Rapid-Fans: „Es waren Chancen für zwei Siege da“

Der SK Rapid kam auswärts gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und scheiterte wieder einmal an der eigenen Effizienz, speziell da in der Schlussphase ein Elfmeter und ein aussichtsreicher Nachschuss nicht verwandelt werden konnte. Die WSG Tirol hingegen schaffte den Sprung ins obere Playoff, da der TSV Hartberg in der letzten Minute gegen den SKN St. Pölten den Ausgleich kassierte und damit hinter Silberbergers Truppe blieb. Wir wollen uns im Austrian Soccer Board ansehen was die Fans zum 1:1-Unentschieden sagen.

schleicha: „An Unvermögen nicht zu übertreffen. Das x-te Spiel wo man nicht als Sieger vom Platz und geht und Chancen hat zum Saufüttern.“

schimli: „Man spielt punktemäßig die beste Saison seit langem und dennoch schmerzt es so unglaublich, wenn man bedenkt wo und mit wie vielen Punkten wir dastehen könnten, wenn wir uns nicht immer wieder selbst ein Haxl stellen würden. Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Der Nachschuss beim Elfer von Kara eine einzige Frechheit, der muss nur den Fuß hinhalten und der geht rein. Warum zieht man da voll durch?“

Ernesto: „Sehr ärgerlich – man hatte genug Chancen für zwei spiele. Der Elfer war zu lässig geschossen, das darf so nicht passieren. Ansonsten war es eine gute Leistung, aber die Punkte muss man mitnehmen.“



Zuckerhut: „Noch Fragen warum wir nichts mit dem Meistertitel zu tun haben?“

Mecki: „Ich mein, ich verstehe den Frust über den verschenkten Punkt (mehr ist es nicht), aber das war doch keine schlechte Partie. Bis auf die ersten zwanzig Minuten war das eine spannende Partie, vom Niveau ganz gut, es ging hin und her, mit schönen Aktionen auf beiden Seiten. Klar, wir müssen eigentlich 4+ Tore machen, das ist das Ärgerliche. Aber ansonsten war das schon viel besser als die gewonnen Spiele gegen Ried oder WAC.“

steveme: „Die Leistung war top! Die Chancenverwertung zum Vergessen. Ich hoffe das war jetzt die letzte Lektion vor dem Playoff. Dort darf das nicht passieren. Über den verschossenen Elfer bin ich extrem angefressen.“

Boidi: „Einfach verabsäumt den Sack zu zumachen. Bis zur 60. Minute war das eigentlich gut, dann Schwächephase (trotz des Tors) mit der Herausnahme von Arase(!) ist eigentlich nach vorne nicht mehr viel gegangen. Kara absolut unnötig den Elfer so schwach zu schießen und dann den Nachschuss der ja auch irgendwas war.“

Da Oide Bimbo: „Richtig deppert. Mit so vielen Chancen müssen wir 5:0 gewinnen. Ich verstehe die Überheblichkeit nicht, bis auf Arase waren alle schon im Meistermodus. So lässig wird das im oberen Playoff nichts. Didi sollte scharfe Worte finden. Ercan, Taxi, Knasi und Yussi haben heute leider total ausgelassen. Taxi ist als Zehner unbrauchbar und eine glatte Vorgabe.“

Hütteldorfer94: „Spielerisch war das heute wirklich sehr fein, was unsere Mannschaft geboten hat. Umso mehr schmerzt dieses Unentschieden. In Wahrheit ist es eigentlich ein Skandal, dieses Match, das man so dominiert hat, nicht zu gewinnen.“

ContractChiller: „Natürlich ist das jetzt enttäuschend, wenn man kurz vor Ende einen Elfer vergibt. Aber bitte Leute, der Erci hat schon so tolle Spiele abgeliefert, dass darf dann auch mal passieren. So ist Fußball nun mal. Gratulation an die Tiroler zum oberen Playoff, sehen uns dort wieder und werden es dann hoffentlich besser machen.“

Juli93scr: „Warum Kara den Elfer schießt versteh ich nicht. War bis dahin leider der Schlechteste am Platz.“

LaDainian: „Das Unentschieden haben wir uns schon selber zuzuschreiben. Chancen für zwei Siege, Elfmeter am Ende vergeben. Die Tiroler die Austria des Westens, die haben wir heute auch am Leben gelassen. Arase bester Mann am Platz, den hätte ich heute niemals ausgetauscht, von dem her darf man ruhig auch den Wechsel kritisieren. Kara darf den Elfmeter niemals so schießen, den Nachschuss erst recht nicht.“

Rapid-Fan: „Wir lassen so unglaublich viele Punkte liegen.“

Ipoua #24: „Es wird jetzt aufgrund der Punkteteilung dieses X nicht so dramatisch für uns sein, aber ernüchternd ist das Ergebnis schon. Aber ganz ehrlich, wenn man so unfähig ist und dann auch noch einen Elfer verschießt inklusive unbedrängtem Nachschuss der ebenfalls daneben geht, dann hat man sich auf keinen Fall mehr verdient heute.“

Jonny Weissmüller: „Wenn man vor dem Tor wie eine Schülerliga-Mannschaft abschließt, braucht man sich nicht wundern. Das Spiel hätten wir auch ohne dem vergebenen Elfer am Schluss gewinnen müssen. Das kreide ich dem Didi an, ein Trainer der es nicht schafft Ruhe und Konzentration im letzten Drittel der Truppe einzurichten. Auch ein Knasmüllner und Demir gehören in solchen Spielen von Anfang an rein.“

