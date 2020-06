Rapid-Fans: „Es muss eine Reaktion der Mannschaft kommen“

Der SK Rapid trifft nach der empfindlichen 2:7-Niederlage gegen Red Bull Salzburg heute auf den SK Sturm. Sollten die Wiener drei Punkte erobern, wäre...

Der SK Rapid trifft nach der empfindlichen 2:7-Niederlage gegen Red Bull Salzburg heute auf den SK Sturm. Sollten die Wiener drei Punkte erobern, wäre der so wichtige dritte Tabellenplatz in der Endabrechnung zum Greifen nahe. Was erwarten sich die Fans von diesem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MS6: „Wird ein harter Brocken und vermutlich ein ordentlicher Kampf werden, aber da müssen wir einfach irgendwie drüber. Der Abgang von Maestro kann Sturm eventuell einen Auftrieb geben und ist ungünstig in genau der Woche. Dass es für die Grazer allerdings einen Dreier brauchen wird um noch im Rennen um die Internationalen Plätze zu bleiben kann uns und dem Konterspiel unter Kühbauer wieder entgegenkommen.“

x_ndl: „Auch wenn das Spiel gegen Salzburg einfach sehr schlecht war und der Qualitätsunterschied leider sehr stark ersichtlich war – gegen Sturm sind wir Favorit. Sturm muss punkten wenn Sie noch den 5. Platz haben wollen und wir können mit unseren 3-5-2 unser Umschaltspiel durchziehen.“

Starostyak: „Dieses Spiel muss gewonnen werden und wir müssen hoffen, dass der LASK gegen den WAC gewinnt, damit die EC-Gruppe in trockenen Tüchern ist – Platz 2 wird es eh nicht, denn auch wenn man danach mit dem Spiel gegen den LASK sowie in Wolfsberg noch zwei Chancen hätte, wäre die Fixierung von zumindest Platz 3 auch in Hinblick auf das Weiterbestehen des Vereins im wahrsten Sinne des Wortes existentiell.“

Rapid_Wien: „Ich tue mir leider immer noch schwer daran zu glauben, dass wir die Watschn vom Mittwoch am Sonntag bereits abgeschüttelt haben. Es wird sehr viel vom Spielverlauf abhängen, da beide Mannschaften etwas in den Seilen hängen. Wahrscheinlich wird der, der das erste Tor macht das Spiel gewinnen, da beide aktuell mental nicht so stark sind, dass man ein Spiel drehen kann. Würde mir einen fitten Arase in der Startaufstellung wünschen, da er noch am ehesten den fehlenden Fountas ersetzen kann, durch seine Agilität! Dazu noch Kara ganz vorne und endlich wieder etwas mehr Effizienz im Abschluss.“

Boidi: „Es ist eine klare Reaktion der Mannschaft gefordert, gegen Salzburg war das gestern einfach inakzeptabel. Ein Sieg gegen die schwächste Mannschaft im oberen Playoff ist einfach Pflicht und wäre für den 3. Platz so immens wichtig. Das hat Kühbauer zumindest richtig gemacht mit der Schonung von Koya und Schwab in Hinblick auf dieses Spiel.“

schleicha: „Bin sehr gespannt auf das Auftreten und rechne damit, dass die Mannschaft, die in Führung geht auch gewinnt. Wichtig wird sein, dass wir in der Defensive wieder zu unseren Tugenden zurückfinden. Vorne wird man die Chancen bekommen und nicht jedes Mal vernebeln die Spieler alles.“

servasoida: „Wir können nur hoffen, dass wir da ebenso wie im Heimspiel eine Trotzreaktion zeigen. Das 2:0 gegen die Dosen auswärts war ja mental auch eine ordentliche Gnackwatschn mit drei Verletzten, also kann man nur drauf hoffen dass die Mannschaft ihre Kompaktheit wieder findet und vorne wieder bissl mehr richtig macht.“

flanders: „Gewinnen wir nicht, könnt auch Platz 3 noch spannend werden. Ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag brauche ich nicht. Daher muss gewonnen werden, vor allem weil Sturm auch komplett am Boden liegt. Die Frage ist, ob wir das Salzburg Packerl so einfach aus den Köpfen bekommen. Wenn ja, dann sind wir trotz allem Favorit.“

Chaostheorie: „Gegen Sturm wartet ein Gegner, der eigentlich im zweiten Jahr im oberen Playoff nur sportlich „hergeprügelt“ wurde, da wird sich zeigen ob wir jetzt wirklich in der Rue de la Gack gelandet sind. Unter Umständen wäre sogar ein X ganz „wertvoll“, wenn der WAC gegen den LASK verliert. Dann sind es wenigstens fünf Punkte Vorsprung bei zwei ausstehenden Partien.“

Schwemmlandla3: „Grundsätzlich habe ich ein irrsinnig schlechtes Gefühl. Stehe vermutlich alleine da mit der Meinung, aber Sturm hat mir im letzten Spiel gar nicht so schlecht gefallen. Der letzte und vorletzte Pass war meist katastrophal und die Abwehr sehr wackelig, aber da kann schon auch mal ein Tor zustandekommen… Wäre natürlich bitter, wenn sie ausgerechnet gegen uns anschreiben.“

Gunner: „Denke Kitagawa wird auf jeden Fall spielen nachdem ihn Kühbauer zur Pause bereits runtergenommen hat. Arase wäre mit seiner Giftigkeit wichtig, speziell da Fountas fehlt. Und hinten wird uns die körperliche Präsenz von Hofmann gut tun.“

grantel_bart: „Es wird spannend. Es muss gegen die Schwoazen eine Reaktion in Form eines Sieges kommen. Wird – wie schon das Hinspiel – sicherlich das seltsamste Geisterspiel dieses oberen Playoffs – normal Stimmung, Emotionen und die beiden besten Kurven des Landes auf den Tribünen, jetzt nur Gebrüll von den Trainern und Kickern – zum Abgewöhnen, eigentlich.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!