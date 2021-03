Rapid-Fans: „Endlich wieder ein souveräner Sieg“

Der SK Rapid gewann gestern klar mit 4:0 gegen den TSV Hartberg. Ercan Kara schnürte einen Doppelpack und die eingewechselten Knasmüllner und Alar machten...

Der SK Rapid gewann gestern klar mit 4:0 gegen den TSV Hartberg. Ercan Kara schnürte einen Doppelpack und die eingewechselten Knasmüllner und Alar machten mit ihren Treffern alles klar. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

derfalke35: „Ich freu mich sehr übers Tor vom Deni, Barac legt einen Einsatz an den Tag, da brauch ich bezüglich Vertragsverlängerung nicht lange nachdenken, solche Spieler haben wir uns vor einigen Jahren sehnlichst gewünscht. Generell war es eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung und schon ein überzeugender Auftritt gegen Hartberger, gegen welche wir uns ja bekanntlich (zuhause) schwertun.“

pironi: „Nachdem wir gegen zwei kleine Vereine, sprich Austria und Altach, unnötig Punkte liegengelassen haben, bin ich heute sehr zufrieden. Das letzte Spiel gegen Hartberg im Weststadion haben wir ja 0:1 verloren. Aufgrund der zweiten Hälfte auch in dieser Höhe verdient.“

Da Oide Bimbo: „In der zweiten Hälfte mehr Druck, ein Kara, der wieder in Form kommt, eine gute Defensive mit Barac und Stojko, vieles ist sehr gut gelaufen für uns. Aber die Story des Spiels ist Deni Alars Tor. Das hat sicher sehr viele Rapidler gefreut, ein sentimentaler Höhepunkt, und warum sollte es keinen Spätfrühling für einen sehr verdienten Spieler geben? Wie man sieht, kann er es noch.“

patierich: „Endlich wieder ein souveräner Sieg. Trotzdem tuts mir im Herzen weh, dass das Stadion leer ist.“

schleicha: „Souveräne Leistung und ungefährdeter Sieg. Wie auch schon gegen die Austria, Altach oder Ried hatte ich auch diesmal das Gefühl, dass wir das mit der Zeit hinbiegen. Zwei Mal ist es uns nicht gelungen – gegen Ried sehr spät und heute haben wir dafür mit einem früheren Tor alles in die Wege geleitet. Für Alar war das Tor heute sehr schön. Jetzt heißt es dann gegen die WSG auswärts das Hinspiel auszugleichen und mit einem guten Ergebnis ins obere Playoff starten. Das ist gleich ein richtig guter Test fürs obere Playoff.“

Astoria: „Bravo, besonders freut es mich für Deni. Hoffentlich war es das Erfolgserlebnis was er gebraucht hat, und wir sehen ihn wieder öfters!“

flo_gw: „Über die gesamte Spieldauer gesehen war es heute ein überzeugender Auftritt sowie ein verdienter, erster Bundesligaheimsieg gegen Hartberg. Defensiv sind wir einmal mehr über weite Strecken bombensicher aufgetreten und bei einem Endergebnis von 4:0 kann man es sich auch erlauben, die eine oder andere Gelegenheit auszulassen.“

Hütteldorfer94: „Endlich mal wieder ein deutlicher Sieg gegen einen „kleinen“ Gegner. Barac ist der Wahnsinn. Gratulation an Deni.“

Zuckerhut: „Nach den letzten mauen Wochen endlich wieder ein klarer Sieg. Austria im unteren Playoff verschönt den Sonntag weiter.“

ContractChiller: „Gutes Spiel von uns und in der Höhe auch verdient. Freu mich extrem fürn Deni, dachte nicht, dass wir ihn noch in einem Bundesliga-Spiel zu Gesicht bekommen. Ich bin ja ein Taxi-Fan, aber Knasi zeigt eigentlich seit langem das er sich die Startelf verdient hätte. Hinten heute alle Top, trotz der oder anderen Hartberger-Chance. Barac vermutlich Man of the match, mehrmals super Einsatz von ihm. Schöner Sieg.“

LaDainian: „Am Anfang schwere Kost, dafür gab es nach dem Dosenöffner die feel-good-Kost. Verdienter Sieg nachdem man endlich die Chancen welche man vorgefunden auch genutzt hat.“

steveme: „Wir waren im offenen Spiel nicht besser oder schlechter wie die Spiele davor. Heute haben wir die Tore gemacht, man hatte auch immer das Gefühl, dass sie es heute auch erzwingen werden. Der Kader ist in einem Topzustand, der Zusammenhalt einfach bemerkenswert. Die letzten Ergebnisse haben die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt anstatt dass sich Unsicherheit breitgemacht hätte. Einige waren richtig zornig, wie Kara, sehr gute Reaktion. Die Saison ist intensiver wie sonst. Wir werden den ganzen Kader brauchen. Wenn jeder brennheiss ist und unzufrieden ist, weil er nicht spielt oder trifft und gleichzeitig eine Kameradschaft vorhanden ist…was will man mehr. Keiner fällt mehr ab, auch Ritzmaier ist jetzt dabei, in den Zweikämpfen und läuferisch stark verbessert. Das obere Playoff kann kommen.“

Oldergod: „Bis zur Führung war es ein zähes Spiel, am Ende ein Fußballfest. Es hat Spaß gemacht, Danke Rapid! Und danke für den ersten Liga-Heimsieg gegen Hartberg.“

Fox Mulder: „Ich hoffe das klare Ergebnis gibt der Mannschaft wieder mehr Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit im Spiel. Schön zum Anschauen waren die letzten Partien ja nicht gerade.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 4:0-Sieg des SK Rapid gegen den TSV Hartberg.

