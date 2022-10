Rapid-Fans: „Ein wenig Selbstvertrauen vor dem Derby geholt“

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 5:0 und setzte damit vor dem Derby ein Ausrufezeichen. In der ersten Halbzeit...

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 5:0 und setzte damit vor dem Derby ein Ausrufezeichen. In der ersten Halbzeit sah es allerdings nicht nach dem Kantersieg aus, denn spielerisch lief es bis zu einer Systemumstellung, die aufgrund von einer Verletzung von Max Hofmann zustande kam, alles andere als rund. Was sagen die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit endlich effizient agierte? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

grubi87: „Zweite Halbzeit deutlich verbessert, wenn auch nicht alles gut war. Koscelník für mich Man of the match – sehr starke Leistung.“

irgendeiner: „Heute kann man nach dem Sieg nicht nur erleichtert, sondern aufgrund des Ergebnisses und der letzten halben Stunde durchaus auch ein klein wenig zufrieden sein.“

Glaukom2: „Bis Minute 45 wieder ein Hundskick vom Allerfeinsten. Dann mit 1:0 in die Halbzeitpause. Es hätte eigentlich 2:0 stehen müssen, da Kühn kläglich scheiterte. Hälfte zwei war dann etwas besser. Die vier Tore in Halbzeit zwei verzerren die Leistung die Rapid erbrachte. Trotzdem – fünf Tore muss man erst einmal machen. Ich freue mich über das Ergebnis, über die Leistung bin ich nicht gerade amüsiert. Dieses Ergebnis ist eine Motivationsspritze für das Derby und wichtig für das gesamte Umfeld.“

Lucifer: „Selbstvertrauen geholt, spielerisch weiter sehr ausbaufähig, aber es bleiben drei sehr wichtige Punkte.“

#17: „Nach der schlechten Leistung gegen den WAC und dem schnellen Gegentor gegen Salzburg hätte man komplett auseinanderbrechen können. Das war ein potenzieller „Breaking Point“, der dann wohl auch das Aus für Feldhofer bedeuten hätte können. Eigentlich war alles aufgelegt, um in den Abstiegskampf abzurutschen. Eine Mannschaft, die mit dem Trainer nicht kann, wie hier oft unterstellt wird, wäre nie so zurückgekommen und hätte heute dann auch nicht 5:0 gewonnen. Man darf auch nicht den Fehler machen, und einfach jeden Punktgewinn, bei dem man nicht attraktiv spielte, als unverdient oder super schlecht bewerten. Klar ist es nicht zufriedenstellend, weil es nicht unser Anspruch ist. Aber in der Regel bist du die bessere Mannschaft, wenn du ein Spiel gewinnst. Das war auch heute der Fall. Klar war es nicht schön, aber man war besser als der Gegner und darauf kommt es an. Nimmt man die Ergebnisse in der Liga her, ist noch sehr viel Luft nach unten, aber natürlich auch nach oben. Momentan bewegt man sich eher nach oben als unten.“

Oldergod: „Die zweite Halbzeit war dann doch gut. Sehr gut waren natürlich die vier Tore, aber wirklich sehr gut gespielt hat man nicht, sondern nur effizient gewesen. Die erste Halbzeit war eine Frechheit, nach dem Wechsel von Grüll wurde es aber besser. Freue mich über den Sieg, ich freue mich über die fünf Tore! Diese bedeuten den ersten Kantersieg auswärts seit dem 04.04.2021 gegen den WAC. Danke Rapid!“

Wanky: „Darf man nicht überbewerten natürlich, aber vielleicht war diese zweite Halbzeit genau dieser aufgegangene Knopf, den wir herbeisehnen. Balsam für die Seele, auch wenn natürlich jetzt nicht plötzlich wieder alles ok ist. Aber erster wichtiger Kantersieg der Saison – rechtzeitig vor dem Derby. Man kann es oft nicht glauben wie sehr Fußball Kopfsache sein kann. Bin gespannt.“

LaDainian: „Schön, wenn man auswärts gewinnt und dabei fünf Tore schießt. So gut dieser Sieg tun mag, so wichtig diese fünf Tore sein mögen, dieses Spiel ist dermaßen zerfahren, ideenlos und nicht zum Ansehen, das ist furchtbar. Wenn wir dank der beiden Wattener und Burgstaller nicht vor der Pause in Führung gehen, holen wir dort keine drei Punkte. Irrsinn so ein Auftritt mit 40% Ballbesitz… gegen Wattens, die erst nach dem dritten Tor komplett zerfallen sind.“

mclausky: „Also ich freu mich heute einfach über einen herrlichen 5:0 Sieg auswärts. Das hats ja schon lange nicht mehr gegeben. Ich hoffe auf den Turnaround. Mit oder ohne Ferdl. Rapid ist wichtiger als der Trainer.“

AntiPessimist: „Der Ausfall von Hofmann hat Feldhofer ungewollt zu einem Systemwechsel gezwungen mit dem Wattens nicht umgehen konnte. Denn ab dem Zeitpunkt, gepaart mit dem glücklichen Führungstreffer, hat sich die WSG schwerer getan. Weiß nicht ob das Ergebnis ohne dem Ausfall so zustande gekommen wäre. All in all: Top-Ergebnis bei überschaubarer Leistung, vor allem in Halbzeit 1.“

Stanley-Stiff: „Nach sehr schwachen 30 Minuten sehr ordentlich. Das bereitet durchaus Freude! Stark auch von Feldhofer, dass er sich mit Grüll die offensivere Umstellung getraut hat, das hat uns sehr gutgetan. Koscelnik – heute MOTM – wird immer besser, Sole und Querfeld funktioniert da hinten, Kerschbaum und Pejic finden auch langsam rein, die Offensiven treffen und haben dann auch weiter auf den Endzweck gespielt. Für heute ist mein Rapid-Herz befriedigt und befriedet. Vielen Dank dafür und jetzt mit breiter Brust ins Derby!“

