Rapid-Fans: „Eine der besten Leistungen gegen Hartberg“

Der SK Rapid gewann das Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg mit 5:1 und rutschte nach diesem Sieg wieder ins obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagte, die insbesondere in der zweiten Halbzeit phasenweise sehr schön nach vorne spielte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valery: „Starkes Spiel von uns, das war enorm wichtig; Burgstaller „Man of the match“.

Longitudinal: „Der Pflichtsieg ist geschafft, die ersten 30 Minuten hat Knasi gespielt und ist gerannt wie schon lange nicht; Burgstaller hat einfach Klasse; bin froh, dass Kühn wieder da ist; zu tun gibt es genug, auch im Winter.“

Lichtgestalt: „In dieser Höhe verdient. Ganz wichtige drei Punkte!“

Chrisu73: „Das muss der berühmte Befreiungsschlag sein!“

Zuckerhut: „Stark angefangen, dann etwas Mühe. Mit starker zweiter Halbzeit sehr verdient gewonnen. Leistung aber bitte bestätigen und nächste Mal Zimmermann für den Elfergott.“

LiamG: „Pflichtsieg gegen den Letzten der Liga und damit momentan nicht im Abstiegskampf, aber dafür irgendwie im oberen Playoff. Schau ma mal.“

schleicha: „Top – wohl eine der besten Leistungen gegen Hartberg seit sie in der Liga sind. Und siehe da, Rapid kann auch mehr als ein Tor schießen.“

Fox Mulder: „Ich würde Dibon noch nicht abschreiben, so schlecht war das heute nicht. Dem fehlt einfach die Spielpraxis auf diesem Niveau. Ich bin mir sicher, Zoki sieht das auch so.“

Oldergod: „Spiele und Tore gegen Hartberg sind immer kurios, auch heute wieder. Zuerst das Ferserltor von Burgi, dann aber die zweite Halbzeit. Das Tor von Grüll, das aufgrund fehlender Torlinientechnik nicht aufgelöst werden kann. Der Elfer, der meiner Meinung nach keiner war und dann dessen Wiederholung. Zwei verschossene Tore und ein ungewollter Assist von Druijf dann noch drauf.“

Gascoigne: „Mehr noch als der deutliche Sieg freut mich, dass Nico Kühn wieder da ist. Er ist so wichtig für uns, und ein Mörderkicker!“

Zidane85: „Ferdy muss man aufbauen. Elfmeter braucht er keine mehr schießen. Aber sonst ist er einer der wenigen Spieler die Pässe und auch sonst mit Hirn spielen. Das fehlt uns eh.“

dermax: „Ferdy kann man nicht viel vorwerfen. Der erste war nicht so schlecht geschossen, da hat Swete gut gehalten. Dass er dann nochmal aufs gleiche Eck schießt, kann man ihm auch nicht übel nehmen so wieder Kommentator getan hat. Der Zweite war halt schlecht geschossen, da wollt er wohl zu genau an die Stange.“

Hugo_Maradona: „Jegliche Häme dem Ferdy gegenüber ist komplett daneben! Der gibt in jedem Spiel alles und war heute aufgrund der Verunsicherung nicht am Punkt. Er ist ein richtig Guter, und ein 100%iger Rapidler! Mit der nötigen Sicherheit und einer funktionierenden Mannschaft wird er uns extrem viel Freude bereiten!“

Lucifer: „Kühn im Spiel und schon sieht man so etwas wie Fußball am Platz, aber lasset uns nicht meckern, bis auf den Aussetzer beim Gegentreffer war’s in Ordnung worauf man im Endeffekt aufbauen kann. Am Ende zählt nichts mehr als die 3 Punkte und das bis zur Winterpause!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:1-Sieg des SK Rapid gegen den TSV Hartberg.

