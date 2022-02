Rapid-Fans: „Endlich wieder ein Europacup-Flutlicht-Fight“

Der SK Rapid trifft heute in der Zwischenrunde der Europa Conference League auf Vitesse Arnheim und hofft auf den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2022....

Hütteldorfer94: „Ein Sieg gegen Arnheim würde der Mannschaft und ihrem Selbstvertrauen natürlich massiv helfen. Dass sie das schaffen kann, davon bin ich überzeugt. Ob sie es tatsächlich schafft, dahinter setzte ich ein Fragezeichen. Spielerisch wird man jedenfalls mehr auf den Platz bringen müssen als gegen RBS.“

schleicha: „Bin schon sehr gespannt auf Donnerstag. Europacup im Frühjahr ist einfach was ganz Besonderes. Wenn Vitesse auch gegen uns so spielt wie zuletzt in der Eredivisie rechne ich uns eigentlich sogar sehr gute Chancen aus. Dieses Pressing spielen bei uns in der Liga manche schon seit Jahren und vor allem RB mit ziemlicher Sicherheit auch besser. Da traue ich uns schon zu diese Räume zu nützen. Zu blöden Spielereien wie gegen Hartberg sollten wir uns aber nicht hinreißen lassen, sondern eben zur Not die Frucht aus dem Gefahrenbereich entfernen.“

Pivarnik: „Ich hoffe Feldhofer macht das taktisch gegen Arnheim gut. Hat ja gegen Salzburg schon ganz gut ausgesehen. Und Genk war überhaupt super. Auswärtstorregel gibts auch nicht mehr, da kann man voll angreifen. Das wäre so wichtig mit einem guten Ergebnis gleich alles klarzumachen.“

valderama: „Da meine Rapid-Libido stark ausgeprägt ist, werde ich heute mit einem Füllhorn vollgepackt mit Optimismus ins Estadio West tänzeln und gemeinsam mit etlichen tausend anderen Grünen unsere Burschen nach vorne peitschen, um den Käseliebhabern die Holzpantoffeln von den Füßen zu ziehen.“

orßit: „Ich hoffe wir können den ersten Sieg einfahren. Vitesse ist ebenfalls nicht in Topform, haben die letzten vier Spiele verloren und gegen Ajax und PSV sogar eine 0:5-Abfuhr kassiert! Die müssen wir einfach schlagen! € 900,000 gibts übrigens für den Einzug ins Achtelfinale!“

sulza: „Trauen darf man dem Braten nicht. Zu oft wurden scheinbar tote Gegner wiederbelebt.“

Da Oide Bimbo: „Mir eigentlich völlig wurscht, ob die Vorzeichen gut oder schlecht stehen, Europacup-Flutlicht-Fight mit Fans und Stimmung nach einem öden Winter. Was braucht man mehr? Auf ins Stadion, hopp auf, Hütteldorf.“

Fox Mulder: „Die Form von Vitesse ist zweitrangig. Es ist ja nicht so, dass wir im Moment gut drauf wären. Wichtig wird sein, dass wir 90 Minuten Feldhofers Spielidee auf den Platz bekommen.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Ich dachte echt nach dem erkämpften Aufstieg in Genk, dass im gesamten Verein alle geil auf das Spiel sind. Wurscht welche Regeln gerade gelten ob 2G, Maske oder nur 50% Zuschauerauslastung – ich war mir sicher es gibt einen Run auf die Tickets. Umso enttäuschender ist das anscheinend herrschende Desinteresse. Heute vor drei Jahren volles Haus mit Ganzstadionchoreo gegen die Interisti. Vor sechs Jahren um die 40.000 Fans trotz 0:6 Hinspiel-Debakel gegen Valencia. Und jetzt? Ja Maske orsch, Frühjahrsstart orsch, Transferzeit für viele orsch, seit zwei Jahren Pandemie orsch, kein koordinierter Support is orsch –> aber RAPID in einem EC-KO Spiel im Frühjahr. Größer gehts für mich nicht. Ich hoff es werden noch paar Tickets verkauft. Vielleicht helfen uns ja die 18 Grad am Donnerstag.“

chris843: „Ich bin auf den heutigen Abend gespannt. Das kann beinahe alles werden. Aber vielleicht beschenkt uns Rapid mal wieder mit einem dieser magischen Abende unter Flutlicht, wo das scheinbar Unmögliche möglich wird, die europäische Weltklasse ausgepackt wird, Heldengeschichten geschrieben werden.“

SCR1978: „Knasi wird heute wieder einen Schlenzer auspacken und Ferdi sein erstes Tor für Grün-Weiß machen, alles gut.“

