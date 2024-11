Rapid-Fans: „Es gibt nur eine Antwort auf das Cup-Aus“

Der SK Rapid trifft nach dem enttäuschenden Cup-Aus gegen den SV Stripfing heute auf den SK Sturm Graz, der die Tabelle der österreichischen Bundesliga...

Stehplatzschwein: „Es gibt doch ein glasklares Bild in dieser Saison: Wir haben (teils arge) Probleme gegen Kleine und sind extrem gut gegen nominell starke Teams, die uns Platz geben. Selbst nach dem starken August (gegen vorwiegend gute Teams) hatten wir Anfang Oktober in einer eigentlich schwachen Phase die starke Partie in Istanbul drin. So wird es auch am Samstag sein – völlig egal, was paar Tage davor war. 2:1-Sieg!“

Indurus: „Wäre eine super Gelegenheit, über das Loch drüberzuspringen, das wir gegen Stripfing ausgegraben haben. Wenn wir uns in der Liga wieder voll zurückmelden, lässt sich das Cup-Aus leichter verdauen! Wäre wahnsinnig wichtig, die Formkurve wieder hinzubiegen. Bin schon gespannt, wie wir personell aufgestellt sein werden und bin von einem guten Auftritt überzeugt!“

Green_White Anfield Devil: „Abgesehen von der Blamage gegen Stripfing ist Sturm vorne einfach extrem effizient, was wir definitiv nicht behaupten können. Unsere Erste ist am Samstag ausgeruht, somit müssen wir über den Kampf und Wille kommen – so wie wir’s beim Hinspiel gezeigt haben! Ich rechne zwar mit einer Niederlage, lasse mich aber wie so oft heuer gerne positiv überraschen.“

RW_Elias: „Was man trotzdem nicht vergessen darf, ist, dass gegen Sturm wieder zehn andere Spieler am Platz stehen. Ist aber auch der einzige Lichtblick, muss ich sagen.“

baeckerbua: „Ganz egal, wer spielt … unser Problem ist und bleibt der Chancenwucher.“

SCR1978: „Ich kann auch mit Sicherheit sagen, wir sehen am Samstag eine Rapid, die sich einen harten Fight gegen die Schwoarzen geben wird, und es eine hochspannende Partie noch zusätzlich wird.“

Hiasl99: „Die einzige Antwort auf das Cup-Aus kann nur ein Sieg in Graz sein. Punkt.“

Ernesto: „Das wird ein schwieriges Spiel. Wir sind sicher nicht mehr in dieser Topform wie zu Beginn der Saison und auswärts haben wir uns bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Andererseits ist ein Spiel gegen Sturm etwas anderes als ein Spiel gegen Klagenfurt/BW Linz/GAK usw. Wir kommen sicher nicht als Favorit und prinzipiell ist unsere Verteidigung sehr stabil. Wir werden Räume bekommen und dann müssen wir einfach unsere Chancen nutzen. Ich sehe schon Chancen, dass wir punkten; ich glaube auch, dass ein Sieg möglich ist. Aber Sturm ist ein harter Gegner, die spielen wie eine Maschine und erzielen einfach deutlich mehr Tore! Es wird schwer, aber es ist alles möglich. Es ist genauso möglich, dass wir verlieren, wie es möglich ist, dass wir gewinnen.“

TheMichii: „Am Samstag wird man sehen, wie die Einserpanier auswärts bei einem wirklichen Topgegner aussehen wird. Trabzonspor auswärts, Braga auswärts (das quasi komplett in Unterzahl) und Istanbul am 1. Spieltag der Conference League waren wirklich gute Spiele, wenn der Gegner sich nicht komplett hinten reinstellt. Jetzt wäre quasi auch ein Sieg aus dem Nichts aufgelegt. Klar wird das Cup-Aus allen schmerzen, aber es ist ja nicht so, als wäre man ein Sieg vorm Finale gewesen. Samstag spielt eine komplett andere Mannschaft und wird auch eine Reaktion zeigen wollen. Kann sich die Mannschaft im Frühjahr zumindest vollständig auf die Meistergruppe konzentrieren und eventuell auf das EC-Frühjahr.“

hyks: „Ehrlich gesagt spricht zurzeit eher weniger für uns, dass wir was in Graz holen werden. Wir sind zwar ‚ausgeruht‘, aber mental sehr schwer angeschlagen nach dem Cup-Aus. Für mich gibt es nur zwei realistische Optionen: Wir schießen uns den Frust von der Seele und biegen die Grazer, oder wir versinken jetzt noch mehr in die Abwärtsspirale, die sich seit Wochen schon (wieder) an unsere Fersen angeheftet hat. Seit der ersten Länderspielpause sind die Leistungen (bis auf Istanbul) sehr überschaubar. Ich hoffe, dass das Trainerteam die Mannschaft wieder aufrichten kann. Das Letzte, was ich noch nach GAK sowie dieser Cup-Blamage brauche, ist eine Packung gegen Sturm zu bekommen.“

Maxl3386: „Ich kann es mir noch nicht ganz erklären, woher dieses Gefühl kommt, doch ich habe es ganz fest im Urin, dass wir am Samstag gegen die Schwoazen nicht untergehen. Wir werden mit mindestens einem X wieder nach Hause fahren.“

