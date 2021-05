Rapid-Fans: „Ein emotionaler Saisonabschluss“

Der SK Rapid sorgte gestern für einen versöhnlichen Abschluss der Saison und sicherte sich mit einem Sieg gegen den LASK den zweiten Tabellenplatz. Wir...

Der SK Rapid sorgte gestern für einen versöhnlichen Abschluss der Saison und sicherte sich mit einem Sieg gegen den LASK den zweiten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum 3:0-Sieg gegen den LASK sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Spielerisch war das kein Leckerbissen, das Ergebnis passt. Mehr als der Vizetitel ist in Österreich nicht möglich. Und ich befürchte, dass sich da in den kommenden Jahren auch nicht viel ändern wird.“

Ipoua #24: „Saisonausklang mit einem Sieg gegen den LASK zu Hause vor Fans, der uns über die gesamte Spielzeit gesehen zum verdienten Vizemeister macht – es geht eigentlich kaum besser.“

schleicha: „Schöner Saisonabschluss am Ende, auch wenn die erste Halbzeit eher wenig berauschend war, am Ende hochverdient.“

P200E: „Sonni, wenn er bei Interviews das Herz auf der Zunge trägt, dann ist es so schön wie in seinen besten Zeiten, als er mit vollem Herzen seine Knochen für Rapids Erfolge hingehalten hat. Zum Klassiker „europäische Weltklasse“ wohl nun der alltime Rapid-Klassiker „Rapidler bist a Leben lang oder goa ned!“ Danke Sonni, alles Gute, es tut weh, dass deine Zeit nun in der Kampfmannschaft des SK Rapid endet.“

Doena: „Sehr versöhnliches Ende, nach drei Niederlagen in Folge war das sicher kein Selbstläufer. Match kein Leckerbissen, Ergebnis ist aber super und schön den Sonni auch noch einmal zu sehen.“

Fox Mulder: „Bravo Didi, Bravo Mannschaft! Zum zweiten Mal in Folge das Maximum erreicht. Das ist einfach großartig. Jetzt liegt es an Zoki, eine Mannschaft zusammenzustellen, die es in eine Gruppenphase schaffen kann.“

ContractChiller: „Kämpferisch wars top in der zweiten Halbzeit, fussballerisch müssen wir uns noch steigern. Naja, Vizemeister….hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht. Jetzt bitte noch die erste CL-Qualirunde überstehen, dann können wir doch von einer erfolgreichen Saison sprechen. Bin schon sehr gespannt auf den Kader der nächsten Saison.“

b3n0$: „Die Leistungsfeststellungsprüfung zum Saisonausklang also doch bestanden! Wir waren in Summe trotz der drei Pleiten jetzt gegen Ende auch einfach besser als Sturm und als der LASK sowieso.“

Boidi: „Souveräner Sieg wiedermal nichts zugelassen gegen den lask. Ullmann beweist wiederholt, dass der Wechsel ein klarer Aufstieg war. Schuster wieder mit einer Talentprobe. Yussi sehr brav immer abspielbar und auch viele Meter gemacht – detto Taxi.“

Fox Mulder: „Taxi für mich Man of the Match. Unter drei Millionen darf man den nicht ziehen lassen. Er ist viel zu wichtig für die Mannschaft und nach wie vor unser bester Offensivspieler.“

Da Oide Bimbo: „Schön war’s. Besonders als Sonni kurzerhand Dejans Ehrenrunde für sich gekapert hat. Legend! Ich erwarte mir, dass er in einer anderen Funktion bei uns bleibt.“

SandkastenRambo: „Wenn ein Mann mehr Emotionen zeigt als ein ganzes Team das Meister geworden ist, weißt du dass du beim richtigen Verein bist. Danke Mario für deinen Einsatz in unserem Trikot, hast immer alles gegeben und wirst nie vergessen werden.“

steveme: „Was viele dabei vergessen ist, dass das eigentlich die beiden Umbruchsaisonen waren, die fällig waren – durch Corona noch verschärft. Wo wir davor waren brauch ma eh net reden, die Arbeit von Zoki und Didi kann man deshalb gar nicht hoch genug bewerten.“

Hütteldorfer94: „Ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss, der doch für den einen oder anderen Patzer in den letzten Wochen entschädigt.“

Da Oide Bimbo: „Ein schöner und emotionaler Saisonabschluss. Fühlte sich fast wieder normal an. Durchaus möglich, dass wir fünf, sechs oder mehr Spieler nicht mehr sehen werden. Sonni hätte sich genauso eine offizielle Würdigung verdient wie Dejan. Über viele Jahre der personifizierte Rapidgeist. Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Mannschaft.“

bfmv19: „Ich hoffe Sonni bekommt bei uns irgendwo im Verein einen Job er ist einfach eine richtige Legende ein Rapidler durch und durch.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 3:0-Sieg zwischen Rapid und dem LASK.



