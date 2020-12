Rapid-Fans: „Einmal noch Kräfte bündeln“

Die letzten Wochen zeigte sich beim SK Rapid ein stätiger Abwärtstrend und der Verein verlor nicht nur in der Meisterschaft gegen die WSG Tirol,...

Die letzten Wochen zeigte sich beim SK Rapid ein stätiger Abwärtstrend und der Verein verlor nicht nur in der Meisterschaft gegen die WSG Tirol, sondern schied auch aus dem Cup und der Europa League aus. Zum Abschluss der Kalenderjahrs wartet das Spiel gegen die Admira auf die Hütteldorfer. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Mit den Defensivleistungen der letzten Wochen kassiert man sicher ein paar Gegentore. Mindestens eines wird aus einem Standard entstehen.“

Gunner: „Bitte irgendwie gewinnen. Dann wäre man in der Liga trotz der furchtbaren letzten Wochen ganz gut im Soll und könnte etwas Druck aus der ganzen Situation nehmen. Überraschen würde mich eine Niederlage aber leider nicht wirklich.“

flanders: „Bei uns ist die Luft draußen. Ich rechne maximal mit einem X.“

jungerMann: „LEUTE! Es sind 11 Runden gespielt- gegen jeden Gegner exakt einmal. Zeit für ein Fazit. Wir liegen vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Wals, nur zwei hinter dem sehr starken LASK – und 11 Punkte vor der Wiener „Konkurrenz“. Ja, die letzten Spiele waren indiskutabel. Ja, die Kurve zeigt nach unten. Ja, die Ansprüche von Rapid sind höher. Ja, Didis Spielphilosophie ist streitbar. Aber OIDA: Wir haben mit Schwab und Murg zwei enorm (!) wichtige Stützen verloren und mit Ritzmaier nur so halb nachbesetzt. Mit der Verletzung von Ljubicic (und Petrovic) fehlt uns im Mittelfeld extrem viel. Das kann man ohne Geld halt nicht -mir nichts, dir nichts- nachbesetzen. – und trotzdem: Wir machen uns momentan NULL Gedanken über das obere bzw. untere Playoff, weil wir wieder so stabil sind. Mehr geht im Moment halt vielleicht einfach nicht. Zum Admira-Spiel: Natürlich werden wir das gewinnen. Wir spielen gegen den Tabellenletzten.“

LaDainian: „100 pro verlieren wir diese Partie. Das war es für dieses Jahr – die Mannschaft ist leer und ich bin es auch. Ich lasse diese Partie über mich ergehen wie die Mannschaft.“

Hütteldorfer94: „Trotz allem sind drei Punkte gegen die Admira ein Muss. Wenn wir selbst gegen die Südstädter nicht mehr gewinnen, dann gibt es im österreichischen Profifußball wohl kaum noch eine Mannschaft, die wir derzeit schlagen können.“

Dipar: „Ich erwarte mir eine couragierte Rapid-Mannschaft, einfach aus Trotz und Überzeugung, es besser zu können, als in den letzten Wochen gezeigt. Zu hoffen bleibt nur, dass man sich nicht gleich wieder Tore fängt. Ich denke, dass die Admira wohl frohen Mutes gegen die gescholtene Rapid-Elf antreten wird. Könnt ein abwechslungsreiches Spiel werden. Deppert find ich, dass Rapid schon am Samstag ran muss und nicht bis Sonntag Zeit zum Regenerieren hat.“

Indurus: „Natürlich war das in Salzburg gezeigte viel zu wenig, keine Frage. Dennoch ist in Wahrheit nicht viel passiert, das Ausscheiden war im Grunde eingeplant. Und selbst wenn wir die Sensation geschafft hätten, wäre der Cup-Titel immer noch in weiter Ferne. So gesehen ist der messbare Schaden überschaubar. Umso wichtiger wäre etwas Positives in die Pause mitzunehmen. Das würde wohl die Moral und Motivation für die Vorbereitung erheblich steigern und uns helfen schneller wieder zurück in die Spur finden, in der wir uns gefühlt irgendwie schon befunden haben, bis dann plötzlich der Faden gerissen ist. Das soll jetzt keine Verblendung der durchaus vorhandenen Missstände sein, aber wir haben dann ausgiebig Zeit zum Diskutieren, Zerfleischen und Wunden lecken. Auch wenn´s schwer ist und alle schon anzipft. Einmal noch Kräfte bündeln um dann in Ruhe neu zu bewerten. Wir müssen da jetzt dranbleiben. Kein EC-Platz heuer wäre eine Katastrophe.“

