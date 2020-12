Rapid-Fans: „Ein sehr wichtiger Sieg zum Jahresende“

Der SK Rapid bestritt das letzte Spiel im Kalenderjahr 2020 erfolgreich und bezwang die Admria mit 1:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans...

Der SK Rapid bestritt das letzte Spiel im Kalenderjahr 2020 erfolgreich und bezwang die Admria mit 1:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem Sieg ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „Die drei Punkte bei der Admira muss man – vor allem in dieser Situation – auch erst einmal einfahren, man kann ja bei Red Bull nachfragen. Ein sehr konzentrierter und fokussierter Auftritt, ähnlich wie in Hartberg, genau so stelle ich mir Rapid auswärts vor. Vorne aktiv, hinten konsequent, auch die – und es waren doch einige – Standards gegen uns gut verteidigt. Einzig die Chancenverwertung hat nicht gepasst, aber in dem wir die drei Punkte eingefahren haben, ist das auch egal. Heben wir uns die Effizienz für Sturm auf, in vier Wochen geht es schon wieder weiter.“

Silva: „Erste Halbzeit war bis zur 30. Minute gut. Danach war das eigentlich sehr wenig gegen einen schwachen Gegner. Ich bin froh, dass die Winterpause da ist, denn gut sind wir nicht drauf.“

Hütteldorfer94: „Natürlich war die Admira extrem schwach. Natürlich hätten wir höher gewinnen müssen. Trotzdem war das heute Balsam auf die geschundene Rapid-Seele. Abgesehen vom Ergebnis ein souveräner Auswärtssieg!“

#17: „Keine Glanzleistung aber unglaublich wichtiger Sieg.“

Schwemmlandla3: „Souveräne Partie wo der Gegner in 90 Minuten nur ein einziges Mal ein bisschen gefährlich wurde. Einzig die Chancenverwertung war ein Manko und hat unnötig etwas Spannung erzeugt. Defensive beginnend von den Offensivspielern bis nach ganz hinten mit einer absolut konzentrierten und guten Leistung. Da hat man das umgesetzt was man sich vorgenommen hat. Hervorheben möchte ich das starke Zentrum mit Schuster und Petrovic. Vor allem Schuster hat mehr als eine Talentprobe abgelegt. Das war ein beherzter, sehr guter Auftritt.“

P200E: „Wichtige drei Punkte, Gottseidank geht man mit einem positiven Erlebnis in die (kurze) Pause. Zu unserem Glück waren beide Teams weit, weit, weit weg von dem was sie jeweils in den letzten Wochen gegen Salzburg gezeigt hatten. Ich hoffe, man kann in der Winterpause, obwohl diese deutlich kürzer ist als sonst, die Strapazen der nur Rapid treffenden Dreifachbelastung die man ja erfolgreich in den letzten zehn Tagen abgeschüttelt hat, abschütteln, und die kurze Zeit reicht auch aus, damit einige der Verletzten wieder an und in die Mannschaft kommen.“

dingo: „Puh, verdienter und extrem wichtiger Sieg aufgrund Halbzeit 1 – in der zweiten Hälfte schlecht gekontert und am Schluss war der Tank schon sehr leer. Winterpause olè.“

Zuckerhut: „Starke 30 Minuten haben zum Arbeitssieg gereicht. Immerhin das Jahr noch positiv abgeschlossen.“

Oldergod: „Wichtiger, gerechter und am Ende ein zu knapper Sieg für Rapid, Gratulation nach diesen letzten Wochen! Rapid hat wie das letzte Spiel gegen die Admira (letztes Jahr) ohne Gegentreffer gewonnen. das gelang zuletzt auch bei einem 0:1 gegen Hartberg im Juni.“

Wuifal: „Herzliche Gratulation an das gesamte Team zum positiven Abschluss dieses komplizierten Jahres! Hoffen wir, dass wir unsere Burschen 2021 wieder live im Stadion nach vorne peitschen dürfen! Auf die Grünen!“

Adversus: „Schön für Gartler, dass er endlich mal zu Null spielen konnte.“

Da Oide Bimbo: „Berauschend war es nicht, aber immerhin ein halbwegs sicherer Sieg in einem sehr harten Spiel, Kara wird das bestätigen. Am meisten freut mich das Comeback von Petrovic. Seine Leistung zeigt, wie schmerzlich er und Dejan 1 uns abgegangen sind. Jetzt in der Weihnachtspause bitte gut ausruhen und dann nächstes Jahr die alte Form wiederfinden. Frohe Weihnachten.“

hooluna: „Glanzloser sehr wichtiger Sieg gegen Lieblingsgegner Admira. Petrovic der Mann der Stunde.“

Hütteldorfer94: „Wir haben im Jahr 2020 nochmal ein Match gewonnen. Wer hätte das gedacht? Auch wenn es „nur“ die Admira war und wir deutlich höher hätten gewinnen müssen, war dieser Sieg für die Moral der Mannschaft immens wichtig und gibt Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist.“

Flo14: „Höchste Zeit für die Winterpause. Spiel ziemlich schwach von uns. Gut, dass die Admira harmlos war.“

filippinho: „Petrovics Comeback von Beginn an macht Mut, der war heute richtig stark. In der 1. Halbzeit haben wir klar dominiert und hätten mehr Tore machen müssen. In der 2. Halbzeit sind dann wohl auch die Kräfte ausgegangen – gut, dass die Winterpause kommt. Für die Psyche und die Stimmung in der Mannschaft jedenfalls ein sehr wichtiger, doch noch versöhnlicher Abschluss der Herbstsaison.“

qlias: „Aufgrund des knappen Spielstands doch eher ein Zittersieg. Geht aber in Ordnung so. Zu null tut gut.“

ton1z: „Kein Standardtor bekommen und zu null gespielt -> ein Weihnachtswunder!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:0-Sieg des SK Rapid gegen die Admira.

