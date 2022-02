Rapid-Fans: „Eine Leistung wie gegen Vitesse wird auch gegen Wattens nicht reichen“

Der SK Rapid trifft heute auf die WSG Tirol, bevor es im letzten Meisterschaftsspiel des Grunddurchgangs gegen Austria Klagenfurt geht. Die Grün-Weißen brauchen aus...

Der SK Rapid trifft heute auf die WSG Tirol, bevor es im letzten Meisterschaftsspiel des Grunddurchgangs gegen Austria Klagenfurt geht. Die Grün-Weißen brauchen aus den beiden Spielen sechs Punkte, wollen sie ins obere Playoff aufsteigen. Wir wollen uns ansehen ob die Fans an einen Auswärtssieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fabi_rw: „. Das müssen wir gewinnen, da gibt´s keine Ausreden. Auch noch im letzten verbleibenden Wettbewerb alle zu enttäuschen wäre ein absoluter Wahnsinn. Alles andere als drei Punkte wären eine weitere Enttäuschung.“

Zuckerhut: „Erwarte ein Unentschieden, natürlich mit einer Führung die verspielt wird.“

weizi72: „Da wir auswärts so traumhaft auftreten, würde es mich schon sehr überraschen, wenn wir in Tirol gewinnen würden, aber vielleicht gelingt uns ja der zweite Auswärtssieg in dieser Bundesligasaison.“

Exilgrüner: „Es wird der typische Kick nach einem EC-Abend. Wir alle wissen, was das bedeutet.“

Wir sind ja nicht zum Spaß hier: „Dem Ausscheiden mit Ansage folgt der Kick gegen den Abstieg. Der Wechsel des Trainers wird wohl bei so manchem die Hoffnung geschürt haben. Aber hey, die Kicker sind dieselben.“

Juli93scr: „Man kann nur hoffen, dass man es irgendwie ins obere Playoff schafft. Ab Sommer zählt es dann für mich. Nachdem einige Verträge auslaufen muss man den Kader verbessen bzw. die richtigen Spieler für das System für Feldhofer holen.“

goebi: „Am Sonntag ist der Traum vom oberen Playoff ausgeträumt, dann wird uns wieder erzählt, dass wir das übers untere Playoff schaffen international zu spielen, wo man dann im Playoff gegen Hartberg ausscheidet und Zoki kann für die nächste Saison weiterwurschteln.“

Rapidler_1899: „Vielleicht tut uns ja wieder ein Jahr im unteren Playoff und das Verpassen eines internationalen Startplatzes gut, weil dann kann sich niemand über die böse Doppel/Dreifachbelastung aufregen.“

damich: „Mein Wunsch für das Spiel ist ganz klar ein 4-2-3-1 mit Wimmer und Moormann als Innenverteidiger, Aiwu im defensiven Mittelfeld gemeinsam mit Ljubicic oder Grahovac (denke aber, dass Petrovic beginnen wird). Ich könnte mir auch eine Startelf ohne Grüll vorstellen, hört sich zwar blöd an, aber einer der Hauptkonzepte gegen uns ist das Ausschalten von Grüll, wenn man ihn erst im Laufe des Spiels bringt ist das schwerer für den Gegner, weil es dann Umstellungen während dem spiel benötigt.“

SCR1978: „Wenn wir so wie gegen Vitesse spielen, gibts dort am Sonntag nichts zu holen, das ist fix.“

Waldratte: „Das wird ein Charaktertest für die Truppe – ja ich weiß, das wäre Hartberg auch schon gewesen. Aber ins obere Playoff zu kommen, muss wirklich der Minimalanspruch sein.“

