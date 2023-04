Rapid-Fans: „Diese „Unserie“ an Heim-Derbys muss enden“

Der SK Rapid trifft heute auf die Wiener Austria und möchte der langen Serie an sieglosen Derbys ein Ende setzen. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid trifft heute auf die Wiener Austria und möchte der langen Serie an sieglosen Derbys ein Ende setzen. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmungslage bei den Fans ist und starten mit den Kommentaren der Rapid-Fans. Alle Meldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.

Caspar01: „Puh, der Kader der Austria ist mindestens so stark wie unserer. Auch wenn ich mir sehnlichst einen Sieg wünschen würde, wäre ich mit einem X sehr zufrieden. Gewinnen werden wir das Spiel eher nicht.“

Schwemmlandla3: „Niemals darf man da mit einem X zufrieden sein. Zuhause gegen die Austria ist nach dem Heimspiel gegen Klagenfurt der zweite Pflichtsieg wenn man irgendwas erreichen will in der Meisterschaft. Relativ einfach die Ausgangslage. Muss gewonnen werden.“

Djfun78: „Eine Frage des Willens/Einsatzes. Natürlich können Kleinigkeiten entscheiden aber wichtig ist mit welcher Einstellung die Spieler in die Partie gehen.“

Green_White Anfield Devil: „Dank Kühns Rückkehr doch etwas positiver eingestellt. Erwarten tu ich mir nix (immer noch von der unprofessionellen Arbeitseinstellung vom Away Derby perplex), aber eventuell passiert ja endlich das Wunder.“

Jackson: „Nachdem wir diesmal das erste Mal seit langem nicht Favorit sind, rechne ich mit einem Sieg für uns! Aber ein X wäre auch akzeptabel.“

Ernesto: „Wird ein ganz schwieriges Spiel, aber wir müssen das irgendwie gewinnen. Aber die bisherigen Auftritte gegen die Austria verheißen nichts Gutes. Die sind schon sehr stark aktuell, spätestens unter Wimmer haben die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Aber das ist alles völlig egal, wir müssen uns da Lösungen einfallen lassen und irgendwie die drei Punkte holen. Alles andere ist eigentlich inakzeptabel.“

Chaostheorie: „Diese Unserie an Heim-Derbys muss doch mal enden. Vielleicht hilft es uns auch, dass die Veicherln in der Öffentlichkeit stärker gesehen werden und dieses Mal sogar irgendwie „Favorit“ sind, obwohl sie hinter uns liegen in der Tabelle.“

Don Quixote: „Ist gerade echt nicht einfach einzuordnen wo wir genau stehen. Ich würde sagen an einer Weggabelung. Links Cupsieg und Platz 3 oder 4 in der Liga, rechts Cup-Niederlage und Platz 4 oder 5. Das kommende Derby wird glaube ich ein Schicksalsspiel, das uns enorm viel Selbstvertrauen und Energie bringen könnte und daher muss es einfach gewonnen werden, mit allen nur erdenklichen Mitteln! Und ich glaube das wird uns diesmal auch gelingen. Diesmal haben wir ordentlich Druck, nicht so wie das letzte Mal als wir eigentlich befreit aufspielen konnten und uns das, so blöd es klingt, irgendwie gehemmt hat an unsere Leistungsgrenze zu gehen, gleichzeitig sind wir aber diesmal auch zum ersten Mal seit langem (finde ich zumindest) leichter Außenseiter in diesem Spiel. Wir werden diesmal alles reinhauen, jeder Spieler muss an und über seine Belastungsgrenze gehen, dann wird dieser Fluch nächste Woche gebrochen werden!“

Homegrower: „Ein Derbysieg wird natürlich immer gefordert oder sagen wir erhofft. Dieser Sonntag wäre halt wirklich ein verdammt guter Zeitpunkt, diesen Fluch zuhause endlich zu beenden. Es wird nicht einfach aber es ist auf jeden Fall machbar.“

LiamG: „Derby hin, Fluch her, die Ausgangslage ist eigentlich klar. Wir müssen das Spiel gewinnen. Um Platz 4 zu halten, um nicht komplett nach oben abzureißen und um ein wenig Selbstvertrauen zu tanken. Wie auch immer, ich will eine Rapid sehen die brennt und der man den Siegeswillen von der ersten Sekunde bis zum Abpfiff ansieht. Das hat ganz einfach gefehlt vor ein paar Wochen in Favoriten. Dazu eine verbesserte Chancenauswertung und ich wäre guter Dinge.“

