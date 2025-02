Rapid-Fans: „Eine absolut richtungsweisende Partie!“

Der SK Rapid startet mit einem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC ins Bundesliga-Frühjahr. Nach einem sehr aktiven Transferwinter wollen die Hütteldorfer in der Tabelle...

Der SK Rapid startet mit einem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC ins Bundesliga-Frühjahr. Nach einem sehr aktiven Transferwinter wollen die Hütteldorfer in der Tabelle nochmal angreifen. Die Erwartungen der Fans haben wir aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Wachtelmeister: „Mit einem Sieg könnte man Platz 3 absichern und nach oben hin angreifen, wird gleich das erste richtungsweisende Spiel.“

Hiasl99: „Ein Sieg wär unheimlich wichtig, wenn man irgendwie den Anschluss halten will. Die ersten beiden Spiele haben es in sich und werden die Marschrichtung für den Rest der Saison vorgeben. Wär gelogen, wenn ich nicht sagen würd, dass ich leicht nervös bin.“

Phisch1981: „Wichtig gegen den WAC wird wieder sein, dass die Mannschaft mit uns (!!!) dem Gegner von Minute 1 an zeigt, wer hier das Spiel macht. Ich denke aufstellungsmäßig wird es keine großen Überraschungen geben, in der Innenverteidigung wird Schöller auflaufen, was ich sehr befürworte. Schaub wird wohl auf der Bank sein, Jansson ist gesetzt, ganz vorne Beljo und Wurmbrand. Einfach Fußball „spielen“, „fighten“ und „kompromisslos“ die eigenen Stärken forcieren. Dann kann nix schief gehen.“

Jackson: „Die Partie wird richtungsweisend fürs Frühjahr. Bei einem Sieg sind wir im Kampf um den Titel dabei, verlieren wir, wirds eher der Kampf ums obere Playoff. Viel Potential für Frust und Euphorie also.“

Sterz: „Für mich ist dieses Spiel ein Pflichtdreier, wenn man sich weiterhin ganz oben festbeißen will. Ein Sieg kann für das Selbstvertrauen nicht schaden, vor allem in Hinblick auf das anstehende Derby.“

Gargamel_1899: „Bin gespannt welche Lösungen wir gegen die Kärntner parat haben. Sehe sie nicht als zu große Hürde, jedoch gilt es konzentriert aufzutreten, sonst fängst dir in Null Komma Nix einen Konter ein. Bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen werden.“

Grüner-Wiener: „Drei Wünsche: Ein Sieg, keine Verletzten und keine Gesperrten. Wie wir gewinnen ist mir relativ wurscht.“

Stehplatzschwein: „Die Top-Elf ist aktuell klar mit Seidl/Jansson und Beljo/Wurmbrand. Wenn Wurmbrand ausgewechselt/rausrotiert werden muss, muss man neu entscheiden, dann gibt’s mehrere Varianten (auch mit Jansson) ganz vorne bzw. ist’s wohl auch ein bisschen vom Gegner/Taktik abhängig.“

Mecki: „Ich rechne mal mit Schaub von Beginn und Wurmbrand von der Bank. Hoffentlich wird Bischof fit (denke Kara wird noch nicht im Kader sein), sonst gehen uns die offensiven Alternativen ziemlich aus auf der Bank.“

MarkoBB8: „Die ersten Spiele sind meist die schwersten, sofern alle fit sind, sollte der WAC keinen Stolperstein darstellen dürfen, auch wenn’s keine leichte Partie wird. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der auf seine Konterchance warten wird. Könnte ein mühsames Geduldsspiel werden, hoffe auf ein frühes Tor um gleich Ruhe in unser Spiel zu bringen. Der Didi wird sich aber auch einen Plan gegen uns ausgedacht haben.“

schleicha: „Mir ehrlich gesagt wurscht wie viele dabei sind am Wochenende – ich kann es jedenfalls kaum erwarten. Und diejenigen, die da sein werden, werden umso mehr Motivation an den Tag legen. Hoffe auf ein gutes Spiel mit einer siegreichen Rapid. Wäre wichtig für einen guten Start. 3 Siege in den ersten 3 spielen und wir sind voll dabei. Aber dazu müssen wir jedes Spiel voll da sein.“

SCR1978: „Ich freu mich schon riesig auf die letzten Partien bis zur Teilung – und bin bis auf das FAK-Spiel auch in Linz und Hartberg vor Ort die Mannschaft zu unterstützen. Also auch an jene die noch überlegen – gebt’s euch einen Ruck und kommt’s heute ins Stadion – die Mannschaft braucht unsere Stimmen – wir „müssen“ gewinnen, damit wir gestärkt ins Derby gehen nächste Woche und den Tangentenböschler zeigen, wer die Nummer 1 von Wien ist. Irgendwie habe ich heuer ein sehr gutes Gefühlt, auch mein Bekannter, der schon seit Jahrzehnten ins Stadion geht, meint heuer: es ist was möglich – die Mannschaft ist geeint – wir spielen vorne mit, Salzburg ist keine Dominanz mehr, Sturm in Reichweite.“

miffy23: „Ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Gradmesser und eine Schnittpartie, Chance, sich vom direkten Verfolger in der Tabelle abzusetzen, nach oben Kontakt zu halten, und die „Pflichtpunkte“ einzufahren. Es geht heiß los, mit dieser Partie und gleich darauf dem Derby, da könnte auf Platz 2 aufgeschlossen werden – oder direkt in den Cut zum oberen Playoff zurückgefallen werden.“

ImmerWiederRapidWien: „Vorfreude aufs Match steigt, bin schon gespannt, wie wir uns präsentieren. In der Aufstellung gibt es meiner Meinung nach im Grunde zwei Fragen: 1. Cvetković oder Schöller? Ich rechne damit, dass Cvele noch nicht zu 100% fit sein wird und daher Schöller spielt. Und 2.: Wer aus Schaub, Wurmbrand und Jansson bleibt draußen. Da rechne ich mit Schaub in der Startelf, bei Jansson und Wurmbrand schwer zu sagen, aber Tendenz zu Jansson. Und dann stellt sich noch die Frage, wer auf der Bank sitzen wird. Von den Neuen ist nur Kara möglich und da wir offensiv gerade nicht so viele Optionen haben sonst, rechne ich mit ihm auf der Bank.“

