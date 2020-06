Rapid-Fans: „Doppelter Charaktertest bestanden“

Der SK Rapid verwandelte einen 0:2-Rückstand gegen den SK Sturm nach der Pause in einen 3:2-Sieg, wobei die Fans vor den TV-Apparaten zwei grundverschiedene...

Der SK Rapid verwandelte einen 0:2-Rückstand gegen den SK Sturm nach der Pause in einen 3:2-Sieg, wobei die Fans vor den TV-Apparaten zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen. Wir wollen uns im Austrian Soccer Board umhören, was die Rapid-Anhänger zu der Vorstellung ihrer Mannschaft sagen.

Starostyak: „Vor der Mentalität in Halbzeit 2 ziehe ich meinen imaginären Hut, da war eine andere Mannschaft als in Halbzeit 1 am Platz. Großartig und so wichtig für den Verein! Fantastisches Tor zum 3:2!“

schleicha: „Charaktertest bestanden! Sehr, sehr schön. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber die war stark. Riskant nach hinten, aber viel Druck und große Chancen. Kara könnte wirklich ein Goldgriff werden. Alleine wie er Bälle mittlerweile behauptet und auch im Kurzpassspiel relativ präzise. Wenn der so weiter macht, klopft er an der Startelf.“

schimli: „Man könnte sagen, dass uns in der ersten Halbzeit noch die Salzburg-Partie in den Köpfen steckte, wobei wir auch da führen hätten können. Die Moral, der Kampf und die Leistung in der 2. Halbzeit waren dafür schwer in Ordnung und Rapid-würdig.“

Da Oide Bimbo: „Und plötzlich sind wir Gewinner der Runde. Über drei Dinge kann man sich derzeit als Rapidler freuen: Dass die Rapid-Viertelstunde wieder funktioniert, dass die Jungen richtig Gas geben und dass der Trainer offensichtlich etwas verändern kann, wenn es nicht läuft.“

Schwemmlandla3: „Die zweite Hälfte hatte schon was. Wenn man dann sieht wie schnell es geht mit einfachen Doppelpässen, mit besserer Staffelung, mit aggressivem Zweikampfverhalten und dem unbändigen Willen den freien Raum zu suchen um anspielbar zu sein. Das war teils wieder richtig schön anzusehen. Für die 2. Hälfte möchte ich ein absolutes Pauschallob aussprechen. Erste Hälfte war im Vergleich dazu fast Seniorenfußball, wobei ich sogar sagen muss, dass ich uns verglichen mit Sturm definitiv nicht schlechter gesehen habe, wobei das egal ist, wenn die die Tore machen.“

Stanley-Stiff: „BRAVO! DAS war RAPID in der zweiten Halbzeit! Keine Ahnung welche wunden Punkte da in der Halbzeit angestachelt wurden, aber es waren definitiv die Richtigen! Saustark, als wären die fünf Halbzeiten davor nie passiert… DANKE!“

LaDainian: „Da bekommst du von Salzburg eine Watschn, fängst dir von Sturm zwei Türln in der ersten Halbzeit und drehst die Partie noch in der 90. Minute. Mit dem Foul an Ibrahimoglu und dem Elfmetertor von Schwab durfte man noch auf den Sieg hoffen und dann kam Kara. Spitzenaktion von Greiml, toll weitergeleitet von Schick und bärenstark abgeschlossen von Kara. Ganz, ganz wichtiger Sieg.“

Boidi: „Doppelter Charaktertest bestanden, zuerst das 2:7 und dann das 0:2 weggesteckt. Moralisch ganz stark, die Umstellungen zur Halbzeit von Didi Kühbauer waren Gold wert.“

dan_72: „Was mir sehr gefällt ist, dass es Kühbauer schafft die nachrückenden Talente sehr gut einzubauen. Da braucht keiner Anlaufzeit. Ob Greiml, Velimirovic, Demir oder jetzt Ibrahimoglu – die Spieler sind sehr gut integriert und sehr gut vorbereitet auf die Bundesliga.“

neuland: „Stojkovic muss man hier auch mal loben. Ich finde vor allem seit Corona spielt der richtig, richtig stark.“

bfmv19: „Ich werde nicht wieder in Euphorie verfallen, erste Halbzeit war teilweise richtig schlecht auch wenn wir Torchancen hatten. Zweite Halbzeit hat die Mannschaft tollen Charakter gezeigt Kara mittlerweile richtig gut eingelebt wie der die Bälle behauptet ist echt Klasse dürfte auch ein Mentalitàtsmonster sein.“

steveme: „Was mir so gut gefallen hat ist auch der Zusammenhalt…die Bilder nach Schlusspfiff haben Bände gesprochen. Die Mannschaft funktioniert ohne Wenn und Aber..ich bleib dabei, zwei bis drei Verstärkungen und die Basis ist gelegt auf der man dann aufbauen kann.“

MarkoBB8: „Petrovic war gestern bärenstark, das geht ein wenig unter, aber wie er die Bälle verteilt hat…“

