natürlich ein leiwandes Debüt spielt. Ein Sieg wäre dennoch drinnen gewesen, aber in der 2. Halbzeit hat Kühbauer den WAC besser auf uns eingestellt. Wenn uns dafür gegen die Austria 2-3 Spieler mehr zur Verfügung stehen, war es das wert.“

erzgruener: „Von einer guten Halbzeit kann man sich nichts kaufen. Leider wurde wieder das leere Tor nicht getroffen. Schaub ist mir allgemein nicht aktiv genug. Wurmbrand konnte seine Nominierung rechtfertigen. Mit einem spielstärkeren zweiten Stürmer hätte das heute ganz anders aussehen können. Zufrieden darf man nicht sein.“

Gargamel_1899: „Sehr schade, die Früchte hingen heute eigentlich nicht hoch und hätte man im Stehen pflücken können, ist halt blöd wenn man sie versucht im Sitzen zu erreichen.“

URgrüner: „Wir haben die meisten Großchancen aller Bundesligisten, und in 6 Spielen nur 8 Tore erzielt. Hmm.“

nopowertothebauer: „Wurmbrand ein absoluter Lichtblick, den kann mal gerne mal auch so starten lassen. Bisschen Abstimmungsschwierigkeiten gelegentlich, aber das wird zweifellos mit mehr Spielzeit noch.“

Zidane85: „Es gab schon schlimmere Spiele auswärts nach einer Länderspielpause beim WAC.

Das zweite Tor muss man natürlich machen und zweite Halbzeit war schlecht. Bei einem 2:0 durch Schaub wäre es vorbei gewesen. Der hat die Scheiße momentan am Fuß kleben.“

flo_gw: „Es ist schon äußerst ärgerlich, dass man ein souveränes Spiel durch einen derart unkonzentrierten Start in die zweite Spielhälfte aus der Hand gibt und dem Gegner damit irrsinnig in die Karten spielt. Nach dem Ausgleich agierte jeder einzelne Spieler des WAC freilich mit einer breiten Brust, während wir in zahlreichen Situationen viel zu hektisch agierten und überhaupt nicht mehr zu unserem Spiel fanden. Das Auftreten in der ersten Hälfte hat schon sehr viel Spaß gemacht.“

dooku: „Wenn Schaub sich nicht bald erfängt, ist dieser Vierjahresvertrag eine Gemeinheit.“

Varimax: „Für Wurmbrand freut es mich natürlich ganz besonders. Aber hier sieht man schon, dass die aufkommende Kritik an den übertriebenen Transfers nicht ganz unberechtigt sind dürfte. Denn ob er gespielt hätte, wenn Mmaee fit gewesen wäre, darf zumindest bezweifelt werden.“

gloggi99: „Die zweite Halbzeit war wieder ein Rückfall zu alten Mustern. Da ist noch viel Luft nach oben. Kühbauer hat aber auch die richtigen Worte gefunden und die Mannschaft besser auf Rapid eingestellt. Rapid konnte in der ersten Hälfte ungestört von hinten aufbauen, zweite Halbzeit war’s damit vorbei. Speziell Sangare zeigte ungewöhnlich viele Fehlpässe, wie leichte und gefährliche Ballverluste. Ich hoffe, dass bis zum Derby der eine oder andere fit wird. Schaub die letzten 20 Minuten von der Bank bringt zur Zeit wahrscheinlich mehr als von Beginn an. Lang dürfte bei Klauß zur Zeit keine guten Karten haben, ich hoffe der Bua arbeitet jetzt umso härter an sich. Wurmbrand ein Versprechen für die Zukunft, so soll’s sein.“

GRENDEL: „Rapid macht heuer wieder Spaß, vor allem bei Top-Spielen gegen größere Gegner. Auch der Kader ist massiv verbessert gegenüber den Saisonen davor. Aber um uns nach oben zu orientieren fehlt doch noch einiges. Ich würd mich heuer über den 3. Platz freuen, das ist schaffbar und auch einigermaßen realistisch.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.